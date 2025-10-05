Boca 0 - Newells 0: el Xeneize busca el triunfo con la cabeza puesta en las dos tablas

Boca y Newell´s se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Clausura, en lo que representa un duelo de necesitados. Desde las 19 hs., en la Bombonera y con el arbitraje de Sebastián Zunino, Xeneize y Lepra chocan desde dos realidades muy diferentes pero con un mismo objetivo: sumar puntos imperiosamente.
Por qué Leandro Paredes se pierde el próximo partido de Boca, ante Barracas Central
Paredes fue convocado por Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la Selección Argentina. El volante Xeneize fue citado para los partidos de la Albiceleste ante Venezuela y Puerto Rico, que se jugarán el viernes 10/10 y el lunes 13/10.
Por eso, Paredes no estará en el cotejo de Boca ante Barracas Central por la próxima fecha del Clausura, que se disputará el sábado 11/10.