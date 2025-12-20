Estudiantes 0-0 Platense: Primer tiempo sin goles por el Trofeo de Campeones

Luego de un 2025 lleno de partidos, Estudiantes de La Plata y Platense le ponen broche final a la temporada futbolística en la Argentina con la definición del Trofeo de Campeones en San Nicolás. El encuentro comenzará a las 18hs, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y se verá por las pantallas de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Cómo llegan Estudiantes y Platense el Trofeo de Campeones Platense llega a esta final por haber conquistado el Torneo Apertura en la primera mitad del año aunque la realidad es que está lejos de su mejor versión. El segundo semestre del Calamar fue realmente malo finalizando en la última posición del Grupo B, lo que lo dejó afuera de la ronda de PlayOffs. No compite desde el 17 de noviembre y está con nuevo entrenador ya que hará su estreno Walter Zunino.

El presente de Estudiantes es completamente diferente ya que viene de conquistar el Torneo Clausura hace solo una semana y está totalmente envalentonado tras vencer a Racing por penales. El Pincha, que parecía quedarse afuera de los PlayOffs del Clausura se terminó metiendo por la ventana, gritó campeón en Santiago del Estero y ahora va por una nueva estrella en el transcurso de una semana.

Resumen del primer tiempo Estudiantes y Platense salieron a jugar el Trofeo de Campeones con la intención de dominar el juego pero la realidad es que nadie pudo hacerlo. Desde el primer momento quedó claro que iba a ser un encuentro más que friccionado y disputado sobre todo en la mitad de la cancha. La primera situación de peligro fue favorable para el Pincha a los 7 minutos en los pies de Edwin Cetré y hubo que esperar recién hasta el minuto 49 para que el arquero Calamar vuelva a tener una atajada clave. Sobran las amarillas, sobran las infracciones y faltan situaciones de gol.

Live Blog Post ¡Comenzó el segundo tiempo! Live Blog Post Fin del primer tiempo Live Blog Post ¡SE SALVÓ PLATENSE! Sobre el final del primer tiempo, Estudiantes tuvo la chance anotar con un cabezazo en contra de Mainero en que el arquero Losas pudo sacar para mantener todo igualado sin goles. Live Blog Post Minuto: 48: Amarilla para Saborido, cuarto amonestado en Platense Live Blog Post Minuto 35: Amarilla para Mainero, tercer amonestado en Platense Live Blog Post Minuto 31: Amarila para Piovi y primer amonestado en Estudiantes Live Blog Post Minuto 26: Amarila para Schor y segundo amonestado en Platense Live Blog Post Minuto 24: Amarilla para Silva en Platense Live Blog Post Partido trabado en San Nicolás Llegando a los 20 minutos del primer tiempo, ni Estudiantes ni Platense pueden hacerse dueños de un partido donde hay más infracciones que fútbol. Live Blog Post Minuto 14: Primera aproximación de Platense Luego de un lateral, Ignacio Schor disparó al arco defendido por Fernando Muslera. Live Blog Post Minuto 7: ¡Avisó Estudiantes! Edwin Cetré encaró desde la izquierda al centro y lanzó un gran remate que atajó Losas para Platense Live Blog Post ¡COMIENZA El PARTIDO! Live Blog Post Augusto Lotti, baja de último momento en Platense El delantero sufrió esguince leve de rodilla y no estará disposición de Walter Zunino. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2002476537895895550&partner=&hide_thread=false "PERDERSE LA OPORTUNIDAD DE JUGAR UNA FINAL POR UNA LESIÓN ES LO PEOR QUE TE PUEDE PASAR"Augusto Lotti se lamentó por no poder estar presente en el Trofeo de Campeones ante Estudiantes#LPFxTNTSports pic.twitter.com/sK6BYEZZhN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 20, 2025 VER + Live Blog Post Verón, nuevamente viendo a Estudiantes desde la tribuna Al igual que en la final del Torneo Clausura, Juan Sebastián Verón observará el Trofeo de Campeones como un hincha más debido a la sanción de seis meses impuesta por la AFA para cumplir sus funciones como presidente. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/2002475196394185062&partner=&hide_thread=false Acá estamos, Estudiantes. ¡Juntos! pic.twitter.com/x3SuCYJEVY — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 20, 2025 VER + Live Blog Post ¡Estudiantes con formación confirmada! image Live Blog Post ¡Platense con formación confirmada! image Live Blog Post Autoridades para la final Árbitro principal: Leandro Rey Hilfer Asistente 1: Cristian Navarro Asistente 2: Pablo González Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina Quinto árbitro: Adrián Delbarba VAR: Pablo Dóvalo AVAR: Lucas Germanotta VER + Live Blog Post TV: Dónde ver Estudiantes vs Platense El Trofeo de Campeones podrá verse por ESPN Premium y TNT Sports Premium. Live Blog Post Probables formaciones: Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez. Platense: Andrés Desábato; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Franco Zapiola; Santiago Toloza y Ronaldo Martínez. DT: Walter Zunino. VER + Más en Urgente24 River Plate va a fondo por un jugador campeón con Racing Club Boca y Estudiantes envueltos en una causa de presunto lavado de dinero