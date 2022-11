Sin Karim Benzema, comienza la fiesta de Qatar 2022

https://twitter.com/Benzema/status/1594110672761081857 De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien pic.twitter.com/SBalX0juAH — Karim Benzema (@Benzema) November 19, 2022

En mi vida nunca me he rendido pero esta noche tengo que pensar en el equipo como siempre lo he hecho así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a hacer una buena Copa del Mundo. Gracias por todos sus mensajes de apoyo.