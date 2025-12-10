Champions League: Real Madrid 1-1 Manchester City, un duelo con historia

Live Blog Post

GOOOOOL del Real Madrid, Rodrygo (Video)

Luego de un tiro libre del City le Real Madrid salio de contra con gran velocidad. el brasileño entró por derecha y metió un tiró cruzado y fuerte, Donnaruma no llegó y es el 1 a 0 merecido del Real Madrid.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1998853129928949899&partner=&hide_thread=false ¡¡DERECHAZO Y A COBRAR!! RODRYGO LA CRUZÓ Y PUSO EL 1-0 DE REAL MADRID ANTE MANCHESTER CITY.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/eOykQiSgwY — SportsCenter (@SC_ESPN) December 10, 2025

Todos los resultados sobre 30 minutos

Athletic Club 0-0 PSG

Leverkusen 1-0 Newcastle

Dortmund 1-0 Bodo Glimt

Brujas 0-1 Arsenal

Juventus 0-0 Pafos

Real Madrid 1-0 Manchester City

Benfica 1-0 Nápoli