Palmeiras recibe a River por el partido de vuelta de cuartos de final de Copa Libertadores. El Millonario se enfrenta a uno de los duelos más duros del año, ante un rival de mucha jerarquía y que en el cotejo de ida fue ampliamente superior.
Palmeiras 0 - River 1: sin Enzo Pérez, el Millonario va por la hazaña en Brasil
Desde las 21.30, River intentará revertir el 1-2 de la ida ante Palmeiras en el Estadio Allianz Parque. El ganador avanza a semifinales de Copa Libertadores.
21:48
El Millonario está mejor armado que Palmeiras y juega con orden e intensidad
21:37
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Frentazo de Salas para el 1 a 0 tempranero del Millonario
21:33
¡Qué zapatazo infernal sacó Armani! VIDEO: en dos minutos de partido, Palmeiras ya avisó a River con un disparo de media distancia
21:30
Comienza el partido
20:50
Juanfer Quintero-Maxi Salas: el plan de Gallardo para romper la defensa de Palmeiras
20:25
Gallardo busca subir el ánimo de los hinchas pero no oculta la realidad: "Palmeiras es candidato desde el inicio de la Copa"
20:21
Por qué Sebastián Driussi no estará vs. Palmeiras
20:07
Equipos confirmados en Palmeiras y River
20:08
TV: Dónde ver Palmeiras vs. River por Copa Libertadores
20:08
Enzo Pérez, la gran duda de Marcelo Gallardo
Desde las 21.30, en el Estadio Allianz Parque de San Pablo y con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, Palmeiras y River definen al próximo semifinalista del certamen continental. El ganador jugará contra el vencedor de Liga de Quito vs. San Pablo.
