Champions League: Tottenham 0-0 Atlético Madrid, el "Colchonero" busca los 4tos

A partir de las 17hs de Argentina se enfrentarán en Londres Tottenham y Atlético Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Champions League y tendrá la difícil tarea de levantar una diferencia en contra de 3 goles. El partido se podrá ver por ESPN y Disney + Premium.

Atlético Madrid: Juan Musso; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

El equipo inglés está sumergido en una de sus peores crisis deportivas de su historia, se encuentra a solo un punto del descenso, razón por la cual los líderes del equipo como Cuti Romero se pelearon con la dirigencia debido a la poca inversión en refuerzos para esta temporada.

Los jugadores más importantes consideran que ese error les puede costar el descenso, solo una temporada de malas decisiones por parte de la dirigencia los puede llevar a perder la categoría luego de 50 años. Una estupidez por parte de los dirigentes.

image Barcelona-Newcastle uno de los duelos estelares del miércoles.

Los otros partidos del miércoles de Champions League

La entrada de este miércoles más que una entradita parece un plato principal, ya que en el primer turno juegan Barcelona y Newcastle en la ciudad condal en una serie totalmente abierta luego de empate 1-1 en Inglaterra. Ahora se juegan todo en España.

En el horario estelar además del duelo de los “Spurs” y “Colchoneros” tendremos dos más. En Inglaterra el Liverpool quiere revertir su derrota por 1-0 en Turquía ante Galatasaray y en Alemania el Bayern Múnich jugará para cumplir el calendario ya que definió la serie en la ida con un 6-1 de visitante frente a Atlanta.

image El siempre provocador Vinicius fue la figura del Real Madrid ante Manchester City.

Los resultados del martes

Este martes tuvimos un día de locos en Champions League. Arrancamos con la levantada del Sporting de Lisboa ante Bodo Glimt. Los noruegos habían ganado la ida 3-0, pero los portugueses consiguieron el mismo resultado pero a favor en la vuelta. Se fueron a suplementario y el Sporting hizo dos goles más sellando la serie con global de 5-3.

El PSG aplastó al Chelsea con un global de 8-2 (5-2 en la ida y 3-0 la vuelta), el Real Madrid le volvió a ganar al City, eta vez 2-1 y cerró el global con un 5-1. Arsenal era el único complicado por haber empatado la ida, pero la vuelta fue triunfo por 2-0 y pasó a cuartos de final.

Hasta el momento el único cruce confirmado de cuartos de final es Arsenal-Sporting Lisboa, pero casi definido está Madrid-Bayern, en otra llave PSG espera a Galatasaray o Liverpool y en la última se cruzarán los ganadores de los duelos Tottenham-Atlético y Barcelona-Newcastle.

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Live Blog Post A pesar de la crisis deportiva el Tottenham cerca de abrir el marcador No se esperaba esta reacción del Tottenham, pero el elenco inglés se fue para adelante y está cerca del primero. El Atlético no sale y se pone en riesgo al meterse abajo.

Live Blog Post Arrancó el partido

Live Blog Post Barcelona aplasta a Newcastle 7-2 El equipo inglés aguantó un tiempo, el cual terminó 3-2 abajo, la debacle se desató en el complemento cuando Barcelona hizo 5 goles en poco tiempo, para cerrar el 7-2 y el global 8-3.

Live Blog Post Barcelona vence 3-2 a Newcastle al termino del primer tiempo En un partidazo de ida y vuelta y donde se mataron a goles el Barcelona gana 3 a 2 al Newcastle al térmico de los primeros 45 minutos. El Barcelona se puso en ventaja 3 veces pero el conjunto inglés se lo empató en 2 ocasiones, por eso está todo abierto para los segundos 45 minutos. La ida fue 1-1.

Live Blog Post Partidos del miércoles 14:45hs - Barcelona-Newcastle (Ida 1-1)

17hs - Tottenham-Atlético (Ida 2-5)

17hs - Bayern-Atalanta (Ida 6-1)

17hs - Liverpool-Galatasaray (Ida 0-1) VER +