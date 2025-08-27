en vivo LEAGUES CUP Inter Miami 0 - Orlando City 0: con Messi de titular, Las Garzas buscan la final

Inter Miami vs. Orlando City Foto NA: Sam Navarro-USA TODAY Sports

Desde las 21.45, Inter Miami recibe a Orlando City por la semifinal de Leagues Cup, con Messi, De Paul y Suárez como titulares. El ganador avanza a la final.