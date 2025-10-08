urgente24
Mundial Sub 20: Argentina 2-0 Nigeria, ambos buscan los cuartos de final

La Selección Argentina va en busca de los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Argentina derrota 2 a 0 Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Chile, que ya fue eliminado.

8 de octubre de 2025 - 16:01

EN VIVO

Argentina y Nigeria disputarán uno de los partidos de octavos de final del Mundial Sub 20 que se juega en Chile. El encuentro comenzará a las 16:30hs y será trasmitido por Telefé y Directv para Argentina. Ambos se medirán en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos más conocido como Estadio Nacional de Chile. El ganador enfrentará a México en cuartos de final.

Nigeria, a pesar de que para muchos es el “cuco” entró por la ventana a los octavos de final, ya que solo sumó 4 puntos y se metió como uno de los mejores 3º. Si bien hace dos años eliminó a Argentina en la misma instancia, hoy no tiene ese poderío. Los nigerianos integraron el grupo “F” donde cayeron 1 a 0 ante Noruega en el debut, derrotaron 3 a 2 a Arabia Saudita, y empataron con Colombia 1 a 1.

El ganador enfrentará a México que viene de sacar al local, Chile, al cual goleo por 4 a 1 y le cerró un Mundial bastante flojo, ya que los chilenos jugaron 4 partidos y perdieron 3, solo ganando 1. Un torneo para olvidar para la roja. El otro que también firmó su pasaje a cuartos de final es España que derrotó a Ucrania por 1 a 0.

En el resto de los partidos de octavos de final se enfrentarán: Colombia-Sudáfrica (el ganador va con España), EEUU-Italia, Marruecos-Corea del Sur, Paraguay-Noruega, Japón-Francia. Esta instancia se cerrará con los partidos de mañana.

image
El cuadro del Mundial Sub-20 actualizado con los equipos clasificados a cuartos de final. Argentina buscará ese lugar.

Datos del Argentina-Nigeria

El partido se jugará en el Estadio Nacional de Chile, ubicado en la ciudad de Santiago, y dará comienzo a las 16:30hs de nuestro país. Será transmitido por las pantallas de Directv y Telefé y todas las plataformas de ambos canales.

Las formaciones serán las siguientes:

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Amos Ochoche, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu, Azuka Alatan; Daniel Daga, Israel Ayuma; Tahir Maigana, Salihu Nasiru, Sani Suleiman y Kparo.

Live Blog Post

Gooooool de Argentina (VIDEO) sobre los 23 minutos de juego. En la contra Argentina tuvo un tiro libre que cambió por gol Maher Carrizo con un gran tiro.

Live Blog Post

Nigeria llegó sobre los 20 minutos por primera vez con peligro pero Gorosito llegó a cerrar al delantero nigeriano para que el arquero argentino llegue al balón antes. Argentina ya debe sacar más diferencia para no sufrir más adelante.

Live Blog Post

Se juegan 15´ y Argentina sigue siendo superior, pero ya debe plasmarlo en el resultado ya que solo gana 1 a 0 y los nigerianos son muy físicos y estan preparados para partidos largos.

Live Blog Post

Se juegan 7 minutos y eso todo de Argentina que demuestra superioridad sobre Nigeria, estuvo cerca del segundo.

Live Blog Post

Goooool de Argentina (VIDEO) a los 2 minutos Alejo Sarco, asistencia de Dylan Gorosito.

Live Blog Post

Comenzó el partido, Argentina y Nigeria buscarán los cuartos de final del Mundial Sub 20.

image

