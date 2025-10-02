Racing 0 - River 1: Salas madruga a su ex equipo con un festejo "en silencio"

Live Blog Post

"Es una final y tenemos que ganarla": Racing llega con el cuchillo entre los dientes

Facundo Mura, que será titular en la defensa de la Academia, declaró en la previa del cotejo: "Es una final y para pasar tenemos que ganarlo. Vamos en busca de los títulos, que es lo que más nos importa".

También añadió: "Con nuestras armas podemos competir en el partido y seguir avanzando. El lema que instaló Gustavo (Costas) desde que llegó al club es esta idea ganadora de competir sabiendo que vamos a ir en busca de los títulos".

"Sentimos que estamos preparados y obviamente ilusionados con seguir pasando para llegar a la final", cerró.