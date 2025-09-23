Fluminense y Lanús disputan el partido de vuelta de cuartos de final de Copa Sudamericana. Desde las 21.30, el Flu recibe al Granate en busca de revertir la ventaja que tienen los argentinos. En el duelo de ida, el conjunto del sur se impuso por 1 a 0 con un gol agónico de Marcelino Moreno al minuto 89´.
en vivo COPA SUDAMERICANA
Fluminense 0 - Lanús 0: el Grana necesita un empate para el batacazo en el Maracaná
Desde las 21.30, Lanús visita a Fluminense en el Maracaná. Tiene que defender el valioso y agónico 1-0 que consiguió en la ida.
Un empate será suficiente para el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino para conseguir el pase a semifinales, que tendrá la dura tarea de jugar en el mítico Estadio Maracaná. Si Fluminense gana por la mínima, entonces se definirá en los penales; si gana por dos goles o más, avanzará de ronda.
Deja tu comentario