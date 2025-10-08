Argentina y Nigeria disputarán uno de los partidos de octavos de final del Mundial Sub 20 que se juega en Chile. El encuentro comenzará a las 16:30hs y será trasmitido por Telefé y Directv para Argentina. Ambos se medirán en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos más conocido como Estadio Nacional de Chile. El ganador enfrentará a México en cuartos de final.
Mundial Sub 20: Argentina 2-0 Nigeria, ambos buscan los cuartos de final
Argentina derrota 2 a 0 Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, que ya fue eliminado.
EN VIVO
-
16:53
Gooooool de Argentina (VIDEO) sobre los 23 minutos de juego. En la contra Argentina tuvo un tiro libre que cambió por gol Maher Carrizo con un gran tiro.
-
16:51
Nigeria llegó sobre los 20 minutos por primera vez con peligro pero Gorosito llegó a cerrar al delantero nigeriano para que el arquero argentino llegue al balón antes. Argentina ya debe sacar más diferencia para no sufrir más adelante.
-
16:46
Se juegan 15´ y Argentina sigue siendo superior, pero ya debe plasmarlo en el resultado ya que solo gana 1 a 0 y los nigerianos son muy físicos y estan preparados para partidos largos.
-
16:37
Se juegan 7 minutos y eso todo de Argentina que demuestra superioridad sobre Nigeria, estuvo cerca del segundo.
-
16:32
Goooool de Argentina (VIDEO) a los 2 minutos Alejo Sarco, asistencia de Dylan Gorosito.
-
16:30
Comenzó el partido, Argentina y Nigeria buscarán los cuartos de final del Mundial Sub 20.
Argentina-Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20
Argentina llegó a esta instancia como uno de los dos equipos que finalizaron con puntaje ideal en este Mundial Sub 20. En la fase de grupos integró la zona “D”, donde derrotó 3 a 1 a Cuba, 4 a 1 a Australia y 1 a 0 a Italia. Eso solo lo logró Japón en el grupo “A”, además de Argentina.
Nigeria, a pesar de que para muchos es el “cuco” entró por la ventana a los octavos de final, ya que solo sumó 4 puntos y se metió como uno de los mejores 3º. Si bien hace dos años eliminó a Argentina en la misma instancia, hoy no tiene ese poderío. Los nigerianos integraron el grupo “F” donde cayeron 1 a 0 ante Noruega en el debut, derrotaron 3 a 2 a Arabia Saudita, y empataron con Colombia 1 a 1.
El ganador enfrentará a México que viene de sacar al local, Chile, al cual goleo por 4 a 1 y le cerró un Mundial bastante flojo, ya que los chilenos jugaron 4 partidos y perdieron 3, solo ganando 1. Un torneo para olvidar para la roja. El otro que también firmó su pasaje a cuartos de final es España que derrotó a Ucrania por 1 a 0.
En el resto de los partidos de octavos de final se enfrentarán: Colombia-Sudáfrica (el ganador va con España), EEUU-Italia, Marruecos-Corea del Sur, Paraguay-Noruega, Japón-Francia. Esta instancia se cerrará con los partidos de mañana.
Datos del Argentina-Nigeria
El partido se jugará en el Estadio Nacional de Chile, ubicado en la ciudad de Santiago, y dará comienzo a las 16:30hs de nuestro país. Será transmitido por las pantallas de Directv y Telefé y todas las plataformas de ambos canales.
Las formaciones serán las siguientes:
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco.
Nigeria: Ebenezer Harcourt; Amos Ochoche, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu, Azuka Alatan; Daniel Daga, Israel Ayuma; Tahir Maigana, Salihu Nasiru, Sani Suleiman y Kparo.
