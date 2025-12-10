urgente24
Champions League: Real Madrid 1-1 Manchester City, un duelo con historia

Real Madrid empata 1 a 1 en el Santiago Bernabéu al Manchester City por la 6º fecha de la fase de liga de Champions League.

10 de diciembre de 2025 - 16:24

EN VIVO

image
Real Madrid-Manchester City, el duelo de gigantes de este miércoles de Champions League.

Real Madrid-Manchester City: La previa

El Santiago Bernabéu será testigo del partido más prometedor de la 6º fecha de la fase de liga, Real Madrid y Manchester City, un duelo de candidatos que esperemos hagan más goles que ayer Inter y Liverpool que se fueron en amagues.

El Real Madrid está dentro de la llamada “Zona de los 8”, que son los 8 primeros y los que van a octavos de final derecho. El “Merengue” suma 12 puntos de 15 posibles y se ubica hasta el momento 6º, pudiendo avanzar varias posiciones si gana ya que la mayoría de los 8 primeros ya jugó 6 partidos.

Manchester City suma dos puntos menos, llega a 10, y eso lo relega a la zona de clasificación a 16vos de final, la instancia previa a la que hasta el momento está clasificado Real Madrid. El conjunto ciudadano suma 10 puntos en 5 partidos, producto de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Los dirigidos por Guardiola se ubican 12º en la tabla general, buscan 3 puntos que lo metan entre los 8 mejores a falta de dos fechas para el cierre de la fase.

liverpool
Szoboszlai, el autor del único gol del partido para la victoria del Liverpool.

El resto de los partidos del miércoles

Como todos los días de Champions League siempre hay 2 partidos en el primer turno, y luego en el segundo el grueso de 7 encuentros en simultaneo. Repasamos cada uno de los partidos y sus respectivos horarios.

14:345hs

  • Qarabag-Ajax
  • Villarreal-Copenhague

17hs

  • Athletic Club-PSG
  • Leverkusen-Newcastle
  • Dortmund-Bodo Glimt
  • Brujas-Arsenal
  • Juventus-Pafos
  • Real Madrid-Manchester City
  • Benfica-Nápoli

Resultados del martes

  • Kairat Almaty 0-1Olympiacos
  • Bayern 3-1 Sporting Lisboa
  • Monaco 1-0 Galatasaray
  • Inter 0-1 Liverpool
  • Atalanta 2-1 Chelsea
  • Barcelona 2-1 Frankfurt
  • PSV 2-3 Atlético Madrid
  • St. Guilloise 2–3 Marsella
  • Tottenham 3-0 S. Praga

GOOOOOL del City, Haaland de penal pone el 2 a 1 para el City

Penal para el City decidido por el VAR

Error de Courtois y GOOOOOL del Manchester City (Video)

Luego de un rebote insólito del arquero belga llegó O´Reilly y puso el 1 a 1 en las pocas que tuvo el City.

GOOOOOL del Real Madrid, Rodrygo (Video)

Luego de un tiro libre del City le Real Madrid salio de contra con gran velocidad. el brasileño entró por derecha y metió un tiró cruzado y fuerte, Donnaruma no llegó y es el 1 a 0 merecido del Real Madrid.

Todos los resultados sobre 30 minutos

  • Athletic Club 0-0 PSG
  • Leverkusen 1-0 Newcastle
  • Dortmund 1-0 Bodo Glimt
  • Brujas 0-1 Arsenal
  • Juventus 0-0 Pafos
  • Real Madrid 1-0 Manchester City
  • Benfica 1-0 Nápoli
El Real ahoga al City

En 15 minutos es todo del Real Madrid, el Manchester City está ahogado y no puede pensar ni tener la pelota, eso lo desconcerta y no puede desplegar su juego. El Real Madrid ya merece el gol.

  • Athletic Club 0-0 PSG
  • Leverkusen 1-0 Newcastle
  • Dortmund 1-0 Bodo Glimt
  • Brujas 0-0 Arsenal
  • Juventus 0-0 Pafos
  • Real Madrid 0-0 Manchester City
  • Benfica 0-0 Nápoli
Vinicius la pica y apenas se va por arriba del travesaño

En otro ataque del Real Madrid Vinicius recibió un pase en cortada, quedó solo con Donnarumma, se la picó, y la pelota apenas se fue por arriba del travesaño, podría haber sido uno de los goles del año. Todo esto en solo 7 minutos.

El resto de los partidos

  • Athletic Club 0-0 PSG
  • Leverkusen 0-0 Newcastle
  • Dortmund 0-0 Bodo Glimt
  • Brujas 0-0 Arsenal
  • Juventus 0-0 Pafos
  • Real Madrid 0-0 Manchester City
  • Benfica 0-0 Nápoli
Arranque con todo del Madrid

El tiro libre que había sido considerado penal en un principio se fue apenas por al lado del palo izquierdo del arquero Donnarumma.

Penal anulado, por el VAR el árbitro decidió que era fuera del area

Live Blog Post

Penal para el Real Madrid a los 2 minutos de juego

Comienza el primer tiempo, Real Madrid y Manchester City empatan 0 a 0

Final de los partidos del primer turno, dos victorias visitantes

En los partidos del primer turno sonrieron los equipos qeu jugaron fuera de casa. Ya que en España el Copenhague de Dinamarca derrotó 3 a 2 a Villarreal y en Azerbaiyán Ajax consiguió los primeros 3 puntos al derrotar al Qarabag por 3 a 2.

Las formaciones del Real Madrid-Manchester City

image
image

Los resultados del martes

La 6º fecha de la fase de liga de Champions League arrancó este martes con los siguientes resultados:

  • Kairat Almaty 0-1Olympiacos
  • Bayern 3-1 Sporting Lisboa
  • Monaco 1-0 Galatasaray
  • Inter 0-1 Liverpool
  • Atalanta 2-1 Chelsea
  • Barcelona 2-1 Frankfurt
  • PSV 2-3 Atlético Madrid
  • St. Guilloise 2–3 Marsella
  • Tottenham 3-0 S. Praga
image
Los partidos del miércoles

El destacado del segundo turno de los partidos del miércoles de Champions League es Real Madrid-Manchester City, pero hay 6 encuentros más además del partido estelar.

  • Athletic Club-PSG
  • Leverkusen-Newcastle
  • Dortmund-Bodo Glimt
  • Brujas-Arsenal
  • Juventus-Pafos
  • Benfica-Nápoli
image

