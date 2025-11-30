urgente24
Boca 0-0 AAAJ 0: dos candidatos juegan el partido más atractivo de 4tos de final

Boca y Argentinos Juniors definen un nuevo semifinalista

Boca Juniors recibe a Argentinos Juniors en la Bombonera. Desde las 18.30, Xeneize y Bicho definen al segundo semifinalista del Torneo Clausura.

30 de noviembre de 2025 - 17:27

EN VIVO

Boca y Argentinos Juniors se enfrentan por los cuartos de final del Torneo Clausura. El Xeneize recibe al Bicho desde las 18.30 en la Bombonera, para definir quién será el nuevo semifinalista del certamen. El ganador se enfrenta al vencedor de Racing vs. Tigre.

Comienza el partido

Equipos confirmados en Boca y Argentinos Juniors:

Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Delgado, Palacios, Zeballos; Giménez y Merentiel

AAAJ: Siri; Lozano, Álvarez, Godoy, Prieto; Lescano, Fattori, Oroz; López Muñoz, Porcell, Molina

El peligro de Boca en el aire: la sólida estadística cada vez que busca por arriba

El Xeneize ha marcado 30 goles en lo que va del campeonato, siendo el equipo más goleador del certamen. De esos 30, 12 fueron de cabeza, y 7 de esos 12 provinieron de saques de esquina.

La fortaleza de Boca que Argentinos buscará minimizar: "Lo tenemos estudiado"

Leandro Lozano, futbolista del Bicho, habló sobre las fortalezas del conjunto de La Paternal y también de las fortalezas de Boca, que buscarán contrarrestar.

Con un promedio del 62% en tiempo de posesión, Argentinos Juniors es un equipo con una fuerte identidad que se construye a partir de la tenencia de la pelota. "Tenemos máximas expectativas. Con nuestras armas vamos a hacer un buen partido", dijo Lozano.

"En todas las canchas nunca cambiamos de estilo, el buen juego, vamos a imponer eso, la asociaciones que todos los partidos tenemos", aseguró.

Luego, sobre el Xeneize, destacó a su delantera y sus contragolpes como los aspectos a prestar mucha atención: "Boca es durísimo, un equipo grande, lo tenemos estudiado. Tratar de minimizar cosas que tienen fuerte, como Changuito Zeballos, Merentiel, las transiciones".

"Es un lindo partido para dar un golpe sobre la mesa"

Juan Barinaga, defensor de Boca, palpitó la previa del encuentro: "Es un partido importantísimo. Estamos creciendo, en casa es un lindo partido para dar un golpe sobre la mesa y pasar a semifinales".

También añadió: "Repetir equipo habla bien del grupo, que están saliendo las cosas. Venimos de una racha de victorias y vamos por una más".

El futbolista de Boca que está en deuda y en el que Claudio Úbeda vuelve a confiar

De un estilo "jugadorista" al igual que su mentor Miguel Ángel Russo, el DT Claudio Úbeda no toca el equipo ganador y va con los mismos 11 titulares. Entre ellos está Carlos Palacios, futbolista que desde su llegada al club no ha tenido grandes presentaciones y aun sigue en deuda.

De un estilo creativo, con movimientos de "enganche", el chileno no se ha podido acoplar al sistema futbolístico de Boca ni siquiera en el último mes, en donde el Xeneize ha ganado regularidad y aumentado considerablemente su nivel colectivo.

Allí, el chileno todavía flota en la cancha sin encontrar cómo ni dónde gravitar. Es cierto que sus cualidades no tienen relevo natural en el banco de suplentes y son importantes ya que se encargan de conectar volantes con delanteros y aportar una cuota de valor en zona de 3/4 de cancha; Alan Velasco es el único similar, pero estuvo lesionado durante largas semanas y recién esta tarde vuelve a estar convocado.

El cuadrado en el mediocampo Paredes-Delgado-Zeballos-Herrera funcionó muy bien cuando compartió cancha, incluso prescindiendo de un perfil como el de Palacios. Sin embargo, el físico de Herrera es limitado y le cuesta agarrar ritmo con regularidad.

Palacios parece, por ahora, ser la pieza por la que se inclina Úbeda. Relevo natural, no hay. ¿Se podría modificar el sistema?

Estudiantes, el primer clasificado: el Pincha ganó su partido ante el equipo de Toviggino

El Pincha es el primer clasificado a semifinales del Torneo Clausura. Ubicado del otro lado de la llave, ahora espera por el ganador de Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata.

Estudiantes venció 1-0 a Central Córdoba ayer sábado por la noche, en un partido que se llevó todas las luces por el cruento contexto que envuelve a ambos equipos. De un lado, el equipo presidido por Juan Sebastián Verón, del otro, el equipo "apadrinado" por Pablo Toviggino, el número 2 de AFA.

En lo que fue una sorpresa, el cotejo se desarrolló dentro de parámetros normales y no ocurrió ninguna incidencia controversial. El arbitraje de Yael Falcón Pérez fue bueno.

El camino de Boca hasta cuartos de final: así venció con autoridad a Talleres

En un partido en el que no había comenzado bien, el Xeneize logró ir de menor a mayor y, con carácter, revertir el panorama frente a Talleres.

Con un gol de Merentiel al minuto 28´, cuando el Matador jugaba mejor, y después con otro gol de la Bestia al minuto 46´, Boca le tiró toda la chapa de candidato encima a su rival y confirmó su buen momento.

El camino de Argentinos Juniors hasta cuartos de final: el partidazo que le ganó a Vélez

En cuartos de final, el Bicho despachó al buen Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Le ganó en el José Amalfitani, en Liniers, con dos golazos de Hernán López Muñoz. A los 58´y los 62´ del segundo tiempo, el volante ex Godoy Cruz sentenció la victoria de los de la Paternal.

El primer tanto fue un zapatazo desde afuera del área que puso contra el palo derecho de Marchiori, y en el segundo la picó con mucha jerarquía para meter la pelota por arriba del guardameta.

Fue una dura prueba para AAAJ, que volvió a demostrar por qué tiene la chapa de candidato.

¿A quién enfrentará el ganador? La dura llave de Boca y Argentinos Juniors

El ganador de hoy podría cruzarse en semis con Racing. La Academia debe enfrentarse a Tigre en su partido de cuartos de final, y es candidato para vencer al Matador. Sin embargo, aun no hay nada dicho.

Sin dudas, este lado de la llave es la más compleja de los playoffs del Torneo Clausura. Para llegar a cruzarse con Boca, primero Argentinos Junios debió superar a un duro Vélez en cuartos de final. Ahora, Xeneize y Bicho se ven las caras, en lo que representa un verdadero choque de candidatos.

TV: Dónde ver Boca vs. Argentinos Juniors

El partido va por ESPN Premium.

