Fluminense 0 - Lanús 0: el Grana necesita un empate para el batacazo en el Maracaná

Desde las 21.30, Lanús visita a Fluminense en el Maracaná. Tiene que defender el valioso y agónico 1-0 que consiguió en la ida.

23 de septiembre de 2025 - 20:45

EN VIVO

Fluminense y Lanús disputan el partido de vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana. Desde las 21.30, el Flu recibe al Granate en busca de revertir la ventaja que tienen los argentinos. En el duelo de ida, el conjunto del sur se impuso por 1 a 0 con un gol agónico de Marcelino Moreno al minuto 89´.

Un empate será suficiente para el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino para conseguir el pase a semifinales, que tendrá la dura tarea de jugar en el mítico Estadio Maracaná. Si Fluminense gana por la mínima, entonces se definirá en los penales; si gana por dos goles o más, avanzará de ronda.

VIDEO: Así fue el gol agónico de Lanús al minuto 89´para ganar 1 a 0 en el partido de ida

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968139251582673017&partner=&hide_thread=false
TV: Dónde ver Fluminense vs. Lanús por Copa Sudamericana

El partido es transmitido por ESPN.

Equipos confirmados en Fluminense y Lanús

Fluminense: Fábio; Xavier, Thiago Silva, Freytes, René; Martinelli, Hércules, Acosta, Cannobio; Serna, Eve

Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale, Marcich; Medina, Cardozo, Salvio, Moreno; Segovia, Castillo

