Estudiantes y Flamengo se enfrentan por el partido de vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores. Desde las 21.30, el Pincha recibe al Fla en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, para definir quién de los dos será el próximo semifinalista.
en vivo COPA LIBERTADORES
Estudiantes-Flamengo: recibimiento multitudinario con fuegos artificiales al equipo
Desde las 21.30, Estudiantes recibe a Flamengo en La Plata en busca de dar el gran golpe tras 16 años. Debe revertir el 1-2 que se trajo de Brasil en la ida.
EN VIVO
-
21:15
VIDEO: Así recibió el público del León al equipo de Eduardo Domínguez
-
20:51
El titular que vuelve al equipo para acompañar a Carrillo en ataque: Domínguez apuesta por el talento zurdo
-
20:13
EL BANDERAZO EN FOTOS: una multitud de hinchas copan las calles de La Plata para recibir al plantel
-
20:06
"Están todos acá: Verón, Sabella, Bilardo y el gran Ruso Prátola": los hinchas se refugian en la mística copera del Pincha
-
20:03
VIDEO: Impresionante banderazo de los hinchas Pincharratas en las inmediaciones del estadio
-
19:32
Atención, Estudiantes: El campeón de Champions League y Eurocopa que vuelve en Flamengo tras una lesión
-
19:32
Hora y TV: Dónde ver Estudiantes vs. Flamengo por Copa Libertadores
-
19:32
Equipos confirmados en Estudiantes y Flamengo
Estudiantes hizo lo mejor que pudo en el Estadio Maracaná. El Flamengo mostró su superioridad desde el comienzo y dominó gran parte del encuentro, pero el Pincha logró encontrar un gol sobre el final del partido que lo mantiene ahora con vida.
El resultado "no tan malo" obtenido en tierras cariocas no es el único punto a favor que tiene Estudiantes esta noche: también está su gente. La Plata fue copada por hinchas del León que ya desde la previa alentaron al equipo con un banderazo multitudinario.
Deja tu comentario