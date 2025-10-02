urgente24
Racing 0 - River 1: Salas madruga a su ex equipo con un festejo "en silencio"

Desde las 18 hs., Racing y River juegan por los cuartos de final de Copa Argentina en el Gigante de Arroyito. Ambos entrenadores meten sorpresas.

2 de octubre de 2025 - 17:29

EN VIVO

Racing y River se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Argentina. Desde las 18 hs., en el Estadio Gigante de Arroyito, cancha de Rosario Central, la Academia y el Millonario juegan uno de los partidos más atractivos del 2025.

Gallardo abandona dogmatismos y River no presiona alto: espera y deja jugar a Racing, para que la Academia choque con sus propias limitaciones

¡GOL DE RIVER! VIDEO: Salas le pone un moño a un buen contragolpe del Millonario

Comienza el partido

Maravilla Martínez vs. River: el duelo personal que tendrá el delantero con el Millonario

Martínez, que se ha cansado de hacer goles, todavía no le ha hecho ninguno a River. De los cuatro equipos grandes, el Millonario es el único club al que Maravilla no le ha convertido. Esta tarde buscará romper esa racha.

Maxi Salas, Juanfer Quintero, Huevo Acuña, Marcos Rojo, Agustín Almendra, Bruno Zuculini: el partido de los "ex" que le pone picante a la semifinal

Además de lo estrictamente futbolístico y del clima espectacular que hay en las tribunas, los ojos también están puestos en varios futbolistas con pasado en Racing (y también en Boca).

Huevo Acuña, Maxi Salas y Quintero tienen todos pasado en Avellaneda. Zuculini, en River. Rojo y Almendra, en el eterno rival del Millonario.

VIDEO: "El que no salta es un traidor", el fuerte canto de la hinchada cuando Maxi Salas salió al campo de juego

Realidades opuestas: de los 4 partidos sin ganar por un lado, a las 4 victorias del otro

Racing y River llegan con realidades muy diferentes. La Academia encadena cuatro victorias al hilo y un empate. No pierde desde el 31 de agosto, cuando se midió ante Unión. Por su parte, el Millonario no conoce la victoria hace cuatro partidos, y su último triunfo fue ante Estudiantes el 13 de septiembre.

"Es una final y tenemos que ganarla": Racing llega con el cuchillo entre los dientes

Facundo Mura, que será titular en la defensa de la Academia, declaró en la previa del cotejo: "Es una final y para pasar tenemos que ganarlo. Vamos en busca de los títulos, que es lo que más nos importa".

También añadió: "Con nuestras armas podemos competir en el partido y seguir avanzando. El lema que instaló Gustavo (Costas) desde que llegó al club es esta idea ganadora de competir sabiendo que vamos a ir en busca de los títulos".

"Sentimos que estamos preparados y obviamente ilusionados con seguir pasando para llegar a la final", cerró.

El único antecedente de Racing vs. River por Copa Argentina: aquella semifinal de 2012

La única vez que se midieron Racing y River en este certamen federal fue en la semifinal de 2012. Tras el 0-0 en los 90 minutos, todo se definió en los penales. En el último disparo, Sebastián Saja atajó el penal y la Academia avanzó a la final. Allí caería con Boca, que se consagraría campeón.

Equipos confirmados en Racing y River

Racing: Cambeses; Mura, Pardo, Colombo, Rojas; Zuculini, Almendra, Solari; Martínez, Conechny

River: Armani; Montiel, Martínez Quarta, River, Acuña; Castaño, Portillo, Galoppo, Quintero; Colidio, Salas

TV: Dónde ver Racing vs. River por Copa Argentina

El partido por Copa Argentina se transmite por la señal TyC Sports.

