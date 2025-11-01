Los asociados al club River Plate tuvieron tiempo de votar hasta las 20.00 para elegir la nueva conducción de la entidad. Los actules dirigentes señalaron a "La Pagina Millonaria" que la concurrencia tocó los 25.000 votantes y que la consideran como "una jornada histórica".
NUEVA CONDUCCIÓN
Cerraron los comicios en River: Voto masivo y récord histórico
Los dirigentes de River estimaron una concurrencia cercana a los 25.000 asociados. La califican como "jornada histórica".
De acuerdo al medio partidario cuando Enzo Francescoli fue a votar recibió la ovación de los hinchas, por su parte otro de los candidatos, Stefano Di Carlo habló sobre el futuro del futbol en River dijo "veo lo mismo que los hinchas".
Hoy (1/11) se define quién será el sucesor de Jorge Brito en el cargo de presidente por el período que se iniciará este lunes 3 de noviembre y finalizará en 2029.
Qué votan en River 2025
Comisión Directiva
- 1 Presidente
- 3 Vicepresidentes
- 21 Vocales Titulares
- 16 Vocales Suplentes
Comisión Revisora de Cuentas
- 10 Fiscalizadores Titulares
- 6 Fiscalizadores Suplentes
Representantes de Socias y Socios
- 150 Representantes Titulares
- 60 Representantes Suplentes
