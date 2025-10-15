Mundial Sub 20: la Argentina candidata enfrenta a una dura Colombia

Live Blog Post

Absurdo: Colombia, el equipo que habla en la previa pero dice que Argentina es el que provoca (¿?)

Varios integrantes del conjunto cafetero hablaron sobre la Albiceleste y su presunto estilo "provocativo". Lo llamativo es que los únicos que hablaron antes del cotejo fueron ellos, mientras que desde la Argentina no salió ninguna declaración con ánimos de subir la temperatura.

El entrenador de Colombia, César Torres, dijo hace unos días: "Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero es por lo nuestro. Somos muy maduros para no caer en las provocaciones".

Luis Landázuri, futbolista cafetero, señaló: "La mitad del mundo está haciendo fuerza para que ganemos". Pero no fue lo único, ya que también dijo: "Es un equipo al que ya conocimos en el Sudamericano, siempre nos van a provocar, pero ahí estamos en puntas de pie para afrontar el partido y las circunstancias".