Estudiantes-Flamengo: recibimiento multitudinario con fuegos artificiales al equipo

Estudiantes y Flamengo se enfrentan por el partido de vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores. Desde las 21.30, el Pincha recibe al Fla en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, para definir quién de los dos será el próximo semifinalista.

Estudiantes hizo lo mejor que pudo en el Estadio Maracaná. El Flamengo mostró su superioridad desde el comienzo y dominó gran parte del encuentro, pero el Pincha logró encontrar un gol sobre el final del partido que lo mantiene ahora con vida.

El resultado "no tan malo" obtenido en tierras cariocas no es el único punto a favor que tiene Estudiantes esta noche: también está su gente. La Plata fue copada por hinchas del León que ya desde la previa alentaron al equipo con un banderazo multitudinario.

TREMENDO RECIBIMIENTO DE LOS HINCHAS DE ESTUDIANTES AL PLANTEL

El titular que vuelve al equipo para acompañar a Carrillo en ataque: Domínguez apuesta por el talento zurdo Tiago Palacios acompañará a Guido Carrillo en ataque. El extremo había salido en el partido de ida ante Flamengo, y en su lugar había ingresado Facundo Farías. Hoy vuelve a la titularidad.

EL BANDERAZO EN FOTOS: una multitud de hinchas copan las calles de La Plata para recibir al plantel

"Están todos acá: Verón, Sabella, Bilardo y el gran Ruso Prátola": los hinchas se refugian en la mística copera del Pincha
"ESTÁN TODOS ACÁ: VERÓN, SABELLA, BILARDO Y EL GRAN RUSO PRÁTOLA" Hincha de Estudiantes en la previa del duelo ante Flamengo

VIDEO: Impresionante banderazo de los hinchas Pincharratas en las inmediaciones del estadio
¡APOYO MASIVO AL LEÓN! Los hinchas de Estudiantes y un gran banderazo en la previa de la revancha ante Flamengo por la CONMEBOL Libertadores.

Atención, Estudiantes: El campeón de Champions League y Eurocopa que vuelve en Flamengo tras una lesión
Tras ausentarse en el duelo de ida por una dolencia muscular, esta noche Jorginho dirá presente en La Plata. El mediocampista llegó hace unos meses proveniente del Arsenal de Arteta, pero también tuvo pasado en el Chelsea, donde fue campeón de Champions League, y en la selección de Italia, con quien consiguió la Eurocopa 2020.

Hora y TV: Dónde ver Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores
El partido entre Estudiantes y Flamengo va desde las 21.30 y es transmitido por Fox Sports.

Equipos confirmados en Estudiantes y Flamengo
Estudiantes: Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez, Benedetti; Arzamendia, Ascacíbar, Amondarain, Medina; Palacios, Carrillo
Flamengo: Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Alex Sandro; Lino, Jorginho, Saúl, Plata, De Arrascaeta; Pedro, Lino