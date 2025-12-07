Boca y Racing se enfrentan por la primera semifinal del Torneo Clausura. El Xeneize recibe a la Academia en la Bombonera, en un partido que sellará al finalista del campeonato. El vencedor jugará contra el ganador del clásico Estudiantes vs. Gimnasia.
Boca 0-1 Racing: se define al finalista en un atrapante choque de estilos
Desde las 19 hs., Boca recibe a Racing en la Bombonera por la primera semifinal del Torneo Clausura.
21:08
Final del partido: Racing venció 1-0 a Boca
21:04
TARJETA ROJA EN RACING: Un colaborador de Costas se va expulsado por protestar
21:00
Boca va desesperado, con poco juego, en busca del empate: minutos finales
20:44
¡GOL DE RACING! VIDEO: Maravilla Martínez pone de cabeza el 1-0
20:41
El sorpresivo cambio de Úbeda que repudió toda la Bombonera: los murmullos se escucharon en todo el estadio (VIDEO)
20:30
El 4-4-2 de Boca no le hace cosquillas a Racing: por qué el Xeneize necesita modificar la estructura
20:22
La Academia sale como un tren al segundo tiempo y se lleva puesto al Xeneize
20:15
Comienza el 2T
19:55
Final del 1T
19:47
¡El palo salva a Boca! VIDEO: El disparo de Nardoni pega en el poste y se va afuera
19:37
Demasiadas imprecisiones y poco juego, en un partido en el que ambos equipos están preocupados con otra cosa
19:26
La Academia tiene fisuras en el mediocampo y el Xeneize aprovecha sus espaldas: Racing debe corregir
19:20
Apenas aparecen espacios, el partido ofrece el show que el hincha vino a ver
19:13
Con 4 fouls en apenas 7 minutos, el partido empieza demasiado cortado
19:06
Comienza el partido
18:52
Equipos confirmados en Boca y Racing
18:50
Duelo de titanes en el aire: Boca lleva una increíble racha de pelota parada, pero Racing también
18:44
Facundo Cambeses es una muralla: la increíble cantidad de vallas invictas que acumula Racing desde que es titular
18:37
6 años sin ganar: la extensísima mala racha que Racing intentará romper en la Bombonera
18:22
La CLAVE para que Boca vs. Racing sea un partido electrizante de ida y vuelta
17:55
Sorpresiva ausencia en Boca: el futbolista que Úbeda no convocó y no tiene reemplazante en el banco de suplentes
17:51
Baja sensible: las dos figuras que pierde Racing ante Boca por tarjeta roja
17:34
Final Torneo Clausura: dónde y cuándo se juega
17:31
¿Por qué el partido se juega en la Bombonera?
17:23
TV: Dónde ver Boca vs. Racing
17:22
Tras la baja de Facundo Tello, quién es el árbitro del partido
17:21
Posibles formaciones
La Bombonera es sede de un choque de estilos que anticipa un partido electrizante. Mientras que la Academia tiene una impronta marcadamente ofensiva y cuyo estilo prioriza el vértigo en ataque casi sin pausas mediante, el Xeneize ha forjado un carácter más combativo; prefiere que sus rivales juegan exactamente como lo hace Racing, defender los embates y golpear en contraataques.
Racing debe estar atento. Es un partido de transiciones. Si no cuida el mediocampo para no quedar partido cada vez que ataca, Boca lo va a lastimar de contragolpe.
