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Boca 1-1 Unión: el Tatengue es una roca para un Xeneize sin movilidad

Boca visita a Unión

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FOTO NA @clubaunion
Boca visita a Unión

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Unión recibe a Boca por la fecha 11 del Torneo Apertura. El Tatengue es una de las sorpresas del campeonato.

15 de marzo de 2026 - 20:59
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Boca y Unión juegan su partido por la fecha 11 del Torneo Apertura. Desde las 22 hs., el Tatengue recibe al Xeneize en el Estadio 15 de Abril, en un encuentro atractivo. Mientras el equipo visitante quiere afianzarse en su idea, el equipo local está dispuesto a jugarle de igual a igual.

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Unión es una de las sorpresas del campeonato. Está segundo en la Zona A y es escolta de Vélez, el puntero. Leo Madelón ha confeccionado un equipo práctico, funcional. Pragmático y efectivo. A esta altura, uno de los candidatos a llegar lejos en el Torneo Apertura.

Por eso no es una tarea fácil la de Boca esta noche. Ciertamente el Tatengue está mucho más afianzado como equipo, y el Xeneize aun está en ese proceso. El gran triunfo ante Lanús, dos fechas atrás, parece haber determinado, al menos, los 11 titulares y Claudio Úbeda vuelve a repetir la formación por tercer cotejo consecutivo.

En la fecha pasada, frente a San Lorenzo, no pudo repetir lo hecho ante el Granate y expuso sus limitaciones. Esta noche, contra Unión, quiere dar ese paso que parece estar a punto de dar.

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¡Pittón metió el disparo y Marchesín respondió! VIDEO: Unión casi marca de tiro libre

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¡GOL DE BOCA! VIDEO: Merentiel capta un rebote y pone el empata

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El Xeneize va a necesitar mayor movilidad si quiere romper el férreo cerrojo del Tatengue

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¡Qué zapatazo sacó Tarragona! VIDEO: Marchesín responde bien

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"¡Todos juntos!": Qué le pide Madelón a sus jugadores

El grito de "¡Todos juntos!" es de Leo Madelón. El entrenador quiere que sus futbolistas se mantengan juntos, compactos. Quiere un equipo que le cierre líneas de pase por dentro a Boca y lo obligue a lateralizar. Por ahora, Unión es una roca.

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Comienza el partido

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TV: Dónde ver Boca vs. Unión

El partido se transmite por TNT Sports.

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Formación confirmada en Boca

Marchesín; Weingandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Delgado, Ascaíbar, Aranda; Merentiel, Bareiro

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El Xeneize está con el mismo invicto que Unión, pero distinto

Boca lleva 5 partidos sin derrotas, al igual que el Tatengue. Sin embargo, acumula 4 empates y una victoria.

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Formación confirmada en Unión

Mansilla; Vargas, Rodríguez, Ludueña, Del Blanco; Palacios, Pittón, Profini, Cuello; Tarragona, Estigarribia

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El incómodo invicto de Unión que Boca buscará romper

El Tatengue no pierde hace 5 partidos. Acumula 2 empates y 3 victorias. En la última fecha le sacó un espectacular empate a Independiente en Avellaneda, en un electrizante encuentro que terminó 4-4.

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Claudio Úbeda, coherente: la decisión para enfrentar a Unión esta noche

El DT repite el mismo equipo de la fecha pasada, ante San Lorenzo, que también es el mismo de la fecha anterior, ante Lanús. Por lo mostrado en los últimos dos cotejo, Úbeda parece haber encontrado el equipo, aunque todavía queda mucho por recorrer para encontrar el funcionamiento.

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TV: Dónde ver Boca vs. Unión

El partido se transmite por TNT Sports.

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Árbitro y VAR del partido

Yael Falcón Pérez será el árbitro del partido y en el VAR lo acompañará Lucas Novelli.

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Posibles formaciones en Boca y Unión

Boca: Marchesín; Weingandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Delgado, Ascaíbar, Aranda; Merentiel, Bareiro

Unión: Mansilla; Vargas, Rodríguez, Ludueña, Del Blanco; Palacios, Pittón, Profini, Cuello; Tarragona, Estigarribia

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