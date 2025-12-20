Luego de un 2025 lleno de partidos, Estudiantes de La Plata y Platense le ponen broche final a la temporada futbolística en la Argentina con la definición del Trofeo de Campeones en San Nicolás. El encuentro comenzará a las 18hs, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y se verá por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports Premium.
Estudiantes 0-0 Platense: Primer tiempo sin goles por el Trofeo de Campeones
Estudiantes de La Plata y Platense se enfrentan en San Nicolás para definir quién se queda con el Trofeo de Campeones 2025.
19:07
¡Comenzó el segundo tiempo!
18:52
Fin del primer tiempo
18:51
¡SE SALVÓ PLATENSE!
18:50
Minuto: 48: Amarilla para Saborido, cuarto amonestado en Platense
18:37
Minuto 35: Amarilla para Mainero, tercer amonestado en Platense
18:33
Minuto 31: Amarila para Piovi y primer amonestado en Estudiantes
18:28
Minuto 26: Amarila para Schor y segundo amonestado en Platense
18:26
Minuto 24: Amarilla para Silva en Platense
18:22
Partido trabado en San Nicolás
18:15
Minuto 14: Primera aproximación de Platense
18:09
Minuto 7: ¡Avisó Estudiantes!
17:54
¡COMIENZA El PARTIDO!
17:46
Augusto Lotti, baja de último momento en Platense
17:39
Verón, nuevamente viendo a Estudiantes desde la tribuna
17:38
¡Estudiantes con formación confirmada!
17:33
¡Platense con formación confirmada!
17:31
Autoridades para la final
17:29
TV: Dónde ver Estudiantes vs Platense
17:17
Probables formaciones:
Cómo llegan Estudiantes y Platense el Trofeo de Campeones
Platense llega a esta final por haber conquistado el Torneo Apertura en la primera mitad del año aunque la realidad es que está lejos de su mejor versión. El segundo semestre del Calamar fue realmente malo finalizando en la última posición del Grupo B, lo que lo dejó afuera de la ronda de PlayOffs. No compite desde el 17 de noviembre y está con nuevo entrenador ya que hará su estreno Walter Zunino.
El presente de Estudiantes es completamente diferente ya que viene de conquistar el Torneo Clausura hace solo una semana y está totalmente envalentonado tras vencer a Racing por penales. El Pincha, que parecía quedarse afuera de los PlayOffs del Clausura se terminó metiendo por la ventana, gritó campeón en Santiago del Estero y ahora va por una nueva estrella en el transcurso de una semana.
Resumen del primer tiempo
Estudiantes y Platense salieron a jugar el Trofeo de Campeones con la intención de dominar el juego pero la realidad es que nadie pudo hacerlo. Desde el primer momento quedó claro que iba a ser un encuentro más que friccionado y disputado sobre todo en la mitad de la cancha. La primera situación de peligro fue favorable para el Pincha a los 7 minutos en los pies de Edwin Cetré y hubo que esperar recién hasta el minuto 49 para que el arquero Calamar vuelva a tener una atajada clave. Sobran las amarillas, sobran las infracciones y faltan situaciones de gol.
