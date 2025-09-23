Fluminense y Lanús disputan el partido de vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana. Desde las 21.30, el Flu recibe al Granate en busca de revertir la ventaja que tienen los argentinos. En el duelo de ida, el conjunto del sur se impuso por 1 a 0 con un gol agónico de Marcelino Moreno al minuto 89´.
Fluminense 1 - Lanús 1: el Granate está dando el batacazo y es un final para el infarto
Disturbios entre la policía brasileña e hinchas argentinos habían demorado el inicio del 2T. Por ahora, el global está 2 a 1 en favor de Lanús.
23:44
¡El palo milagroso que salva a Lanús! VIDEO: Losada la veía pasar y era gol de Cano, pero el caño dijo que no
23:35
El Granate se defiende con uñas y dientes, ante la desesperación de Fluminense
23:24
El Granate creció en confianza y se acerca el segundo, pero no debe descuidar las transiciones de Fluminense
23:18
¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Tras una muy buena pared, Aquino pone el 1 a 0 para el Granate
23:08
El Granate hace pie como puede, pero el Flu lo acorrala contra su arco
22:54
Comienza el 2T
22:53
El 2T va a comenzar, a pesar de que no hay certeza de que los disturbios continúen o se magnifiquen
22:50
La policía conversa con jugadores de Lanús y algunos de Fluminense. El partido lleva demorado unos 20 minutos
22:44
Una locura: los jugadores del Granate corren a subirse a la tribuna para defender a su gente
22:42
Los futbolistas de Lanús, preocupados porque en la tribuna hay familiares suyos
22:33
VIDEO: Hay disturbios con la policía brasileña y los hinchas argentinos: el 2T demora su inicio
22:18
Final del 1T
22:10
Quién es el crack ex Boca que juega en Fluminense y es un dolor de cabeza para Lanús
22:02
El Flu es bravísimo: ataca, ataca y ataca, y Lanús no hace pie
21:56
Tras el gol del Flu, ahora el Granate se amiga con la pelota y, aunque pocos, encadena algunos pases
21:51
¡GOL DE FLUMINENSE! VIDEO: Canobbio marca un golazo de tijera y pone el 1 a 0 en favor del Flu
21:44
Fluminense asume el protagonismo del partido con voracidad y Lanús aguanta
21:30
Comienza el partido
20:06
VIDEO: Así fue el gol agónico de Lanús al minuto 89´para ganar 1 a 0 en el partido de ida
19:58
TV: Dónde ver Fluminense vs. Lanús por Copa Sudamericana
19:58
Equipos confirmados en Fluminense y Lanús
Un empate será suficiente para el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino para conseguir el pase a semifinales, que tendrá la dura tarea de jugar en el mítico Estadio Maracaná. Si Fluminense gana por la mínima, entonces se definirá en los penales; si gana por dos goles o más, avanzará de ronda.
