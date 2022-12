El ex Real Madrid que despedazó a la Selección Argentina

Argentina vs. Francia: Cuánto pagan las casas de apuestas

En algunas casas de apuestas, un triunfo de Francia multiplica por 2,72 lo invertido, mientras que una victoria de Argentina paga 2,80 y el empate, 3,20.

En otros sitios vínculados con las probabilidades deportivas, el vigente campeón paga 2,65, mientras que un triunfo argentino multiplica por 2,80 lo apostado. La igualdad paga 3,15.

Por su parte, en varias casas, crece la tendencia de la paridad entre ambas selecciones por ganar el encuentro y consagrarse en el Mundial 2022.

Cuándo se juega la final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia

Argentinos y franceses se enfrentarán este domingo (18/12), desde las 12 horas (Argentina), en el Lusail Stadium, recinto para aproximadamente 90.000 espectadores. Es el más grande de todo el Mundial de Qatar.

Guti, otro detractor de la Scaloneta

La Selección Argentina ha sabido llegar a la final con coraje y buen fútbol. Sin embargo, en su camino hacia el partido que lo definirá, los de Lionel Scaloni se ganaron el odio de unos cuantos.

En fase de grupos, el combinado nacional tuvo 'pica' con México. Los aficionados de 'La Tri' demostraron su resquemor para con los sudamericanos en las redes sociales, algo que no sorprendió porque es moneda corriente en la plataforma del pajarito.

Lejos de los teclados, los emojis y las cargadas virtuales, argentinos y mexicanos armaron una batalla campal en tierras qataríes, previo al juego entre ambos que fue 2-0 para la Scaloneta. Los goles los marcaron Lionel Messi y Enzo Fernández.

En el post-partido, la querella continuó con la figura de Canelo Álvarez, boxeador mexicano que amenazó a 'La Pulga' pero que luego se arrepintió de sus dichos.

A medida que la Copa del Mundo avanzaba, parecía que los ánimos se calmarían y que no se repetirían este tipo de sucesos. Allí fue cuando llegaron los cuartos de final con Países Bajos.

En la antesala a dicho duelo, los europeos calentaron el ambiente con críticas que encabezó su entrenador, Louis van Gaal.

(Messi) No juega mucho con el rival cuando (el rival) tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades, había dicho el experimentado DT (Messi) No juega mucho con el rival cuando (el rival) tiene la posesión del balón. Ahí es también donde están nuestras posibilidades, había dicho el experimentado DT

El capitán argentino le respondió el rectángulo de juego con un topo-gigio que quedó inmortalizado. Además, fue duro contra Wout Weghorst, el delantero neerlandés al que trató de "bobo". "El 19 nos provocó desde que entró nos chocaba, nos decía cosas y eso no es parte del fútbol, yo siempre respeto a todos el mundo y ellos no nos respetaron", sentenció Messi.

image.png El topo gigio que Lionel Messi le dedicó a Louis van Gaal, en Argentina-Países Bajos.

Croacia se sumó al repudio argentino y, antes del enfrentamiento por las semifinales del Mundial 2022, los medios alegaron que la Selección Argentina preparaba "un plan sucio".

En el Viejo Continente, específicamente en España, los medios locales se encargaron de repudiar las acciones argentinas -por las burlas y las declaraciones ante integrantes de la delegación de Países Bajos- y desearon que los croatas le "metan cuatro" a los de Scaloni.

Este fue el caso del periodista deportivo Juanma Rodríguez, panelista del popular ciclo El Chiringuito de Jugones. Fuera de sí y en diálogo con Matías Palacios, un colaborador argentino del programa, Rodríguez manifestó su deseos de que Croacia venza por cuatro goles a Argentina y que, además, el capitán croata Luka Modric se burle de los jugadores argentinos.

Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y que si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final pues que sea Francia la que les meta seis. Y si Croacia les mete cuatro lo que me gustaría es que, es un imposible, pero que Luka Modric hiciera esto [refiriéndose al festejo de Messi ante Van Gaal]. Y que si pasan a la final que lo hagan los franceses, es lo que a mí me gustaría que pasara Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y que si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final pues que sea Francia la que les meta seis. Y si Croacia les mete cuatro lo que me gustaría es que, es un imposible, pero que Luka Modric hiciera esto [refiriéndose al festejo de Messi ante Van Gaal]. Y que si pasan a la final que lo hagan los franceses, es lo que a mí me gustaría que pasara

Ahora, quien se sumó a la polémica fue un personaje radicado en España, madridista y por ende anti-Messi.

Se trata de José María Gutiérrez Hernández, mejor conocido como Guti, o como el artista que fue con el balón bajo los pies.

El ex futbolista del Real Madrid visitó los estudios de 'El Chiringuito' y analizó a los fialistas de la final de la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022.

Primero, fue muy duro con el funcionamiento de la Scaloneta: "Argentina está con lo justo. Está dando balones a Lionel Messi para que él resuelva el partido, juegan así. Cada que un futbolista de Argentina coge la pelota, levanta la cabeza y está mirando a Messi".

A su vez, el español apuntó a la comparación entre el juego de la Albiceleste con el 'Les Bleus': "En Argentina todos están mirando a Messi, al tanto de lo que hace él. Yo creo que Francia se ha ido dosificando cada vez que que lo necesitó, no lo vi jugar al 100%".

Lo que quiero decir es que creo que Francia tiene más que Argentina y que, si lo tiene que sacar, lo va a sacar en una final, estableció el ex mediocampista Lo que quiero decir es que creo que Francia tiene más que Argentina y que, si lo tiene que sacar, lo va a sacar en una final, estableció el ex mediocampista

Y continuó: "Si hablamos a nivel clubes y todo lo que hizo en el último año, Kylian Mbappé está por encima. Pero es verdad que en este Mundial, desde mi punto de vista, Messi está siendo más determinante e incluso considero que el 80% de Argentina es Messi".

image.png Guti, durísimo con la Selección Argentina. Otro más que menosprecia al seleccionado de Lionel Scaloni.

