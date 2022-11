Llora Rodolfo de Paoli en TyC Sports: Japón lo desactivó

¿De qué superioridad alemana hablan Rodolfo de Paoli y Ariel Senosiain?

Las selecciones podrán tener una historia o haber recorrido el último tiempo en condiciones de superioridad técnica o los periodistas deportivos estarán más familiarizados con el fútbol occidental por su limitada forma de ver la información, pero una vez que el Mundial comienza -Qatar 2022, en este caso- la realidad se impone y las condiciones físicas, la integridad mental y las estrategias se ponen en juego.

Es evidente que el periodismo deportivo, exitista, debe hacer una autocrítica del análisis que realiza sobre lo que está frente a sus ojos.

El mismo periodismo deportivo que vendió humo hasta ayer (22/11) con la "Scaloneta" que iba a Qatar 2022 a buscar la copa del mundo con derecho de piso porque... "¡Es el último mundial de Lionel Messi!". ¿Qué tiene que ver? ¡Primero hay que jugar, muchachos!

Algo más: ser el último campeón de la Copa América no te convierte en un campeón del mundo. Estar entre los últimos campeones del mundo no te convierte en el próximo campeón. Y ojo con las estadísticas y las teorías que sacan algunos adictos a los datos que luego no valen nada cuando todo se derrumba con un gol de contraataque.

Lo más sorprendente es que luego del triunfo de Japón no hubo siquiera un reconocimiento al partidazo que planteó, la solvencia con la que jugó y cómo se sobrepuso tras el penal, sin perder la calma y sin perder de vista la dinámica que tenían preparada desde el vestuario.

