Palmeiras 0 - River 1: sin Enzo Pérez, el Millonario va por la hazaña en Brasil

Desde las 21.30, River intentará revertir el 1-2 de la ida ante Palmeiras en el Estadio Allianz Parque. El ganador avanza a semifinales de Copa Libertadores.

24 de septiembre de 2025 - 20:19

EN VIVO

Palmeiras recibe a River por el partido de vuelta de cuartos de final de Copa Libertadores. El Millonario se enfrenta a uno de los duelos más duros del año, ante un rival de mucha jerarquía y que en el cotejo de ida fue ampliamente superior.

Desde las 21.30, en el Estadio Allianz Parque de San Pablo y con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, Palmeiras y River definen al próximo semifinalista del certamen continental. El ganador jugará contra el vencedor de Liga de Quito vs. San Pablo.

El Millonario está mejor armado que Palmeiras y juega con orden e intensidad

¡GOL DE RIVER! VIDEO: Frentazo de Salas para el 1 a 0 tempranero del Millonario

¡Qué zapatazo infernal sacó Armani! VIDEO: en dos minutos de partido, Palmeiras ya avisó a River con un disparo de media distancia

Comienza el partido

Juanfer Quintero-Maxi Salas: el plan de Gallardo para romper la defensa de Palmeiras

Es probable esperar una recurrente búsqueda asociativa entre Quintero y Salas en el partido de esta noche. Con el buen pie del colombiano y la velocidad del delantero, River intentará explotar los espacios a espaldas del Palmeiras. Así, no solo buscará poner al ex Racing en situaciones de gol, sino también ganar profundidad, estirar a la defensa brasileña y desarmar el bloque del Verdao.

Gallardo busca subir el ánimo de los hinchas pero no oculta la realidad: "Palmeiras es candidato desde el inicio de la Copa"

Palmeiras es candidato desde el inicio de la Copa. Así lo demuestran sus últimos años. Nosotros tenemos lo nuestro para ver si podemos ganar el partido de hoy y pasar de serie.

Por qué Sebastián Driussi no estará vs. Palmeiras

El delantero sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo, en el partido de ida ante Palmeiras en el Monumental. El desgarro que tiene Driussi es una rotura de fibras musculares en uno de los músculos que forman los isquiotibiales, ubicado en la parte posterior del muslo. Es un músculo muy exigido en futbolistas porque interviene en la velocidad, los piques y los cambios de ritmo.

Lea en Golazo24: River pierde a su mejor delantero para la vuelta vs. Palmeiras por un desgarro

Equipos confirmados en Palmeiras y River

Palmeiras: Weverton; Kehllven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Moreno, Evangelista, Pereira, Felipe Anderson; José López, Vitor Roque.

River: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Portillo, Castaño, Nacho Fernández, Galoppo; Quintero; Salas

TV: Dónde ver Palmeiras vs. River por Copa Libertadores

El partido se transmite por un canal de cable, otro de aire y uno de streaming. Va por Fox Sports, Telefé y Disney+

Enzo Pérez, la gran duda de Marcelo Gallardo

El entrenador podría dar el gran batacazo. Enzo Pérez, un jugador histórico que el propio entrenador fue a buscar para conformar el proyecto de su segundo ciclo, podría quedar afuera del XI titular. La razón tiene que ver con el rendimiento del futbolista y la necesidad de un volante posicional con mayor despliegue que se pueda adaptar al sistema que quiere Gallardo.

En su lugar podría ingresar Portillo, el último refuerzo del Millonario.

