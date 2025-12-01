urgente24
en vivo TORNEO CLAUSURA - 4TOS.

Racing 0-0 Tigre: se define el rival de Boca en semis, en un choque de estilos

Gustavo Costas, entrenador de Racing

Gustavo Costas, entrenador de Racing

.FOTO NA: CLAUDIO FANCHI
Gustavo Costas, entrenador de Racing

Gustavo Costas, entrenador de Racing

.FOTO NA: CLAUDIO FANCHI

Desde las 21.30, Racing recibe a Tigre por los cuartos de final del Torneo Clausura. El vencedor se mide ante Boca, que espera en semis.

1 de diciembre de 2025 - 19:57

EN VIVO

Embed

Racing y Tigre se enfrentan en un duelo en el que hay un claro candidato. La Academia, a pesar de no haber tenido un año demasiado regular, sí es uno de los equipos más competitivos del país desde hace rato.

Despachó a River en octavos de final con un triunfo agónico que quedará para la historia, y tras haber tachado dos de sus objetivos para este 2025 (Copa Libertadores y Copa Argentina), quiere ir por el que aun le queda en juego: el Torneo Clausura.

Del otro lado, un Tigre que se metió por la ventana a los playoffs camina silbando bajo pero avanza. Clasificó a octavos de final del certamen cuando su meta estaba puesta en alejarse de los puestos de descenso que merodeaba en la tabla de los promedios.

La llegada de Diego Dabove a principio de este año le dio estabilidad al conjunto de Victoria, que sin ser un equipo brillante logra ser contundente con poco volumen de juego pero con mucha convicción. Así derrotó en octavos de final al Lanús campeón de Copa Sudamericana, y ahora va por un nuevo batacazo.

Live Blog Post

El Matador está a tiro: no tiene la pelota, pero cada vez que contragolpea, lastima

Racing sufre la sábana corta que acompaña su estilo vertical; la de dejar espacios en el fondo y quedar partido. Las transiciones, esas que le gustan tanto para atacar pero que le pasan factura cuando se trata de defender, son aprovechadas por un Tigre que se arregla con poco.

Russo y Romero, los dos delanteros del Matador (acompañados por Saralegui, de enganche), son muy autosuficientes y consiguen generar peligro con las pocas pelotas que tocan.

Live Blog Post

Racing se relame por el primero: sus pelotas largas y centros al área son veneno para Tigre, que no está firme por arriba

Live Blog Post

En un comienzo muy entretenido, los dos equipos están incisivos y asustan al rival

Cada uno con su estilo, tanto Racing como Tigre salieron a jugar con mucha intensidad. La Academia tiene una impronta más ofensiva y protagonista, y avanza asumiendo riesgos en el fondo. Del otro lado, el Matador aprovecha esos riesgos, que se traducen en espacios tentadores para explotar los contragolpes.

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

VIDEO: Emotiva ovación de todo el estadio a Gabriel Arias, que pisa por última vez el Cilindro de Avellaneda

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1995644281634054402&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Formaciones confirmadas en Racing y Tigre

Racing: Cambeses; Martirena, García Basso, Colombo, Rojas; Sosa, Nardoni, Almendra; Vergara, Solari, Martínez

Tigre: Zenobio; Arías, Laso, Cardona, Álvarez; Saralegui, Piñeiro, López, Medina; Russo, Romero

Live Blog Post

"Esperamos regalarle un triunfo": los compañeros de Arias quieren despedir al arquero a lo grande, en su último partido en el Cilindro de Avellaneda

Santiago Sosa se refirió a Gabriel Arias, que ya confirmó que no continuará en Racing a partir del año que viene. Su contrato vence a fines de diciembre y no renovará. El arquero, que se ha consagrado como símbolo y referente del club, ha decidido cambiar de aires tras haber perdido terreno por el buen momento de Facundo Cambeses.

"Agradecerle. Siempre me trató bien en lo personal, Gabi tuvo un gran compromiso con el equipo, creo que eso es lo más importante. Esperamos regalarle un triunfo", dijo Sosa.

Live Blog Post

"Creemos que en los duelos va a estar la clave": Tigre sabe dónde puede estar el quiebre

En la previa del cotejo, Sebastián Medina contó que realizaron una fuerte preparación del choque ante Racing. "Se siente cómodo en este tipo de partidos. Preparamos bien el partido en la semana", señaló.

Además, consideró: "Pienso que somos uno de los mejores equipos del año. Ya en esta instancia puede pasar cualquier cosa".

Por último, destacó una instancia de juego que puede ser determinante: "Creemos que en los duelos va a estar la clave. Racing apela mucho a eso".

Live Blog Post

"Son aguerridos, salen bien de contragolpe": en Racing pronostican un hueso duro de roer

En la previa del encuentro, Santiago Sosa, referente de la Academia, habló sobre lo que prevén de su rival. "Es un rival duro que juega bien y defiende muy bien".

Lo que dice el futbolista del conjunto de Costas se cimenta sobre una realidad: Tigre es uno de los equipos que menos goles ha recibido en todo el Torneo Clausura. Por eso, consideró que la clave es "tener paciencia, no desesperase en ningún momento". Y cerró: "Son aguerridos, salen bien de contragolpe".

Live Blog Post

El gol agónico de Racing para vencer a River: minuto 92´ y Martirena puso el broche a un partido de locos (VIDEO)

La Academia viene de vencer al Millonario en octavos de final, en un cotejo que quedará para la historia. Ganaba cómodamente Racing por 1-0, pero en una ráfaga River se lo dio vuelta 2-1. Sin embargo, el conjunto de Costas logró empatarlo y luego, al minuto 92´, sellar el triunfo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1993110866829496362&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El camino de Tigre hasta 4tos: pragmático y directo, así le ganó a Lanús en cuartos de final

El equipo de Victoria entró a los playoffs por la ventana. Se clasificó séptimo, con 22 puntos y en la última fecha. Su objetivo del año era mantenerse en Primera División, pero lo cumplió con creces. Incluso hasta sacó boleto para la Copa Sudamericana 2026.

En octavos de final, ante Lanús, no era favorito. Pero aprovechó al campeón de Copa Sudamericana cansado: fiel a su estilo simple y pragmático, más habituado a replegarse y defender cerca de su área que a imponer condiciones con la pelota, se llevó el triunfo con poco.

Un tanto de David Romero, apenas iniciado el segundo tiempo y en un contexto donde Lanús mostraba mejor juego, alcanzó para definir el partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1993857524047417731?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993857524047417731%7Ctwgr%5E67705a183a007d8d42250f91066e38839641ceda%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Flanus-0-1-tigre-el-matador-aprovecho-un-campeon-agotado-y-dio-el-batacazo-n614047&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Bombazo: Gabriel Arias no seguirá en Racing y esta noche será su último partido en el Cilindro de Avellaneda

El arquero de Racing decidió no renovar su contrato una vez que éste finalice, el 31 de diciembre de este año. Relegado a ser arquero suplente por la buena actualidad de Facundo Cambeses aunque siempre líder de vestuario, Gabriel Arias le comunicó a la dirigencia que buscará nuevos aires.

Llegó en julio de 2018 a la Academia y, con el tiempo, se convirtió en una referencia bajo los tres palos de Avellaneda. No solo fue campeón durante el ciclo de Gustavo Costas en el que alzó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, sino que también conquistó dos Trofeos de Campeones, una Supercopa Internacional y un torneo local.

Live Blog Post

TV: Dónde ver Racing vs. Tigre

El partido es transmitido por TNT Sports Premium y ESPN Premium.

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES