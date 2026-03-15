en vivo TORNEO APERTURA Boca 1-1 Unión: el Tatengue es una roca para un Xeneize sin movilidad

Boca visita a Unión FOTO NA @clubaunion Boca visita a Unión FOTO NA @clubaunion

Unión recibe a Boca por la fecha 11 del Torneo Apertura. El Tatengue es una de las sorpresas del campeonato.