Boca y Argentinos Juniors se enfrentan por los cuartos de final del Torneo Clausura. El Xeneize recibe al Bicho desde las 18.30 en la Bombonera, para definir quién será el nuevo semifinalista del certamen. El ganador se enfrenta al vencedor de Racing vs. Tigre.
en vivo TORNEO CLAUSURA
Boca 0-0 AAAJ 0: dos candidatos juegan el partido más atractivo de 4tos de final
Boca Juniors recibe a Argentinos Juniors en la Bombonera. Desde las 18.30, Xeneize y Bicho definen al segundo semifinalista del Torneo Clausura.
EN VIVO
-
18:31
Comienza el partido
-
18:20
Equipos confirmados en Boca y Argentinos Juniors:
-
18:18
El peligro de Boca en el aire: la sólida estadística cada vez que busca por arriba
-
18:13
La fortaleza de Boca que Argentinos buscará minimizar: "Lo tenemos estudiado"
-
18:04
"Es un lindo partido para dar un golpe sobre la mesa"
-
17:42
El futbolista de Boca que está en deuda y en el que Claudio Úbeda vuelve a confiar
-
17:37
Estudiantes, el primer clasificado: el Pincha ganó su partido ante el equipo de Toviggino
-
17:26
El camino de Boca hasta cuartos de final: así venció con autoridad a Talleres
-
17:22
El camino de Argentinos Juniors hasta cuartos de final: el partidazo que le ganó a Vélez
-
17:21
¿A quién enfrentará el ganador? La dura llave de Boca y Argentinos Juniors
-
17:19
TV: Dónde ver Boca vs. Argentinos Juniors
Deja tu comentario