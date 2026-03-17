Lanús y Newell´s se enfrentan este martes por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Desde las 19, en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, el Granate recibe a la Lepra. Uno necesita ganar para meterse en playoffs; el otro, para salir del fondo de la tabla.
Lanús 1-0 Newell's: un campeón inestable recibe al peor equipo del Apertura
Desde las 19 hs., Lanús recibe en el sur bonaerense a Newell's, por la fecha 11 del Torneo Apertura.
EN VIVO
-
19:15
¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Bou define seguro y abre el marcador
-
19:13
¡PENAL PARA LANÚS! Una mano en el área y el árbitro no duda
-
19:00
Comienza el partido
-
18:58
TV: Dónde ver Lanús vs. Newell's
-
18:48
"Tomamos a todos los equipos de la misma manera": en el Granate nadie se relaja
-
18:42
Formaciones confirmadas en Lanús y Newell's
-
18:15
Estudiantes, Riestra y más: todos los partidos de un martes a puro fútbol
-
17:45
Newell's, el peor de todos: tiene menos puntos que Estudiantes (RC)
-
17:30
TV: Dónde ver Lanús vs. Newell's
-
17:20
Árbitro y VAR del partido
-
17:15
Posibles formaciones en Lanús y Newell's
Lanús y Newell's juegan un partido interesante por la realidad de ambos equipos. El Granate viene de vencer en un encuentro importante a Estudiantes -y de visitante-, pero su funcionamiento en cancha, este año, es por ahora inestable. Es cierto, tuvo en el medio una hazaña histórica tras superar al Flamengo en el Maracaná y quedarse con la Recopa Sudamericana. Pero por momentos su juego se ve demasiado limitado como para imponerse con mayor superioridad ante sus rivales.
Aunque adeuda un partido, por ahora está fuera de zona de playoffs.
Del otro lado, Newell's está sumido en una completa crisis y no ve la salida. Llegó Frank Darío Kudelka para hacerse cargo de un fierro caliente que no puede enfriarse a pesar de todos los entrenadores que desfilan por la silla de DT del Parque Independencia. Por ahora, la Lepra no ganó ningún partido en lo que va del Torneo Apertura y es el equipo que menos puntos sumó si se contemplan las dos zonas: apenas 3 unidades, una menos que Estudiantes de Río Cuarto, que sumó 4.
Deja tu comentario