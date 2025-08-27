urgente24
Inter Miami 0 - Orlando City 0: con Messi de titular, Las Garzas buscan la final

Desde las 21.45, Inter Miami recibe a Orlando City por la semifinal de Leagues Cup, con Messi, De Paul y Suárez como titulares. El ganador avanza a la final.

27 de agosto de 2025 - 21:01

EN VIVO

Inter Miami y Orlando City se enfrentan por la semifinal de la Leagues Cup. Desde las 21.45, el equipo de Lionel Messi recibe en el Chase Stadium a quien es su último escollo para avanzar a la final del certamen. El Diez juega de titular a pesar de las dudas sobre su condición física.

Live Blog Post

Baltasar Rodríguez es el más revulsivo y la clave para darle a Inter Miami otro dinamismo

Live Blog Post

¡Salvada milagrosa de Inter Miami! Angulo se fue solo contra Ustari pero desperdició un mano a mano inmejorable

Live Blog Post

O.City gestiona bien el ancho del campo: mueve la pelota de lado a lado, hasta encontrar el hueco para verticalizar

Live Blog Post

Orlando City asfixia a un Inter Miami al que le cuesta salir desde el fondo

Live Blog Post

¡Atajadón de Ustari! VIDEO: El arquero metió un manotazo salvador para impedir el primero de Orlando

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeaguesCup/status/1960868811181060584&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

¡Era un golazo de De Paul! El volante le pegó de 3 dedos, pero la pelota no llegó a tomar la rosca necesaria

Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

La razón por la que Leo Messi se metió en el equipo titular a pesar de su estado

El Diez arrastra una lesión muscular leve desde principios de agosto, cuando debió ser reemplazado por el dolor en el duelo vs. Necaxa, por Leagues Cup. Desde entonces, no ha podido mantenerse al 100%. Su presencia esta noche fue duda hasta último momento, pero finalmente se metió en el 11 titular.

Según reveló este miércoles Javier Morales, entrenador asistente del Inter Miami, Messi pudo practicar a la par de sus compañeros: "Leo entrenó y completó el entrenamiento, lo cual es súper positivo", dijo.

Live Blog Post

Quién llega del otro lado del cuadro: los posibles rivales de Inter Miami en la final de la Leagues Cup

En la otra semifinal se miden Seattle Sounders y LA Galaxy, que juegan a las 23.45. El vencedor avanza a la final.

Live Blog Post

Equipo confirmado en Inter Miami

Ustari; Fray, Luján, Falcón, Alba; De Paul, Bright, Busquets; Messi, Rodríguez, Suárez

