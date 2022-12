"Prefiero perder con Argentina que con otro país"

-Después del partido contra los EE. UU., Van Gaal invitó a los holandeses para que vinieran a Qatar. ¿Le hicieron caso?

-Él dijo en la rueda de prensa del jueves que habrá 1.400 aficionados en el partido, 400 más que contra Estados Unidos. Actuó como si eso fuera muy especial. Pero no es mucho, especialmente en comparación con otros torneos y la cantidad de argentinos aquí. Eso tiene todo que ver con la imagen adjunta del torneo y de este país, y quizás también del partido que se ha jugado hasta ahora.

Aparentemente hay entre 40.000 y 50.000 argentinos solo en Qatar. Luego también tienes a muchas otras personas que apoyan al país por Lionel Messi. En ese sentido, Países Bajos está jugando un partido fuera de casa hoy. Aparentemente hay entre 40.000 y 50.000 argentinos solo en Qatar. Luego también tienes a muchas otras personas que apoyan al país por Lionel Messi. En ese sentido, Países Bajos está jugando un partido fuera de casa hoy.

-¿Qué es importante para sacar un buen resultado contra Argentina?

-Creo que Holanda y Argentina no son muy diferentes en términos de calidad. Pero los argentinos cuentan con Lionel Messi, un jugador que sigue fuera de categoría. Decidió el partido contra México y Australia. Si puede volver a hacerlo será la clave del partido.

En 2014, Holanda lo defendió muy bien. Ron Vlaar era su guardia personal y todas las líneas de paso hacia él estaban cerradas. Si eso tiene éxito nuevamente, hay mucho por lograr.

Además, creo que Holanda hará más o menos lo mismo que contra Estados Unidos: dejar la iniciativa al rival. Hay muchas posibilidades de que los argentinos aborden el partido de la misma manera. Entonces no será un cuarto de final divertido. La semifinal contra Argentina en 2014 fue uno de los partidos más aburridos que he visto. Allí no pasó nada, salvo la ocasión de Robben en el último minuto. Eso es lo que temo esta noche. Que será un partido muy aburrido, pero también táctico y emocionante.

messi5.jpg Reconocimiento objetivo del entrevistado a Lionel Messi.

-¿Ves a esta Orange cada vez más cerca durante este torneo?

-Este equipo ha estado cerca durante años. Koeman comenzó a mejorar el espíritu de equipo cuando era seleccionador nacional, al trasladar el lugar de entrenamiento del Orange de Noordwijk a los aburridos bosques cerca de Zeist. Resultó que había mucho más espacio para la intimidad, por ejemplo, jugando por la noche. Bajo Frank de Boer, el espíritu de equipo tampoco fue el problema. Holanda tenía entonces un equipo muy unido, pero no había suficiente claridad por parte del cuerpo técnico.

Van Gaal es un comunicador muy claro. Tomemos al delantero Luuk de Jong, por ejemplo. Es uno de los mejores cabeceadores del fútbol internacional, pero aún no ha disputado un minuto en este torneo. Solo si la selección holandesa tiene que marcar un gol en los últimos quince minutos de partido, entrará. Él lo sabe, como todos en la selección saben exactamente cuál es su papel. De esa manera hay muy poca gilipollez y el grupo se mantiene unido.

van gaal.jpeg Louis van Gaal.

-¿Todavía te emociona ver a Messi jugar con la camiseta de Argentina quizás por última vez?

-No lo sé emocionalmente, pero prefiero perder con Argentina que con otro país. Messi es el mejor jugador de los últimos 15 años. Sigue siendo interesante ver si puede convertirse en campeón mundial. Para mucha gente en el mundo del fútbol, es una decepción si Andries Noppert detiene el penal decisivo de Messi esta noche. Quieren que Argentina se convierta en campeón, como el mayor logro de su carrera.

Soy un poco diferente. Me gusta el fútbol aventurero y ofensivo, así que quien se atreva a jugarlo tiene ventaja conmigo. Me gusta cuando Holanda gana con buen fútbol. Pero si Messi enrolla toda la defensa holandesa esta noche, también lo disfrutaré como entusiasta del deporte.

-También podría ser el último partido de Van Gaal en un campeonato mundial.

-Van Gaal dijo que el torneo recién comenzó realmente para Holanda. Los cuartos de final es en realidad el mínimo que tuvo que alcanzar Holanda para no ver este torneo como un fracaso. La Copa del Mundo solo será un verdadero éxito si se gana esta noche.

Cada vez él descarta menos hacer otro trabajo después de este. Pero faltan solo 4 años para la próxima Copa del Mundo, y ese torneo sigue siendo el más interesante como seleccionador nacional. Solo tengo que ver que Van Gaal sigue activo.

Se lo daré a Van Gaal y se lo daré a Messi esta noche. Se aplica la vieja ley del deporte: que gane el mejor."

------------------------

Más contenido en Urgente24:

Por qué Jonatan Viale no está ni en LN ni en Radio Rivadavia

Fallo judicial y polémica en Córdoba por pasado que vuelve

Arde Telefe: Productor de GH fotografió a una participante

¿Antidoping para Neymar? La imagen que sacudió a las redes

Balenciaga, The New York Times y la marca de la Bestia