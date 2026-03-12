urgente24
Huracán 1-1 River: el Globo es más intenso pero el Millonario más efectivo

Foto NA REUTERS Agustin Marcarian
Huracán recibe a River en Parque Patricios. El equipo de Diego Martínez se enfrenta al equipo de Chacho Coudet.

12 de marzo de 2026 - 17:37

EN VIVO

Huracán y River juegan por la fecha 10 del Torneo Apertura. Desde las 21.30, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, el Globo recibe a un Millonario que estrena DT: Eduardo Chacho Coudet da, por primera vez en su carrera, indicaciones como entrenador riverplatense.

River se enfrenta al primer desafío sin su gran DT: Marcelo Gallardo. El segundo y fallido ciclo del Muñeco ya es historia y ahora Eduardo Coudet toma la posta. No será una tarea fácil; es un plantel golpeado, de bajo rendimiento futbolístico y que, por ahora, está fuera de zona de playoffs.

Las prácticas de Coudet en la semana dejaron muchas dudas. El equipo inicial que plantará en Parque Patricios es aún una incógnita, puntualmente por lo que hará de mitad de cancha hacia adelante. Mientras que el arquero, los cuatro defensores y tanto Moreno como Vera parecen confirmados, la pregunta surge desde ahí hacia el arco rival.

Probó una variante que fue Driussi y Salas en la delantera, con Juanfer Quintero acompañando; y otra variante que fue con Subiabre, Driussi y Páez. Mientras tanto, parece que Freitas no es una opción al menos en la titularidad. Tampoco Colidio, de bajo nivel en el último tiempo.

Enfrente, un Huracán que comenzó el 2026 a los tumbos llega mejor plantado. En la fecha pasada le ganó muy bien a Belgrano, uno de los animadores del torneo, por 3-1. Más allá de esta victoria y la del clásico ante San Lorenzo, el equipo de Diego Martínez aun no logra pisar firme.

Final del 1T

¡GOL DE HURACÁN! VIDEO: Caicedo define rasante contra el palo

PENAL PARA HURACÁN: Martínez Quarta sujeta a Caicedo dentro del área

Sebastián Beccacece, presente en Parque Patricios: los 3 jugadores para el Mundial 2026 que está observando

El entrenador argentino de la selección de Ecuador está observando el partido muy atento desde la tribuna. Es que, dentro del campo de juego, hay tres futbolistas con chances de ir a la Copa del Mundo. Uno es Galíndez, arquero argentino nacionalizado ecuatoriano, portero titular del combinado Tri. El otro es Caicedo, delantero del Globo. Y el tercero es Páez, en River.

"¡Vamos, despertate!": El grito de Coudet a un jugador de River

"¡Vamos Kendry, vamos! ¡Despertate!", le gritó el entrenador a Kendry Páez. El joven ecuatoriano es el encargado de ser el cerebro creativo esta noche. Coudet le dio la advertencia luego de que el volante perdiera una pelota.

¡GOL DE RIVER! VIDEO: Driussi mete el frentazo y abre el marcador

Un Globo intenso asfixia al Millonario y no lo deja jugar

¡Beltrán gana el primer mano a mano! VIDEO: Caicedo picó al vacío pero definió al pecho

Comienza el partido

Formación confirmada en Huracán

Galíndez; Campo, Pereyra, Carrizo, Ibañez; Gil, Ojeda, Romero; Peralta, Caicedo, Martínez

Formación confirmada en River

Beltrán; Montiel, M. Quarta, Rivero, Acuña; Vera, Moreno, Galván; Páez, Subiabre, Driussi

La tajante decisión de Coudet con Facundo Colidio

El nuevo entrenador no probó a Colidio como titular en los entrenamientos y, lógicamente, tampoco estará presente desde arranque esta noche. Coincidente con su bajo rendimiento, el delantero estará en el banco de suplentes y, por ahora, no parece ser considerado como pieza indispensable para el Chacho.

Según probó el DT en las prácticas, quienes corren por delante de él son Driussi, Salas, Subiabre, Quintero y Páez.

Bombazo: Chacho Coudet deja a un titular y referente en el banco

Juanfer Quintero no estará en el once inicial. Su lugar lo ocupará Kendry Páez, quien fuera el último refuerzo que incorporó el Millonario durante el ciclo de Marcelo Gallardo.

Talleres vs. Instituto y más: todos los partidos de un jueves muy futbolero

Además del cotejo entre Globo y Millonario, la jornada de jueves por la fecha 10 del Torneo Apertura tiene más partidos:

  • Defensa y Justicia vs. Central Córdoba
  • Deportivo Riestra vs. Gimnasia de Mendoza
  • Talleres vs. Instituto
  • Estudiantes RC vs. Belgrano
Por qué el partido casi se juega en cancha neutral y el duro mensaje de Huracán

Días atrás, un derrumbe en un edificio cercano al Estadio Tomás Adolfo Ducó, donde se juega el partido esta noche, puso en duda la seguridad del recinto para realizar el evento deportivo entre Huracán y River.

Sin embargo, luego de las especulaciones a partir de las dudas del Gobierno de la Ciudad, finalmente se decidió que se jugara en Parque Patricios. Primero se hipotetizó mover el partido a otra cancha, después postergarlo, y por último jugarlo a puertas cerradas.

En medio de esas dudas, Huracán publicó un contundente comunicado que titulaba: "Ante River es en el Palacio y con nuestra gente". Leé el mensaje completo acá: Tremendo comunicado de Huracán en la previa del partido ante River

TV: Dónde ver Huracán vs. River

El partido se transmite por TNT Sports.

Árbitro y VAR del partido

Nicolás Ramírez es el árbitro del partido y lo acompaña en el VAR Sebastián Habib

Posibles formaciones en Huracán y River

Huracán: Galíndez; Campo, Pereyra, Carrizo, Ibáñez; Ojeda, Gil; Peralta, Romero, Cortés; Caicedo

River: Beltrán; Montiel, M. Quarta, Rivero, Acuña; Vera, Moreno, Galván; Quintero, Driussi, Subiabre

