Dónde ver River-Talleres por Torneo Apertura: el Millonario quiere revancha

"Me iría preocupado si el equipo no hubiese intentado, si no hubiésemos generado situaciones. Pero viendo el análisis del partido, hubo un equipo que intentó siempre, un rival que se defendió y no nos pateó al arco en casi todo el partido", había dicho Gallardo en la conferencia de prensa luego del resultado en tablas. "Tuvimos 6 o 7 situaciones claras de gol, con juego. Nos faltó la contundencia del gol, porque se ganan los partidos con goles y no pudimos convertir", decía.