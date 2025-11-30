Boca 0-0 AAAJ 0: dos candidatos juegan el partido más atractivo de 4tos de final

Live Blog Post

La fortaleza de Boca que Argentinos buscará minimizar: "Lo tenemos estudiado"

Leandro Lozano, futbolista del Bicho, habló sobre las fortalezas del conjunto de La Paternal y también de las fortalezas de Boca, que buscarán contrarrestar.

Con un promedio del 62% en tiempo de posesión, Argentinos Juniors es un equipo con una fuerte identidad que se construye a partir de la tenencia de la pelota. "Tenemos máximas expectativas. Con nuestras armas vamos a hacer un buen partido", dijo Lozano.

"En todas las canchas nunca cambiamos de estilo, el buen juego, vamos a imponer eso, la asociaciones que todos los partidos tenemos", aseguró.

Luego, sobre el Xeneize, destacó a su delantera y sus contragolpes como los aspectos a prestar mucha atención: "Boca es durísimo, un equipo grande, lo tenemos estudiado. Tratar de minimizar cosas que tienen fuerte, como Changuito Zeballos, Merentiel, las transiciones".