Fluminense 1 - Lanús 1: el Granate está dando el batacazo y es un final para el infarto

Disturbios entre la policía brasileña e hinchas argentinos habían demorado el inicio del 2T. Por ahora, el global está 2 a 1 en favor de Lanús.

23 de septiembre de 2025 - 20:45

EN VIVO

Fluminense y Lanús disputan el partido de vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana. Desde las 21.30, el Flu recibe al Granate en busca de revertir la ventaja que tienen los argentinos. En el duelo de ida, el conjunto del sur se impuso por 1 a 0 con un gol agónico de Marcelino Moreno al minuto 89´.

Un empate será suficiente para el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino para conseguir el pase a semifinales, que tendrá la dura tarea de jugar en el mítico Estadio Maracaná. Si Fluminense gana por la mínima, entonces se definirá en los penales; si gana por dos goles o más, avanzará de ronda.

¡El palo milagroso que salva a Lanús! VIDEO: Losada la veía pasar y era gol de Cano, pero el caño dijo que no

El Granate se defiende con uñas y dientes, ante la desesperación de Fluminense

El Granate creció en confianza y se acerca el segundo, pero no debe descuidar las transiciones de Fluminense

¡GOL DE LANÚS! VIDEO: Tras una muy buena pared, Aquino pone el 1 a 0 para el Granate

El Granate hace pie como puede, pero el Flu lo acorrala contra su arco

Comienza el 2T

El 2T va a comenzar, a pesar de que no hay certeza de que los disturbios continúen o se magnifiquen

La policía conversa con jugadores de Lanús y algunos de Fluminense. El partido lleva demorado unos 20 minutos

Una locura: los jugadores del Granate corren a subirse a la tribuna para defender a su gente

Los futbolistas de Lanús, preocupados porque en la tribuna hay familiares suyos

VIDEO: Hay disturbios con la policía brasileña y los hinchas argentinos: el 2T demora su inicio

Final del 1T

Quién es el crack ex Boca que juega en Fluminense y es un dolor de cabeza para Lanús

Luciano Acosta, el "Laucha" Acosta, llegó a Fluminense en agosto pasado tras 7 años en Estados Unidos y otro año más en México. Surgido de las Inferiores de Boca, tuvo un breve paso en Estudiantes pero fue en la MLS donde logró asentarse.

Hace poco más de un mes que el conjunto carioca se lo compró a Dallas y rápidamente se transformó en una pieza importante. Esta noche, ante Lanús, es uno de los titulares y complica al Granate desde la posición de mediapunta.

El Flu es bravísimo: ataca, ataca y ataca, y Lanús no hace pie

Tras el gol del Flu, ahora el Granate se amiga con la pelota y, aunque pocos, encadena algunos pases

Live Blog Post

¡GOL DE FLUMINENSE! VIDEO: Canobbio marca un golazo de tijera y pone el 1 a 0 en favor del Flu

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1970653066241159304&partner=&hide_thread=false
Fluminense asume el protagonismo del partido con voracidad y Lanús aguanta

Comienza el partido

VIDEO: Así fue el gol agónico de Lanús al minuto 89´para ganar 1 a 0 en el partido de ida

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968139251582673017&partner=&hide_thread=false
TV: Dónde ver Fluminense vs. Lanús por Copa Sudamericana

El partido es transmitido por ESPN.

Equipos confirmados en Fluminense y Lanús

Fluminense: Fábio; Xavier, Thiago Silva, Freytes, René; Martinelli, Hércules, Acosta, Cannobio; Serna, Eve

Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio, Moreno; Segovia, Castillo

