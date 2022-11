Se lesionó la figura de Senegal y se pierde Qatar 2022

image.png Sadio Mané se lesionó con el Bayern Munich y se pierde el Mundial de Qatar 2022. Uno más y van...

Dejando de lado los números y las estadísiticas, hay quienes, desde el entorno futbolero, se oponen a que se celebre una Copa del Mundo en el final de año, justamente, por la gran cantidad de piernas cansadas. El ex seleccionador de la Selección Argentina en el Mundial 2018, Jorge Sampaoli, se refirió a ello en conferencia de prensa, el pasado martes (8/11).

Ahora no se puede quejar nadie, esto se tenía que haber resuelto antes. Jugar un Mundial en un país árabe en noviembre en medio de una competencia, parar la competencia y jugar... Ahora ya está, todo se ha aceptado, la FIFA determinó que se juegue en un lugar donde no se debería haber jugado en una fecha en la que no se debería haber jugado. Todo es por plata, todo es un negocio, expresó

image.png Jorge Sampaoli se quejó por la alta cantidad de partidos en la temporada.

Ahora, con la lesión de Mané, Senegal pierde a su valor más preciado y a quien apelaba como su "salvación" dentro de un grupo que los tiene a los africanos, Qatar, Ecuador y Países Bajos. Todos ellos integran la zona A.

El hombre de 30 años pidió el cambio a los 20 minutos del primer tiempo, luego de sentir molestias en su rodilla derecha, en el duelo del martes entre Bayern Munich y Werder Bremen. La noticia fue confirmada en esta mañana argentina (9/11) por varios medios.

Se espera que, en las próximas horas, el Bayern emita un parte médico informando los pasos a seguir para el senegalés.

En su primera temporada con los bávaros, Sadio Mané anotó 11 goles en 23 apariciones. Además, fue Balón de Plata en la gala que tuvo lugar el 17 de octubre pasado y que coronó a Karim Benzema con el mayor galardón individual del año.

El fixture de Senegal en el Mundial de Qatar

Países Bajos - Lunes (21/11) a las 13 hs,

Qatar - Viernes (25/11) a las 10 hs, y

Ecuador - Martes (29/11) a las 12 hs.

*Todos los horarios pertenecen a Argentina.

Todas las figuras que se perderán el Mundial de Qatar

Paul Pogba (Francia),

N'Golo Kanté (Francia),

Jesús Corona (México),

Reece James (Inglaterra),

Ben Chilwell (Inglaterra),

Giovanni Lo Celso (Argentina),

Diogo Jota (Portugal),

Diego Carlos (Brasil),

Timo Werner (Alemania),

Georginio Wijnaldum (Países Bajos), y

Sergi Roberto (España),

