Salomón Rondón goleador y Pachuca puntero: Demichelis mira por TV

El venezolano ex River entró a los 56 minutos y con eso le bastó para hacer un gol sobre el final. Todos los goles del encuentro se dieron en la segunda etapa y con este resultado, Pachuca lleva 7 partidos ganados, 1 empatado y 2 perdidos y se afianza en lo alto del torneo mexicano. Mientras tanto, River empató 2 a 2 con Talleres y si bien Borja (9 actual) convirtió, el equipo de Demichelis no logró sostener el resultado en Córdoba y no está cómodo en la Copa de la Liga Profesional.