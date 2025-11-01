urgente24
Cerraron los comicios en River: Voto masivo y récord histórico

Los dirigentes de River estimaron una concurrencia cercana a los 25.000 asociados. La califican como "jornada histórica".

01 de noviembre de 2025 - 19:53
River vota su próxima dirigencia

Los asociados al club River Plate tuvieron tiempo de votar hasta las 20.00 para elegir la nueva conducción de la entidad. Los actules dirigentes señalaron a "La Pagina Millonaria" que la concurrencia tocó los 25.000 votantes y que la consideran como "una jornada histórica".

De acuerdo al medio partidario cuando Enzo Francescoli fue a votar recibió la ovación de los hinchas, por su parte otro de los candidatos, Stefano Di Carlo habló sobre el futuro del futbol en River dijo "veo lo mismo que los hinchas".

Hoy (1/11) se define quién será el sucesor de Jorge Brito en el cargo de presidente por el período que se iniciará este lunes 3 de noviembre y finalizará en 2029.

Qué votan en River 2025

Comisión Directiva

  • 1 Presidente
  • 3 Vicepresidentes
  • 21 Vocales Titulares
  • 16 Vocales Suplentes

Comisión Revisora de Cuentas

  • 10 Fiscalizadores Titulares
  • 6 Fiscalizadores Suplentes

Representantes de Socias y Socios

  • 150 Representantes Titulares
  • 60 Representantes Suplentes

