Boca 0 - Newells 0: el Xeneize busca el triunfo con la cabeza puesta en las dos tablas

Desde las 19 hs., Boca recibe a Newell´s en la Bombonera en busca de meterse en puestos de playoffs del Clausura y en puestos de Libertadores en la Anual.

05 de octubre de 2025 - 17:55
Boca vs. Central Córdoba

Boca vs. Central Córdoba

@BocaJrsOficial

Boca y Newell´s se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Clausura, en lo que representa un duelo de necesitados. Desde las 19 hs., en la Bombonera y con el arbitraje de Sebastián Zunino, Xeneize y Lepra chocan desde dos realidades muy diferentes pero con un mismo objetivo: sumar puntos imperiosamente.

Boca, que tendrá a Claudio Úbeda en el banco de suplentes ya que Miguel Ángel Russo sigue en reposo por cuestiones de salud, quiere quedarse con el triunfo porque necesita ubicarse en las dos tablas.

Por un lado, necesita puntos para meterse en zona de playoffs del Torneo Clausura. Por ahora está afuera de los puestos de clasificación pero porque tiene un partido menos que el resto. En caso de ganar, puede volver a alcanzar el pelotón de los de arriba.

Por otro lado, Boca también mira la Tabla Anual, que es la que otorga boleto para las copas. Mientras que por el momento está clasificando a la Sudamericana, una victoria lo deja en zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Enfrente, un golpeado Newell´s intenta hacer pie y sumar puntos para salir del fondo de la tabla. Está anteúltimo, solo por delante de Aldosivi y con apenas dos partidos ganados. Sin embargo, un triunfo lo acomodaría cerca de los playoffs. El Ogro Fabbiani tambalea como entrenador de la Lepra pero ha dicho que tiene fuerzas para seguir y que no piensa en una rescisión de su contrato.

Por qué Leandro Paredes se pierde el próximo partido de Boca, ante Barracas Central

Paredes fue convocado por Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la Selección Argentina. El volante Xeneize fue citado para los partidos de la Albiceleste ante Venezuela y Puerto Rico, que se jugarán el viernes 10/10 y el lunes 13/10.

Por eso, Paredes no estará en el cotejo de Boca ante Barracas Central por la próxima fecha del Clausura, que se disputará el sábado 11/10.

El Pipa Benedetto vuelve a la Bombonera, ahora con la camiseta rival

Será el regreso de quien supo ser uno de los goleadores de Boca en su primera etapa como delantero. El Pipa Benedetto, hoy en Newell´s, volverá a pisar el estadio del Xeneize tras su partida en julio de 2024.

TV: Dónde ver Boca vs. Newells por Torneo Clausura

Boca vs. Newells se puede ver por el canal TNT Sports del pack fútbol

Posibles formaciones en Boca y Newells

Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Battaglia, Aguirre, Velasco; Merentiel, Giménez

Newells: Espíndola; Mosquera, Lollo, Cuesta, Montero; Chiaverano, Regiardo, Banega, Herrera; Benedetto, González

