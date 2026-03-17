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Lanús 1-0 Newell's: un campeón inestable recibe al peor equipo del Apertura

Lanús recibe a Newells

Lanús recibe a Newell's

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Lanús recibe a Newell's

Desde las 19 hs., Lanús recibe en el sur bonaerense a Newell's, por la fecha 11 del Torneo Apertura.

17 de marzo de 2026 - 17:22
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Lanús y Newell´s se enfrentan este martes por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Desde las 19, en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, el Granate recibe a la Lepra. Uno necesita ganar para meterse en playoffs; el otro, para salir del fondo de la tabla.

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Lanús y Newell's juegan un partido interesante por la realidad de ambos equipos. El Granate viene de vencer en un encuentro importante a Estudiantes -y de visitante-, pero su funcionamiento en cancha, este año, es por ahora inestable. Es cierto, tuvo en el medio una hazaña histórica tras superar al Flamengo en el Maracaná y quedarse con la Recopa Sudamericana. Pero por momentos su juego se ve demasiado limitado como para imponerse con mayor superioridad ante sus rivales.

Aunque adeuda un partido, por ahora está fuera de zona de playoffs.

Del otro lado, Newell's está sumido en una completa crisis y no ve la salida. Llegó Frank Darío Kudelka para hacerse cargo de un fierro caliente que no puede enfriarse a pesar de todos los entrenadores que desfilan por la silla de DT del Parque Independencia. Por ahora, la Lepra no ganó ningún partido en lo que va del Torneo Apertura y es el equipo que menos puntos sumó si se contemplan las dos zonas: apenas 3 unidades, una menos que Estudiantes de Río Cuarto, que sumó 4.

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¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Bou define seguro y abre el marcador

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¡PENAL PARA LANÚS! Una mano en el área y el árbitro no duda

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Comienza el partido

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TV: Dónde ver Lanús vs. Newell's

El partido va por ESPN Premium.

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"Tomamos a todos los equipos de la misma manera": en el Granate nadie se relaja

En la previa del partido, Walter Bou, el 9 reemplazante de Rodrigo Castillo en Lanús, dijo: "Tomamos a todos los equipos de la misma. Tratamos de hacer lo mejor en la cancha para ganar".

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Formaciones confirmadas en Lanús y Newell's

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Peña Biafore, Cardozo, Salvio, Carrera; Bou, Aquina

Newell´s: Barlasina; Salcedo, Goitea, Ortega, Luciano; Sotelo, Regiardo, Herrera; Mazzanti, Ramírez, Herrera

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Estudiantes, Riestra y más: todos los partidos de un martes a puro fútbol

Además del Granate vs. la Lepra, la fecha 11 del Torneo Apertura tiene otros partidos este martes:

  • Central Córdoba vs. Deportivo Riestra
  • Gimnasia de Mendoza vs. Estudiantes
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Newell's, el peor de todos: tiene menos puntos que Estudiantes (RC)

La Lepra es el equipo que menos puntos ha sumado en lo que va del Torneo Apertura. Tiene apenas 3 puntos, uno menos incluso que Estudiantes de Río Cuarto, el otro equipo más débil del campeonato, que tiene 4.

Eso lo ubica Newell's también último de la Tabla Anual y muy bajo en la zona de los promedios.

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TV: Dónde ver Lanús vs. Newell's

El cotejo se transmite por ESPN Premium.

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Árbitro y VAR del partido

Bruno Amiconi será el árbitro y en el VAR lo acompañará Pablo Echavarría.

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Posibles formaciones en Lanús y Newell's

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Biafore, Cardozo; Salvio, Aquino, Carrera; Bou

Newell's: Barlasina; Méndez, Salcedo, Goitea, Risso Patrón; Herrera Sotelo, Regiardo; Herrera, Guch, Núñez; Ramírez

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