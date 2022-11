Qatar quiere todo: Además del Mundial, inversión millonaria en los eSports

"Esa infraestructura mejoró aún más antes de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 de este año, y la atención mundial está puesta en nosotros. Qatar está preparado", se lee en el artículo.

Como pionero de la industria, QUEST Esports se ha involucrado activamente con el sector de los juegos regionales desde hace algún tiempo. Al ofrecer una gama de servicios, desde la organización de torneos hasta la gestión de talentos, la gestión de equipos profesionales hasta la creación de contenido, así como la producción de medios, el entrenamiento de atletas a través de nuestra academia de deportes electrónicos y la coordinación de varios eventos y activaciones, estipula

Es así que Qatar gestionó, al menos, cinco grandes torneos LAN y partidos de liga en línea para juegos como Fortnite, CS: GO, PUBG Mobile, Dota 2 y FIFA este año, además de organizar el primer y más grande evento físico en mayo pasado.

Qatar tiene la capacidad de "ejecutar múltiples ligas en varios géneros de juegos durante todo el año", según aclara la nota. También está bien posicionado para buscar talento regional que pueda conducir a la creación de más equipos de deportes electrónicos, así como a productores de contenido.

image.png Qatar pisa fuerte en los eSports.

¿Qué son los eSports?

Los esports son competiciones que se desarrollan en el mundo de los videojuegos y que, cada vez, ganan más terreno en la industria del entretenimiento.

Están organizados en ligas y sus competiciones están estructuradas de forma similar a las de los torneos de fútbol, baloncesto, tenis o cualquier otra actividad deportiva. Dependiendo del videojuego, se puede desarrollar de forma individual o por equipos, y los participantes se entrenan diariamente para competir en eventos, y ganar los títulos y el dinero de los premios que otorgan los desarrolladores de los juegos o los patrocinadores.

¿Qué videojuegos son considerados esports?

Los deportes electrónicos cuentan con una serie de reglas para que los videojuegos entren en esta categoría. Ellas son:

Estar diseñado para que dos o más participantes se enfrenten,

Contar con reglas claras y condiciones iguales para todos los competidores, con el fin de que el ganador se imponga gracias a su propia habilidad,

Tener una liga organizada y desarrollar competencias oficiales,

Alcanzar un número de jugadores lo suficientemente grande para despertar el interés de los espectadores y medios de comunicación.

Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, videojuegos como Fortnite, League of Legends, FIFA, Call of Duty, Rainbow Six, Starcraft, entre muchos otros, son considerados eSports.

