Racing 0-0 Tigre: se define el rival de Boca en semis, en un choque de estilos

Racing y Tigre disputan su duelo de cuartos de final del Torneo Clausura. Desde las 21.30, en el Cilindro de Avellaneda, la Academia y el Matador definen al último semifinalista del certamen. El ganador juega contra Boca Juniors, que ganó su partido ante Argentinos Juniors.
El Matador está a tiro: no tiene la pelota, pero cada vez que contragolpea, lastima
Racing sufre la sábana corta que acompaña su estilo vertical; la de dejar espacios en el fondo y quedar partido. Las transiciones, esas que le gustan tanto para atacar pero que le pasan factura cuando se trata de defender, son aprovechadas por un Tigre que se arregla con poco.
Russo y Romero, los dos delanteros del Matador (acompañados por Saralegui, de enganche), son muy autosuficientes y consiguen generar peligro con las pocas pelotas que tocan.
Deja tu comentario