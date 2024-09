Eduardo Feinmann le pegó a Chiqui Tapia por reacción de Diego Martínez

Embed - ¡LA INTERMINABLE TANDA DE PENALES ENTRE BOCA Y TALLERES! DEFINICIÓN COMPLETA, 22 PENALES, Y MÁS

El contexto en Boca está denso. Entre la eliminación de la Sudamericana y que el juego aparece de a momentos, Martínez está en el ojo de la tormenta y por eso el partido ante Talleres fue sumamente determinante.

"Gígolo" lo tomó así y festejó de una manera muy particular que generó furor. Más que los hinchas de Boca, los de River fueron los que comentaron el festejo, además del periodista Eduardo Feinmann.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/EternoBoca12/status/1832600032899453323&partner=&hide_thread=false ¡Así festejó Diego Martínez el pase de Boca a Cuartos de Final de la Copa Argentina!



@TyCSportspic.twitter.com/xYciogym5i — Eterno Boca (@EternoBoca12) September 8, 2024

Martínez aseguró: “Me mareé, me caí por eso. Se me nubló todo” pero esta explicación no alcanzó para que los de River no se burlen.

Eduardo Feinmann vs Chiqui Tapia

Eduardo Feinmann es uno de los periodistas más cercanos al gobierno de Javier Milei y claro está que el vínculo Milei-Chiqui Tapia no es el mejor. Con la posibilidad de las SAD en el medio, Presidentes del país y AFA defienden sus intereses.

Feinmann, cercano al Presidente de la Nación y sus "ideales" le pegó al festejo de Diego Martínez en X y en consecuenca al Chiqui.

El periodista de La Nación + posteó en su cuenta de X: "Es una vergüenza festejar así una clasificación con un gol ilegal. El fútbol de Tapia ya es una vergüenza.". Haciendo alusión al gol ilícito y no poder usar el VAR debido a que la Copa Argentina no dispone de la tecnología.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/edufeiok/status/1832802284440285541&partner=&hide_thread=false Es una vergüenza festejar así una clasificación con un gol ilegal. El fútbol de Tapia ya es una vergüenza. https://t.co/8wv4en5bBo — Eduardo Feinmann (@edufeiok) September 8, 2024

