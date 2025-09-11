Fuerte lo que dicen de Gastón Edul: El motivo de su ausencia en TyC Sports

Quien estuvo dentro del campo fue Joaquín Bruno y ante la pregunta de un usuario de X, el panelista de los mediodías de TyC, respondió: "Virus estomacal. Está Joaco Bruno que la rompe.".

El partido entre los de Sebastián Beccacece y los de Lionel Scaloni finalizó 1 a 0 para los locales, que terminaron segundos en las Eliminatorias a pesar de haber comenzado con tres unidades menos.

En cuanto a Edul, horas antes del encuentro, el periodista había ingerido encebollado, por lo que su versión (que es la oficial) ante su ausencia en el partido por Eliminatorias, pareciera tener sentido.

¿Lo vetó Conmebol?

En el programa Fútbol y Transas de AZZ (canal de Flavio Azzaro), ofrecieron otra versión sobre la ausencia de Gastón Edul en la transmisión del partido entre la Selección Argentina y Ecuador.

El periodista Federico Cristofanelli planteó la misma duda que muchos televidentes se hicieron al ver que en el campo de juego no estaba Edul, sino Joaquín Bruno: “¿Qué pasó que no hizo notas y no se lo vio durante el partido?”

Cristofanelli respondió: “Lo del virus estomacal fue la respuesta oficial. A mí me dijeron: ‘olvidate, a Edul lo dieron de baja’”.

Luego, el exproductor de El Show del Fútbol agregó: “Edul viajó a Ecuador sabiendo que pudo haber herido susceptibilidades después de algún polémico de la semana pasada”.

El contenido que generó mayor repercusión en redes fue un mensaje publicado por Edul en X tras la confirmación de que Universidad de Chile avanzaba a cuartos de final de la Copa Sudamericana, dejando eliminado a Independiente:

“Confirmado: Se decidió descalificar a Independiente de la Copa Sudamericana y que U de Chile pase a Cuartos de Final. Un fallo escandaloso. Sienta un precedente peligroso. Este fallo va a ser recordado con el paso de los años”, escribió el periodista de TyC Sports.

