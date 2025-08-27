Inter Miami y Orlando City se enfrentan por la semifinal de la Leagues Cup. Desde las 21.45, el equipo de Lionel Messi recibe en el Chase Stadium a quien es su último escollo para avanzar a la final del certamen. El Diez juega de titular a pesar de las dudas sobre su condición física.
Inter Miami 0 - Orlando City 0: con Messi de titular, Las Garzas buscan la final
22:07
Baltasar Rodríguez es el más revulsivo y la clave para darle a Inter Miami otro dinamismo
22:05
¡Salvada milagrosa de Inter Miami! Angulo se fue solo contra Ustari pero desperdició un mano a mano inmejorable
-
21:58
O.City gestiona bien el ancho del campo: mueve la pelota de lado a lado, hasta encontrar el hueco para verticalizar
21:52
Orlando City asfixia a un Inter Miami al que le cuesta salir desde el fondo
21:51
¡Atajadón de Ustari! VIDEO: El arquero metió un manotazo salvador para impedir el primero de Orlando
-
21:44
¡Era un golazo de De Paul! El volante le pegó de 3 dedos, pero la pelota no llegó a tomar la rosca necesaria
21:40
Comienza el partido
21:05
La razón por la que Leo Messi se metió en el equipo titular a pesar de su estado
21:00
Quién llega del otro lado del cuadro: los posibles rivales de Inter Miami en la final de la Leagues Cup
21:00
Equipo confirmado en Inter Miami
