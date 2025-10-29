Partido demorado: Racing vs. Flamengo empezará 21.50 por retrasos en el micro brasileño

Racing y Flamengo definen al primer finalista de la Copa Libertadores 2025. La Academia recibe al Fla en el Cilindro de Avellaneda, con el arbitraje del chileno Piero Maza. El partido de ida fue 1-0 en favor del conjunto carioca.
Fuerte advertencia de APreViDe a Racing por los posibles fuegos artificiales y bengalas en el recibimiento del equipo
La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, organismo dependiente de PBA, volvió a advertir al club de Avellaneda sobre las posibles represalias en caso de no cumplir con las normativas de Conmebol.
Esto es en el marco de un inminente recibimiento de las tribunas al equipo, que se espera sea con bengalas y fuegos artificiales, algo que está terminantemente prohibido.
Tal es la prevención que maneja APreViDe, que la fiscalía Nro 4 de Avellaneda abrió una investigación penal preparatoria.
