Aramco tiene un historial de apoyo a eventos mundiales, pero también de desarrollo de iniciativas deportivas de base, según Infantino, quien añadió que la FIFA espera colaborar con Aramco en una variedad de programas en los próximos años.

A través de esta asociación, Aramco y la FIFA aprovecharán el poder del fútbol para crear iniciativas globales e impulsar la innovación, identificando oportunidades en la organización de eventos a nivel mundial.

Una historia

Saudi Aramco es la mayor empresa de petróleo del mundo. Con sede en Dhahran (Arabia Saudita) es, al mismo tiempo, la propietaria de la mayor red de hidrocarburos del mundo, conocida como Master Gas System.

Todo comenzó con la escasez de petróleo en la 1ra. Guerra Mundial y la exclusión de las compañías estadounidenses de Mesopotamia (al este hacia Irán, al norte hacia Anatolia o Turkiye y al oeste hacia Siria) por el acuerdo de petróleo de San Remo en 1920.

Standard Oil of California (SoCal), a través de su filial, Bahrain Petroleum Co. (BAPCO), descubrió petróleo en mayo de 1932, lo que intensificó el interés en la prospección en la Arabia continental.

El 29/05/1933, el gobierno de Arabia Saudita otorgó una concesión a SoCal, rechazando la oferta de Iraq Petroleum Co. (Standard Oil of New Jersey o Esso; y Socony Vacuum, más tarde Mobil).

SoCal asignó esa concesión a su fililal California-Arabian Standard Oil Corporation (CASOC). En 1936, con la compañía sin éxito en la búsqueda, Texas Oil Co. (Texaco) adquirió una participación del 50% en la concesión.

Recién en 1938, en la 7ma. perforación en Dhahran, lograron un pozo denominado Dammam N°7, que produjo más de 1.500 barriles (240 m3) al día.

El 31/01/1944, el nombre de la compañía cambió de California-Arabian Standard Oil Co. a Arabian American Oil Co. (Aramco).

En 1948, a Socal y Texaco se les unieron como inversores Esso, que adquirió el 30% de la compañía, y Mobil, 10%, dejando a Socal y Texaco con el 30% cada una.

En 1950, el rey Abdelaziz presionó a Aramco para que accediera a compartir beneficios al 50%, tal como Venezuela.

El gobierno estadounidense otorgó a las compañías accionistas de Aramco una exención fiscal, conocida como 'Golden Gimmick', equivalente a los beneficios que cedían al rey Abdelaziz.

La sede central de la compañía se trasladó de Nueva York a Dhahran.

En 1973, por el apoyo de USA a Israel durante la Guerra de Yom Kipur, el Reino compró el 25% de Aramco. En 1974 llegó al 60% en 1974 y en 1980, el 100%.

Los socios de Aramco continuaron gestionando los campos petrolíferos.

En noviembre de 1988 un decreto real cambió el nombre de Arabian Oil Co. a Saudí Arabian Oil Co. (o Saudi Aramco) y asumió la gestión y el control de todas las operaciones de los campos de gas y de petróleo.

Luego, cortó el suministro de petróleo a Israel.