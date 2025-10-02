Racing y River se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Argentina. Desde las 18 hs., en el Estadio Gigante de Arroyito, cancha de Rosario Central, la Academia y el Millonario juegan uno de los partidos más atractivos del 2025.
Racing 0 - River 1: Salas madruga a su ex equipo con un festejo "en silencio"
Desde las 18 hs., Racing y River juegan por los cuartos de final de Copa Argentina en el Gigante de Arroyito. Ambos entrenadores meten sorpresas.
18:22
Gallardo abandona dogmatismos y River no presiona alto: espera y deja jugar a Racing, para que la Academia choque con sus propias limitaciones
18:10
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Salas le pone un moño a un buen contragolpe del Millonario
18:03
Comienza el partido
17:57
Maravilla Martínez vs. River: el duelo personal que tendrá el delantero con el Millonario
17:40
Maxi Salas, Juanfer Quintero, Huevo Acuña, Marcos Rojo, Agustín Almendra, Bruno Zuculini: el partido de los "ex" que le pone picante a la semifinal
17:37
VIDEO: "El que no salta es un traidor", el fuerte canto de la hinchada cuando Maxi Salas salió al campo de juego
17:30
Realidades opuestas: de los 4 partidos sin ganar por un lado, a las 4 victorias del otro
17:19
"Es una final y tenemos que ganarla": Racing llega con el cuchillo entre los dientes
17:15
El único antecedente de Racing vs. River por Copa Argentina: aquella semifinal de 2012
17:12
Equipos confirmados en Racing y River
17:12
TV: Dónde ver Racing vs. River por Copa Argentina
