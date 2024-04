Rubén Darío Insúa sumó otro traspié y peligra en el cargo

RUBENDARIOINSUASUMOOTROTRASPIEYPELIGRAENELCARGOFOTO2.jpg Rubén Darío Insúa sufrió una nueva frustración en San Lorenzo tras caer ante Independiente del Valle en la Copa Libertadores y peligra su continuidad como DT.

Una relación que parece quebrarse

Por su parte, el entrenador dejó en claro en su llegada a la Argentina que está con ganas de continuar en el cargo: “Quedan cuatro fechas para tratar de alcanzar el objetivo de pasar a octavos”.

Pese a las declaraciones de Rubén Darío Insua, la relación del técnico de 62 años con la dirigencia que asumió en diciembre del año pasado no parece ser la mejor: tuvieron varios roces en este corto período, como los jugadores que solicitó para reforzar al equipo, las incorporaciones que tuvo el plantel de reserva y el armado de la lista de buena fe para la Copa Libertadores.

RUBENDARIOINSUASUMOOTROTRASPIEYPELIGRAENELCARGOFOTO3.jpg Rubén Darío Insúa sufrió una nueva frustración en San Lorenzo tras caer ante Independiente del Valle en la Copa Libertadores y peligra su continuidad como DT.

Rara defensa de Marcelo Moretti a Insúa tras acusar al club

Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, realizó una muy rara defensa del DT Rubén Insúa tras la victoria del Ciclón frente a Godoy Cruz por el partido de la novena fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. En esa ocasión, el cuadro de Boedo mantenía la ilusión de meterse en los play off finales.

Una vez consumada la victoria del equipo Azulgrana, Moretti respaldó al “Gallego” Insúa y expresó: “Desde que ganamos apostamos por un proyecto a dos años y después de perder con Racing lo seguí manteniendo y sigo apostando”.

Al ser consultado sobre su diálogo con el entrenador, el presidente de San Lorenzo declaró: “Hablamos todos los días pero no de eso porque son rumores y no hay que meterse en eso. Tenemos un gran plantel y un proyecto consolidado en el tiempo con jugadores muy nuevos que llegaron a destiempo pero estamos bien”.

RUBENDARIOINSUASUMOOTROTRASPIEYPELIGRAENELCARGOFOTO4.jpg Rubén Darío Insúa sufrió una nueva frustración en San Lorenzo tras caer ante Independiente del Valle en la Copa Libertadores y peligra su continuidad como DT.

Néstor Ortigoza al rescate de Insúa tras acusar al club por “debilitarnos”

Néstor Ortigoza, ex mediocampista y actual coordinador de fútbol profesional de San Lorenzo de Almagro, defendió este último martes 19/03 en declaraciones periodísticas a Insúa, tras las internas que reveló el entrenador y aseguró que en este momento “hay que respaldarlo más que nunca”.

“Lo que yo digo es que las elecciones ya se terminaron. Todos tenemos que alinearnos, por el bien de San Lorenzo, bajo la línea del presidente (Marcelo Moretti) más que nada”, expresó Ortigoza en declaraciones a D Sports Radio.

RUBENDARIOINSUASUMOOTROTRASPIEYPELIGRAENELCARGOFOTO5.jpg Rubén Darío Insúa sufrió una nueva frustración en San Lorenzo tras caer ante Independiente del Valle en la Copa Libertadores y peligra su continuidad como DT.

Y añadió: “El presidente viene haciendo las cosas bien, los que se tienen que adaptar son los que están alrededor. Son nuevos, para algunos es su primera experiencia, hay que tener la piel un poco más dura y no hay que asustarse. San Lorenzo es un club enorme”.

“Nosotros tenemos cercanía con la gente y no hay que fastidiarla. Tenemos un técnico que es de la casa, que quiere al club y que hace respetar la camiseta. Que no haya tenido un gran comienzo no significa que lo tengamos que echar. Hay que respaldarlo más que nunca”, continuó Ortigoza.

En la misma línea, señaló: “En Comisión Directiva somos muchos, pero los que siempre hablan son Ortigoza, Insúa y el presidente. Estaría bueno que, si quieren decir algo, que hablen”.

Por otra parte, el campeón de América con el “Ciclón” en 2014 reveló cuál fue la primera reacción del entrenador al conocer los rivales en el Grupo F de la Copa Libertadores, que serán Palmeiras de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Liverpool de Uruguay.

“San Lorenzo es buen un equipo. Es una competencia en la que tenemos que estar a la altura, no te podes descuidar. Recién hable con Ruben, le conté lo que teníamos en el grupo y me dijo que vamos a andar bien”, cerró el ex volante.

Insúa rescató a San Lorenzo a pesar de los malos resultados

Desde su arribo en 2022 al club, Insua rescató a un equipo que peleaba por no descender. Pero no fue esto solo, ya que los clasificó para la Copa Sudamericana del 2023 y el año pasado el equipo tuvo una gran Liga Profesional, donde finalizó tercero.