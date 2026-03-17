Lanús 1-0 Newell's: un campeón inestable recibe al peor equipo del Apertura

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Newell's, el peor de todos: tiene menos puntos que Estudiantes (RC)

La Lepra es el equipo que menos puntos ha sumado en lo que va del Torneo Apertura. Tiene apenas 3 puntos, uno menos incluso que Estudiantes de Río Cuarto, el otro equipo más débil del campeonato, que tiene 4.

Eso lo ubica Newell's también último de la Tabla Anual y muy bajo en la zona de los promedios.