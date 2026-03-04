Lanús y Boca juegan por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El Granate recibe al Xeneize en el sur bonaerense, en un partido que además recibirá público visitante. Se juega desde las 21 hs. con el arbitraje de Darío Herrera.
Lanús 0-1 Boca: un Xeneize urgido se enfrenta al cuco del Flamengo
Lanús recibe a Boca por la fecha 7 del Torneo Apertura. Un Xeneize necesitado de ganar visita al vigente campeón de la Recopa Sudamericana.
21:13
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Ascacíbar patea desde afuera y pone el 1-0
21:00
Comienza el partido
20:52
Festeja Boca y lo sufre Lanús: el crack Granate que es baja por lesión
20:48
Equipos confirmados en Lanús y Boca
20:15
Más allá de la Recopa: el errático presente de Lanús en el Torneo Apertura
19:48
Hoy se va a sentir: la baja sensible que tendrá Lanús y los hinchas duelan
19:19
Los hinchas de Lanús eligen sus ídolos en la previa del partido: del equipo histórico a los héroes inesperados
18:58
Úbeda finalmente dio el paso: el juvenil que va de titular ante Lanús
18:23
Miércoles de Copa Libertadores: los equipos buscan dar el último paso
17:58
Es noche de Copa Sudamericana en un miércoles a puro fútbol
17:45
TV: Dónde ver Lanús vs. Boca
17:40
Árbitro y VAR del partido
17:27
Posibles formaciones en Lanús y Boca
Lanús y Boca se disputan el duelo de esta noche a sabiendas de que necesitan sumar de a tres. A pesar de que el presente de ambos equipos es diferente, en el Torneo Apertura han tenido un comienzo irregular y acumulan apenas 9 puntos hasta ahora, muy lejos de los 18 que tiene Vélez, el puntero.
Del lado Granate, el heroico triunfo de la Recopa Sudamericana ante Flamengo todavía está fresco y Lanús aun vive los coletazos de una página importante en la historia del club. Tras la copa obtenida en Río de Janeiro, se enfrentó por el torneo local a Defensa y Justicia y terminó igualado 1-1. Esta noche buscará capitalizar el envión del reciente título.
Enfrente, Claudio Úbeda planificó un cambio importante para favorecer el volumen de juego que Boca no tiene. Adentro Tomás Aranda, afuera Lucas Janson. El juvenil, de 18 años, dejó muy buenas sensaciones en el último partido Xeneize, ante Gimnasia de Mendoza.
Elogiado por el propio Leandro Paredes, Aranda ofrece capacidad asociativa, explosión, verticalidad y circulación de juego entrelíneas. En un Xeneize con poca estructura para juntar a sus futbolistas y juntar pases, Aranda puede ser una gran solución y cambiar por completo la dinámica colectiva.
