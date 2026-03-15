Belgrano vs Talleres EN VIVO: Hora, formaciones y dónde ver el clásico cordobés

A partir de las 17:30 Córdoba se paralizará para lo que será el gran clásico entre Belgrano y Talleres correspondiente a la fecha 11 del Torneo Apertura, en el Estadio Julio César Villagra. El vibrante choque será arbitrado por Facundo Tello, con Héctor Paletta en el VAR y se verá por la pantalla de TNT Sports.

Embed Cómo llegan Beltrano y Talleres Belgrano llega en un momento inmejorable al clásico contra Talleres. El equipo del Ruso Zielinski viene de derrotar a Estudiantes de Río Cuarto con un equipo alternativo, lo que no solo le permitió llegar a la cima de la Zona B del Torneo Apertura con 18 unidades, sino que además tendrá a sus principales figuras en optimas condiciones para el choque ante un de los acérrimos rivales.

Por su parte Talleres venció a Instituto de Córdoba por 2-0, un triunfo necesario para escalar a la sexta posición de la Zona A del Torneo Apertura, pero la realidad es que el equipo de Carlos Tevez se fue fuertemente cuestionado por el funcionamiento. Está más que claro que la T deberá elevar su rendimiento para enfrentarse al Pirata, que llega puntero, envalentonado y con un nivel que lo tiene entre los mejores del certamen.

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Por la paternidad Un dato interesante es que el clásico entre Belgrano y Talleres es considerado uno de los más parejos del país y esto lo avala la estadística reciente ya que hace ocho años que oficialmente no se vencen, aunque el Tallarín celebró un par de triunfos amistosos (2-0 en 2019 y 3-0 en 2023). El Pirata lleva casi ocho años sin ganar (2-1 en un amistoso del 22 de julio de 2018), pero está a punto de cumplir 20 años sin una victoria oficial ante la T (2-1 el 15 de abril de 2006 por el Clausura de la B Nacional).

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