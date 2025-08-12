urgente24
Fortaleza 0 - Vélez 0: al Fortín le cuesta agarrar la pelota y el Tricolor crece

FOTO: (X/REDES@Velez)/NA.
Vélez tomó nota de las falencias de Fortaleza y lo golpea donde más le duele. Sin embargo, le falta efectividad y contundencia para tener chances más claras.

12 de agosto de 2025 - 18:50

EN VIVO

Desde las 19 hs., Fortaleza y Vélez inauguran los octavos de final de Copa Libertadores. En el Estadio Arena Castelao, en Brasil, el Fortín tendrá el desafío de dar el gran batacazo de la llave. El equipo de Guillermo Barros Schelotto juega con algunas ausencias.

A pesar de no ser el candidato a quedarse con el triunfo, Vélez busca tomar ventaja del durísimo presente que atraviesa Fortaleza. Desde mayo que el conjunto brasileño no puede torcer el rumbo. De los últimos 14 partidos, Fortaleza solo ganó uno. El flojo andar le costó el puesto al entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda, que fue despedido y cuyo lugar lo ocupa ahora Renato Paiva.

El presente de Vélez es algo irregular, pero en cada partido ofrece sensaciones positivas en el proceso de construcción que lleva adelante Guillermo Barros Schelotto.

Ante Fortaleza, el Fortín sufre la ausencia de Agustín Bouzat, uno de los futbolistas más importantes del plantel del Mellizo, que sufrió un desgarro hace una semana.

VIDEO: "Dale que hay que ganarlo", la arenga del Mellizo en sus últimas fichas en el banco de suplentes

Vélez está impreciso y acumula infracciones, en un partido que ya le resulta muy incómodo

El Tricolor cambió la postura y ahora es el Fortín quien sufre más

El equipo local ya tuvo más chances de gol que en todo el primer tiempo. Con una postura más ofensiva y decidido a ser más protagonista de sus ataques, preocupa al conjunto de Barros Schelotto.

El desafío de Vélez es no perder estructura

Fortaleza deja muchos espacios y retrocede mal cuando el Fortín ataca de contragolpe. El desafío del equipo argentino está en no desordenarse en el afán de lastimar rápido y veloz; no descuidar las espaldas.

Comienza el 2T

Final del 1T

Gran cabezazo de Mammana, que casi se mete junto al palo derecho del arquero Leite

Vélez pierde intensidad y Fortaleza gana fuerza

VIDEO: gran diagonal de Romero y buen pase de Carrizo para dejarlo mano a mano, pero el arquero brasileño respondió bien

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/1955391876112032149&partner=&hide_thread=false
El plan de Vélez para doblegar a Fortaleza sale a la perfección

La consigna del DT es clara: cuando Fortaleza retrocede hacia su campo buscando reiniciar la jugada, automáticamente todo el Fortín presiona alto y no le da opciones de pase al rival. La asfixia está dando resultado.

Nada de esperar: Vélez le juega de igual a igual a Fortaleza, pero sin apurarse tampoco

Malas noticias para Vélez en 2 minutos de partido

Baeza, el 5 del Fortín, ya recibió una tarjeta amarilla. Malas noticias para el conjunto visitante, que jugará con su mediocampista más sensible condicionado.

Comienza el partido

Cómo terminaron Vélez y Fortaleza la fase de grupos

El Fortín terminó primero del Grupo H con 11 puntos. Sumó dos victorias, dos empates y una derrota.

Por su parte, el Tricolor culminó segundo del Grupo E con 8 puntos. Sumó dos victorias, dos empates y una derrota.

La baja importante en Vélez obliga al DT a reconfigurar el mediocampo

Agustín Bouzat sufrió un desgarro del gemelo interno de pierna derecha y su plazo de recuperación será de aproximadamente 3 semanas.

Equipo confirmado en Vélez

Marchiori; Gordon, Mammana, Magallán, Gómez; Galván, Baeza, Aliendro; Pellegrini, Carrizo, Romero.

