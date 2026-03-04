urgente24
Lanús 0-1 Boca: un Xeneize urgido se enfrenta al cuco del Flamengo

Lanús recibe a Boca por la fecha 7 del Torneo Apertura. Un Xeneize necesitado de ganar visita al vigente campeón de la Recopa Sudamericana.

4 de marzo de 2026 - 17:55

EN VIVO

Lanús y Boca juegan por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. El Granate recibe al Xeneize en el sur bonaerense, en un partido que además recibirá público visitante. Se juega desde las 21 hs. con el arbitraje de Darío Herrera.

Lanús y Boca se disputan el duelo de esta noche a sabiendas de que necesitan sumar de a tres. A pesar de que el presente de ambos equipos es diferente, en el Torneo Apertura han tenido un comienzo irregular y acumulan apenas 9 puntos hasta ahora, muy lejos de los 18 que tiene Vélez, el puntero.

Del lado Granate, el heroico triunfo de la Recopa Sudamericana ante Flamengo todavía está fresco y Lanús aun vive los coletazos de una página importante en la historia del club. Tras la copa obtenida en Río de Janeiro, se enfrentó por el torneo local a Defensa y Justicia y terminó igualado 1-1. Esta noche buscará capitalizar el envión del reciente título.

Enfrente, Claudio Úbeda planificó un cambio importante para favorecer el volumen de juego que Boca no tiene. Adentro Tomás Aranda, afuera Lucas Janson. El juvenil, de 18 años, dejó muy buenas sensaciones en el último partido Xeneize, ante Gimnasia de Mendoza.

Elogiado por el propio Leandro Paredes, Aranda ofrece capacidad asociativa, explosión, verticalidad y circulación de juego entrelíneas. En un Xeneize con poca estructura para juntar a sus futbolistas y juntar pases, Aranda puede ser una gran solución y cambiar por completo la dinámica colectiva.

¡GOL DE BOCA! VIDEO: Ascacíbar patea desde afuera y pone el 1-0

Comienza el partido

Festeja Boca y lo sufre Lanús: el crack Granate que es baja por lesión

Marcelino Moreno, el "10" de Lanús, se pierde el cotejo ante Boca por una lesión. Según indicaron, tiene una metatarsalgia en el pie izquierdo por la que debió infiltrarse para jugar la final ante Flamengo.

Equipos confirmados en Lanús y Boca

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio, Watson; Carrera, Bou

Boca: Marchesín; Weingandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacíbar, Paredes, Delgado, Aranda; Bareiro, Merentiel

Más allá de la Recopa: el errático presente de Lanús en el Torneo Apertura

No ha sido un buen comienzo del Granate en el Apertura. Marcha décimo, con 9 puntos y bastante lejos del líder, Vélez, que tiene 18. Eso sí, cuenta con dos partidos menos en su haber, que lógicamente deberá recuperar.

Aunque con los partidos de ida-vuelta ante Flamengo por la Recopa Sudamericana como aliciente, el campeonato local necesita de un Lanús que recupere terreno. Sus últimos encuentros no son buenos: empató 1-1 con Defensa y Justicia, perdió 2-0 ante Independiente, empató 1-1 ante Talleres y también igualó 2-2 contra Instituto.

Hoy se va a sentir: la baja sensible que tendrá Lanús y los hinchas duelan

Rodrigo Castillo ya no es más jugador de Lanús. Se marchó a Fluminense, luego de haberse consagrado campeón de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana con este histórico equipo de Mauricio Pellegrino.

El Granate se lo había comprado a Gimnasia y Esgrima de La Plata en 1,8 millones de dólares y lo terminó vendiendo a Brasil en cerca de 10 millones.

Castillo era el 9 de área y punto de referencia de todos los ataques de Lanús. Un delantero autosuficiente, capaz de provocar situaciones de gol con poco. Su influencia no estaba solo en las redes sino también en la dinámica colectiva. De hecho, en lo que jugó del Torneo Apertura 2026 llegó a ser de los máximos asistidores del campeonato.

Los hinchas de Lanús eligen sus ídolos en la previa del partido: del equipo histórico a los héroes inesperados

Mientras los hinchas Granates llegan al estadio para el partido, en diálogo con la prensa discuten sobre qué lugar le dan al equipo de Mauricio Pellegrino en la historia del club, tras la consagración en la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026.

"Top 3. Top 2 también, después del equipo del 2007 tranquilamente puede ser el top 2", dijo uno. También se refirió a los protagonistas de este buen presente Grana. "Canale va a quedar en la historia de este equipo. Vi muchos tatuajes de Canale", sostuvo el hincha sobre el defensor paraguayo, que metió el gol agónico al minuto 118' para poner el 2-2 ante Flamengo.

Otro dijo: "Marcelino se lo ganó. Castillo también. Bueno, el Cali (Izquierdoz). El que no esperaba nadie es Canale".

"Este equipo está en lo más alto", aventuró otro.

"El plantel de Almirón de 2016 fue el pick de competitividad", sostuvo uno más.

Úbeda finalmente dio el paso: el juvenil que va de titular ante Lanús

Tomás Aranda, de 18 años, se ganó la consideración del entrenador para la titularidad esta noche. Luego de haber tenido un muy buen ingreso frente a Gimnasia de Mendoza -y de otros promisorios ingresos en los cotejo vs. Vélez, Platense, Racing y Gimnasia de Chivilcoy-, Úbeda creyó que el volante podía aportarle creatividad y volumen de juego al equipo.

Miércoles de Copa Libertadores: los equipos buscan dar el último paso

La Copa Libertadores también tiene su fase de repechaje este miércoles. Se juega la tercera fase, que es la última antes de lograr el boleto a la fase de grupos y así disputar la competencia. Los partidos de esta noche son:

  • Carabobo FC vs. Sporting Cristal
  • O'higgins vs. Deportes Tolima
Es noche de Copa Sudamericana en un miércoles a puro fútbol

Este miércoles se completa la fase preliminar de la Copa Sudamericana, que definirá a aquellos que accedan al certamen y que serán repartidos en los distintos grupos. Los partidos de esta noche son:

  • Caracas FC vs. Metropolitanos FC
  • Blooming vs. San Antonio
  • U. de Chile vs. Palestino
  • Sportivo Trinidense vs. Olimpia
  • Atlético Nacional vs. Millonarios
  • Deportivo Cuenca vs. Libertad
TV: Dónde ver Lanús vs. Boca

El partido se transmite por ESPN Premium.

Árbitro y VAR del partido

El árbitro será Darío Herrera y lo acompañará en el VAR Lucas Novelli.

Live Blog Post

Lanús: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo; Salvio, Watson, Carrera; Bou

Boca: Marchesín; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Ascacíbar, Delgado, Aranda; Merentiel, Bareiro

