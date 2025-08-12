Desde las 19 hs., Fortaleza y Vélez inauguran los octavos de final de Copa Libertadores. En el Estadio Arena Castelao, en Brasil, el Fortín tendrá el desafío de dar el gran batacazo de la llave. El equipo de Guillermo Barros Schelotto juega con algunas ausencias.
Fortaleza 0 - Vélez 0: al Fortín le cuesta agarrar la pelota y el Tricolor crece
Vélez tomó nota de las falencias de Fortaleza y lo golpea donde más le duele. Sin embargo, le falta efectividad y contundencia para tener chances más claras.
20:33
VIDEO: "Dale que hay que ganarlo", la arenga del Mellizo en sus últimas fichas en el banco de suplentes
20:21
Vélez está impreciso y acumula infracciones, en un partido que ya le resulta muy incómodo
20:15
El Tricolor cambió la postura y ahora es el Fortín quien sufre más
20:12
El desafío de Vélez es no perder estructura
20:04
Comienza el 2T
19:41
Final del 1T
19:48
Gran cabezazo de Mammana, que casi se mete junto al palo derecho del arquero Leite
19:29
Vélez pierde intensidad y Fortaleza gana fuerza
19:21
VIDEO: gran diagonal de Romero y buen pase de Carrizo para dejarlo mano a mano, pero el arquero brasileño respondió bien
19:18
El plan de Vélez para doblegar a Fortaleza sale a la perfección
-
19:13
Nada de esperar: Vélez le juega de igual a igual a Fortaleza, pero sin apurarse tampoco
19:03
Malas noticias para Vélez en 2 minutos de partido
18:54
Comienza el partido
18:23
Cómo terminaron Vélez y Fortaleza la fase de grupos
18:18
La baja importante en Vélez obliga al DT a reconfigurar el mediocampo
-
18:18
Equipo confirmado en Vélez
A pesar de no ser el candidato a quedarse con el triunfo, Vélez busca tomar ventaja del durísimo presente que atraviesa Fortaleza. Desde mayo que el conjunto brasileño no puede torcer el rumbo. De los últimos 14 partidos, Fortaleza solo ganó uno. El flojo andar le costó el puesto al entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda, que fue despedido y cuyo lugar lo ocupa ahora Renato Paiva.
El presente de Vélez es algo irregular, pero en cada partido ofrece sensaciones positivas en el proceso de construcción que lleva adelante Guillermo Barros Schelotto.
Ante Fortaleza, el Fortín sufre la ausencia de Agustín Bouzat, uno de los futbolistas más importantes del plantel del Mellizo, que sufrió un desgarro hace una semana.
