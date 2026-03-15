Boca y Unión juegan su partido por la fecha 11 del Torneo Apertura. Desde las 22 hs., el Tatengue recibe al Xeneize en el Estadio 15 de Abril, en un encuentro atractivo. Mientras el equipo visitante quiere afianzarse en su idea, el equipo local está dispuesto a jugarle de igual a igual.
Boca 1-1 Unión: el Tatengue es una roca para un Xeneize sin movilidad
Unión recibe a Boca por la fecha 11 del Torneo Apertura. El Tatengue es una de las sorpresas del campeonato.
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Posibles formaciones en Boca y Unión
Unión es una de las sorpresas del campeonato. Está segundo en la Zona A y es escolta de Vélez, el puntero. Leo Madelón ha confeccionado un equipo práctico, funcional. Pragmático y efectivo. A esta altura, uno de los candidatos a llegar lejos en el Torneo Apertura.
Por eso no es una tarea fácil la de Boca esta noche. Ciertamente el Tatengue está mucho más afianzado como equipo, y el Xeneize aun está en ese proceso. El gran triunfo ante Lanús, dos fechas atrás, parece haber determinado, al menos, los 11 titulares y Claudio Úbeda vuelve a repetir la formación por tercer cotejo consecutivo.
En la fecha pasada, frente a San Lorenzo, no pudo repetir lo hecho ante el Granate y expuso sus limitaciones. Esta noche, contra Unión, quiere dar ese paso que parece estar a punto de dar.
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