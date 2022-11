La doble maldición que le cae a Francia: Por esto "no ganaría" Qatar 2022

Las opciones que pican en punta para reemplazar a los centrocampistas lesionados no son muy alentadoras:

Aurelién Tchouaméni (Real Madrid),

Eduardo Camavinga (Real Madrid),

Adrien Rabiot (Juventus),

Youssouf Fofana (Mónaco),

Mattéo Guendouzi (Olympique de Marsella), y

Jordan Veretout (Olympique de Marsella).

image.png Kanté y Pogbá se pierden Qatar 2022.

La maldición del campeón del Mundo

Con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, repasamos el tremendo maleficio que le cayó a tres de los últimos cuatro seleccionados que alzaron el galardón dorado y cómo fue su rendimiento en el certamen subsiguiente

El dato es demoledor y cuenta que Brasil, Italia, España y Alemania -ganadores de los mundiales 2006, 2010 y 2014, respectivamente- se quedaron eliminados en la fase de grupos del Mundial siguiente al que consiguieron. Repasemos:

En 2002; la Canarinha le ganó 3-0 a Alemania en la final de Corea-Japón 2022. En el certamen siguiente, los 'brazucas' no pasaron los cuartos de final.

la Canarinha le ganó 3-0 a Alemania en la final de Corea-Japón 2022. En el certamen siguiente, los 'brazucas' no pasaron los cuartos de final. En 2006 ; la Azzurra venció a Francia en los penales tras igualar 1-1 en los 120' reglamentarios. En la Copa del Mundo siguiente, los 'tanos' salieron últimos en una zona que compartían con Paraguay, Eslovaquia y Nueva Zelanda,

; la Azzurra venció a Francia en los penales tras igualar 1-1 en los 120' reglamentarios. En la Copa del Mundo siguiente, los 'tanos' salieron últimos en una zona que compartían con Paraguay, Eslovaquia y Nueva Zelanda, En 2010 ; 'La Roja' fue campeón tras vencer 1-0 a Holanda en la final con el gol de Andrés Iniesta. Cuatro años después, en Brasil 2014, la 'Roja' no pasó la fase de grupos y se volvió a casa temprano,

; 'La Roja' fue campeón tras vencer 1-0 a Holanda en la final con el gol de Andrés Iniesta. Cuatro años después, en Brasil 2014, la 'Roja' no pasó la fase de grupos y se volvió a casa temprano, En 2014; 'Die Adler' derrotó a Argentina y se proclamó campeón del Mundo. Siguiendo con esta maldición, los europeos decepcionaron y se despidieron al sueño de repetir el Mundial.

Francia también tiene su lugar en este apartado. Luego de alzar su primera estrella en 1998, el combinado Galo buscaba alargar su mandato en el 2002 pero Senegal y Dinamarca detuvieron su marcha en la fase de grupos. Así, los franceses regresaron a casa en la primera ronda del torneo.

image.png La maldición del campeón del Mundo.

La otra maldición que le podría caer a Francia: el Balón de Oro

Desde 1956, la revista francesa especializada 'France Football' fue la encargada de analizar jugadas, revisar el rendimiento y evaluar el comportamiento de los futbolistas dentro del campo de juego para distinguir al mejor jugador europeo del año con el Balón de Oro. Para 1988, la FIFA empezó a galardonar a los mejores futbolistas con el 'FIFA Best Player of the Year', aunque el premio no tomó mayor trascendencia en el mundo del fútbol.

Para 2009, ambos premios (Balón de Oro y FIFA Best Player of the Year) se unificaron para renovar e innovar con la inclusión de todos los jugadores de Europa sin distinción de raza o etnia y lanzar el primer Balón de Oro de la FIFA el año siguiente, en 2010.

Es así que, hace dos semanas -más precisamente el 17 de octubre- se conoció que Karim Benzema, goleador del Real Madrid, se quedó con el Balón de Oro por su grandísima temporada 2021/2022. El 'Gato' fue clave en la consagración del 'Merengue' en la UEFA Champions League, en donde anotó 15 goles.

Sin embargo, la distinción que recibió el delantero es algo que preocupa a les blues. ¿Por qué?

Esto se debe a una maldición que cuenta que ningún jugador ganador del premio ha podido levantar la Copa del Mundo durante su reinado. A continuación la estadística completa:

image.png ¿La maldición del Balón de Oro le llegará a Francia? (Foto: Twitter 2010MisterChip).

Cuándo debuta y cómo es el grupo de Francia en Qatar 2022

Les blues iniciarán su recorrido mundialista el próximo 22 de noviembre ante Australia. Comparte grupo también con Dinamarca y Túnez.

