Partidazo del miércoles y Golazo24 lo trae minuto a minuto con el vivo de siempre. Real Madrid y Manchester City se miden por la 6º fecha de la fase de liga de la Champions League. Ambos están obligados a ganar ya que si dejan puntos en el camino podrían cerrar el año fuera de los 8 primeros, los que van derecho a octavos de final.
Champions League: Real Madrid 1-1 Manchester City, un duelo con historia
Real Madrid empata 1 a 1 en el Santiago Bernabéu al Manchester City por la 6º fecha de la fase de liga de Champions League.
EN VIVO
-
17:44
GOOOOOL del City, Haaland de penal pone el 2 a 1 para el City
-
17:42
Penal para el City decidido por el VAR
-
17:36
Error de Courtois y GOOOOOL del Manchester City (Video)
-
17:28
GOOOOOL del Real Madrid, Rodrygo (Video)
-
17:17
El Real ahoga al City
-
17:07
Vinicius la pica y apenas se va por arriba del travesaño
-
17:05
Arranque con todo del Madrid
-
17:04
Penal anulado, por el VAR el árbitro decidió que era fuera del area
-
17:03
Penal para el Real Madrid a los 2 minutos de juego
-
17:01
Comienza el primer tiempo, Real Madrid y Manchester City empatan 0 a 0
-
16:37
Final de los partidos del primer turno, dos victorias visitantes
-
16:31
Las formaciones del Real Madrid-Manchester City
-
16:28
Los resultados del martes
-
16:27
Los partidos del miércoles
Real Madrid-Manchester City: La previa
El Santiago Bernabéu será testigo del partido más prometedor de la 6º fecha de la fase de liga, Real Madrid y Manchester City, un duelo de candidatos que esperemos hagan más goles que ayer Inter y Liverpool que se fueron en amagues.
El Real Madrid está dentro de la llamada “Zona de los 8”, que son los 8 primeros y los que van a octavos de final derecho. El “Merengue” suma 12 puntos de 15 posibles y se ubica hasta el momento 6º, pudiendo avanzar varias posiciones si gana ya que la mayoría de los 8 primeros ya jugó 6 partidos.
Manchester City suma dos puntos menos, llega a 10, y eso lo relega a la zona de clasificación a 16vos de final, la instancia previa a la que hasta el momento está clasificado Real Madrid. El conjunto ciudadano suma 10 puntos en 5 partidos, producto de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Los dirigidos por Guardiola se ubican 12º en la tabla general, buscan 3 puntos que lo metan entre los 8 mejores a falta de dos fechas para el cierre de la fase.
El resto de los partidos del miércoles
Como todos los días de Champions League siempre hay 2 partidos en el primer turno, y luego en el segundo el grueso de 7 encuentros en simultaneo. Repasamos cada uno de los partidos y sus respectivos horarios.
14:345hs
- Qarabag-Ajax
- Villarreal-Copenhague
17hs
- Athletic Club-PSG
- Leverkusen-Newcastle
- Dortmund-Bodo Glimt
- Brujas-Arsenal
- Juventus-Pafos
- Real Madrid-Manchester City
- Benfica-Nápoli
Resultados del martes
- Kairat Almaty 0-1Olympiacos
- Bayern 3-1 Sporting Lisboa
- Monaco 1-0 Galatasaray
- Inter 0-1 Liverpool
- Atalanta 2-1 Chelsea
- Barcelona 2-1 Frankfurt
- PSV 2-3 Atlético Madrid
- St. Guilloise 2–3 Marsella
- Tottenham 3-0 S. Praga
