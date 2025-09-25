urgente24
en vivo COPA LIBERTADORES

Estudiantes-Flamengo: recibimiento multitudinario con fuegos artificiales al equipo

Estudiantes vs. Flamengo

Estudiantes vs. Flamengo

@EdelpOficial
Estudiantes vs. Flamengo

Estudiantes vs. Flamengo

@EdelpOficial

Desde las 21.30, Estudiantes recibe a Flamengo en La Plata en busca de dar el gran golpe tras 16 años. Debe revertir el 1-2 que se trajo de Brasil en la ida.

25 de septiembre de 2025 - 20:07

EN VIVO

Estudiantes y Flamengo se enfrentan por el partido de vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores. Desde las 21.30, el Pincha recibe al Fla en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, para definir quién de los dos será el próximo semifinalista.

Estudiantes hizo lo mejor que pudo en el Estadio Maracaná. El Flamengo mostró su superioridad desde el comienzo y dominó gran parte del encuentro, pero el Pincha logró encontrar un gol sobre el final del partido que lo mantiene ahora con vida.

El resultado "no tan malo" obtenido en tierras cariocas no es el único punto a favor que tiene Estudiantes esta noche: también está su gente. La Plata fue copada por hinchas del León que ya desde la previa alentaron al equipo con un banderazo multitudinario.

Live Blog Post

VIDEO: Así recibió el público del León al equipo de Eduardo Domínguez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1971356878165696914&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

El titular que vuelve al equipo para acompañar a Carrillo en ataque: Domínguez apuesta por el talento zurdo

Tiago Palacios acompañará a Guido Carrillo en ataque. El extremo había salido en el partido de ida ante Flamengo, y en su lugar había ingresado Facundo Farías. Hoy vuelve a la titularidad.

Live Blog Post

EL BANDERAZO EN FOTOS: una multitud de hinchas copan las calles de La Plata para recibir al plantel

G1urOewXEAAS__g
G1ue1m6WYAAKlXs
G1ue3EyWsAA6gFr
Live Blog Post

"Están todos acá: Verón, Sabella, Bilardo y el gran Ruso Prátola": los hinchas se refugian en la mística copera del Pincha

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1971337320914686278&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

VIDEO: Impresionante banderazo de los hinchas Pincharratas en las inmediaciones del estadio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1971335469020426615?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Atención, Estudiantes: El campeón de Champions League y Eurocopa que vuelve en Flamengo tras una lesión

Tras ausentarse en el duelo de ida por una dolencia muscular, esta noche Jorginho dirá presente en La Plata. El mediocampista llegó hace unos meses proveniente del Arsenal de Arteta, pero también tuvo pasado en el Chelsea, donde fue campeón de Champions League, y en la selección de Italia, con quien consiguió la Eurocopa 2020.

Live Blog Post

Hora y TV: Dónde ver Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores

El partido entre Estudiantes y Flamengo va desde las 21.30 y es transmitido por Fox Sports.

Live Blog Post

Equipos confirmados en Estudiantes y Flamengo

Estudiantes: Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez, Benedetti; Arzamendia, Ascacíbar, Amondarain, Medina; Palacios, Carrillo

Flamengo: Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Alex Sandro; Lino, Jorginho, Saúl, Plata, De Arrascaeta; Pedro, Lino

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES