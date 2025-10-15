urgente24
Mundial Sub 20: la Argentina candidata enfrenta a una dura Colombia

Desde las 20 hs., en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, la Selección Argentina juega la semi del Mundial Sub 20 ante Colombia.

15 de octubre de 2025 - 19:24

EN VIVO

La Selección Argentina se enfrenta a Colombia por la semifinal del Mundial Sub 20. Desde las 20 hs, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, el combinado albiceleste y el combinado cafetero van en búsqueda de la final del torneo juvenil.

Diego Placente estuvo obligado a meter mano en el equipo debido a bajas sensibles. Los delanteros Maher Carrizo y Álvaro Montoro, y el defensor Valente Pierani, no son de la partida en el cotejo por diversas razones. Mientras Pierani y Montoro acarrean lesiones, Carrizo quedó suspendido por acumulación de amarillas.

El combinado nacional va en busca de alcanzar la final y volver a conquistar un título juvenil. El último que consiguió fue en el Mundial de Canadá 2007, con Hugo Tocalli como entrenador y el Kun Agüero como figura estelar.

Live Blog Post

Absurdo: Colombia, el equipo que habla en la previa pero dice que Argentina es el que provoca (¿?)

Varios integrantes del conjunto cafetero hablaron sobre la Albiceleste y su presunto estilo "provocativo". Lo llamativo es que los únicos que hablaron antes del cotejo fueron ellos, mientras que desde la Argentina no salió ninguna declaración con ánimos de subir la temperatura.

El entrenador de Colombia, César Torres, dijo hace unos días: "Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero es por lo nuestro. Somos muy maduros para no caer en las provocaciones".

Luis Landázuri, futbolista cafetero, señaló: "La mitad del mundo está haciendo fuerza para que ganemos". Pero no fue lo único, ya que también dijo: "Es un equipo al que ya conocimos en el Sudamericano, siempre nos van a provocar, pero ahí estamos en puntas de pie para afrontar el partido y las circunstancias".

Live Blog Post

Qué pasa si Argentina pierde en semifinales del Mundial Sub 20

La Copa del Mundo juvenil tiene tercer y cuarto puesto. En caso de perder, el combinado nacional tendrá la chance de jugar un séptimo partido para aspirar al podio.

Live Blog Post

Presencia Conmebol en el Mundial Sub 20: la décima en 11 ediciones

Conmebol tendrá un representante en la final del Mundial Sub 20 por décima vez en las últimas 11 ediciones del torneo. Argentina fue campeón tres veces, en 2001, 2005 y 2007, Brasil en dos, 2003 y 2011, y Uruguay en una, en 2023.

Live Blog Post

Equipos confirmados en Argentina y Colombia

Argentina: Barbi; Gorosito, Ramírez, Pérez, Villalba, Soler; Acuña, Delgado, Subiabre, Prestianni; Sarco

Colombia: García; Bazán, García, Mosquera, Arizala; Rivero, Romero, González; Canchimbo, Aristazábal, Perea

Live Blog Post

TV: Dónde ver Argentina vs. Colombia

El partido es transmitido por DSports y también por Telefé

