Estudiantes 0-0 Platense: Primer tiempo sin goles por el Trofeo de Campeones

Estudiantes y Platense definen el Trofeo de Campeones en San Nicolás. 

Estudiantes de La Plata y Platense se enfrentan en San Nicolás para definir quién se queda con el Trofeo de Campeones 2025.

20 de diciembre de 2025 - 17:27

Luego de un 2025 lleno de partidos, Estudiantes de La Plata y Platense le ponen broche final a la temporada futbolística en la Argentina con la definición del Trofeo de Campeones en San Nicolás. El encuentro comenzará a las 18hs, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y se verá por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Cómo llegan Estudiantes y Platense el Trofeo de Campeones

Platense llega a esta final por haber conquistado el Torneo Apertura en la primera mitad del año aunque la realidad es que está lejos de su mejor versión. El segundo semestre del Calamar fue realmente malo finalizando en la última posición del Grupo B, lo que lo dejó afuera de la ronda de PlayOffs. No compite desde el 17 de noviembre y está con nuevo entrenador ya que hará su estreno Walter Zunino.

El presente de Estudiantes es completamente diferente ya que viene de conquistar el Torneo Clausura hace solo una semana y está totalmente envalentonado tras vencer a Racing por penales. El Pincha, que parecía quedarse afuera de los PlayOffs del Clausura se terminó metiendo por la ventana, gritó campeón en Santiago del Estero y ahora va por una nueva estrella en el transcurso de una semana.

Resumen del primer tiempo

Estudiantes y Platense salieron a jugar el Trofeo de Campeones con la intención de dominar el juego pero la realidad es que nadie pudo hacerlo. Desde el primer momento quedó claro que iba a ser un encuentro más que friccionado y disputado sobre todo en la mitad de la cancha. La primera situación de peligro fue favorable para el Pincha a los 7 minutos en los pies de Edwin Cetré y hubo que esperar recién hasta el minuto 49 para que el arquero Calamar vuelva a tener una atajada clave. Sobran las amarillas, sobran las infracciones y faltan situaciones de gol.

¡Comenzó el segundo tiempo!

Fin del primer tiempo

¡SE SALVÓ PLATENSE!

Sobre el final del primer tiempo, Estudiantes tuvo la chance anotar con un cabezazo en contra de Mainero en que el arquero Losas pudo sacar para mantener todo igualado sin goles.

Minuto: 48: Amarilla para Saborido, cuarto amonestado en Platense

Minuto 35: Amarilla para Mainero, tercer amonestado en Platense

Minuto 31: Amarila para Piovi y primer amonestado en Estudiantes

Minuto 26: Amarila para Schor y segundo amonestado en Platense

Minuto 24: Amarilla para Silva en Platense

Partido trabado en San Nicolás

Llegando a los 20 minutos del primer tiempo, ni Estudiantes ni Platense pueden hacerse dueños de un partido donde hay más infracciones que fútbol.

Minuto 14: Primera aproximación de Platense

Luego de un lateral, Ignacio Schor disparó al arco defendido por Fernando Muslera.

Minuto 7: ¡Avisó Estudiantes!

Edwin Cetré encaró desde la izquierda al centro y lanzó un gran remate que atajó Losas para Platense

¡COMIENZA El PARTIDO!

Augusto Lotti, baja de último momento en Platense

El delantero sufrió esguince leve de rodilla y no estará disposición de Walter Zunino.

Verón, nuevamente viendo a Estudiantes desde la tribuna

Al igual que en la final del Torneo Clausura, Juan Sebastián Verón observará el Trofeo de Campeones como un hincha más debido a la sanción de seis meses impuesta por la AFA para cumplir sus funciones como presidente.

¡Estudiantes con formación confirmada!

image

¡Platense con formación confirmada!

image

Autoridades para la final

Árbitro principal: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

Quinto árbitro: Adrián Delbarba

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Lucas Germanotta

TV: Dónde ver Estudiantes vs Platense

El Trofeo de Campeones podrá verse por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Zapiola; Santiago Toloza y Ronaldo Martínez. DT: Walter Zunino.

