Huracán y River juegan por la fecha 10 del Torneo Apertura. Desde las 21.30, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, el Globo recibe a un Millonario que estrena DT: Eduardo Chacho Coudet da, por primera vez en su carrera, indicaciones como entrenador riverplatense.
Huracán 1-1 River: el Globo es más intenso pero el Millonario más efectivo
Huracán recibe a River en Parque Patricios. El equipo de Diego Martínez se enfrenta al equipo de Chacho Coudet.
22:19
Final del 1T
22:16
¡GOL DE HURACÁN! VIDEO: Caicedo define rasante contra el palo
22:15
PENAL PARA HURACÁN: Martínez Quarta sujeta a Caicedo dentro del área
22:08
Sebastián Beccacece, presente en Parque Patricios: los 3 jugadores para el Mundial 2026 que está observando
22:06
"¡Vamos, despertate!": El grito de Coudet a un jugador de River
21:57
¡GOL DE RIVER! VIDEO: Driussi mete el frentazo y abre el marcador
-
21:52
Un Globo intenso asfixia al Millonario y no lo deja jugar
21:45
¡Beltrán gana el primer mano a mano! VIDEO: Caicedo picó al vacío pero definió al pecho
-
21:30
Comienza el partido
21:07
Formación confirmada en Huracán
20:56
Formación confirmada en River
20:46
La tajante decisión de Coudet con Facundo Colidio
20:30
Bombazo: Chacho Coudet deja a un titular y referente en el banco
-
Talleres vs. Instituto y más: todos los partidos de un jueves muy futbolero
-
Por qué el partido casi se juega en cancha neutral y el duro mensaje de Huracán
-
20:16
TV: Dónde ver Huracán vs. River
20:14
Árbitro y VAR del partido
20:00
Posibles formaciones en Huracán y River
River se enfrenta al primer desafío sin su gran DT: Marcelo Gallardo. El segundo y fallido ciclo del Muñeco ya es historia y ahora Eduardo Coudet toma la posta. No será una tarea fácil; es un plantel golpeado, de bajo rendimiento futbolístico y que, por ahora, está fuera de zona de playoffs.
Las prácticas de Coudet en la semana dejaron muchas dudas. El equipo inicial que plantará en Parque Patricios es aún una incógnita, puntualmente por lo que hará de mitad de cancha hacia adelante. Mientras que el arquero, los cuatro defensores y tanto Moreno como Vera parecen confirmados, la pregunta surge desde ahí hacia el arco rival.
Probó una variante que fue Driussi y Salas en la delantera, con Juanfer Quintero acompañando; y otra variante que fue con Subiabre, Driussi y Páez. Mientras tanto, parece que Freitas no es una opción al menos en la titularidad. Tampoco Colidio, de bajo nivel en el último tiempo.
Enfrente, un Huracán que comenzó el 2026 a los tumbos llega mejor plantado. En la fecha pasada le ganó muy bien a Belgrano, uno de los animadores del torneo, por 3-1. Más allá de esta victoria y la del clásico ante San Lorenzo, el equipo de Diego Martínez aun no logra pisar firme.
