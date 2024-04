Ronald Araújo o Ilkay Gundogan: Uno deberá dejar el FC Barcelona

"... ganamos como equipo y perdemos también como equipo, siempre", expresó Koundé en su Instagram.

"Ahora más unidos que nunca, aquí ganamos y perdemos todos juntos", consideró Roberto.

Tras Koundé y Roberto... Ronald Araújo

Este jueves (18/4), en la presentación de la 19ª edición del libro 'Relatos Solidarios del Deporte', del que es padrino junto a su compatriota Christian Stuani, delantero del Girona, el zaguero central (que puede hacerlo también como marcador de punta diestro) se expresó por primera vez después de haber visto la roja ante PSG.

"Esa jugada es fortuita; es al 50%. Si el árbitro no cobra falta no pasa nada, si la cobra me tiene que expulsar", reflexionó el internacional uruguayo que se desempeña en el combinado que dirige Marcelo Bielsa.

image.png Ronald Araújo, en una de las acciones del Barcelona-PSG por Champions League, previo a ser expulsado. (NA).

Respecto a los dichos de Gundogan que generaron turbulencias en España, Ronald Araújo disparó:

Prefiero guardarme para mí lo que pienso. Tengo códigos y valores que creo que hay que respetar Prefiero guardarme para mí lo que pienso. Tengo códigos y valores que creo que hay que respetar

Una clara muestra de que la postura y los testimonios de su compañero de equipo no le cayeron para nada bien.

Embed ARAUJO RESPONDE A GÜNDOGAN



"Me lo guardo para mi, tengo códigos y valores que hay que respetar"



El jugador ha presentado el libro de al edición de este año de Relats Solidaris



@soneirajoako pic.twitter.com/MPnM12iOS5 — Diario SPORT (@sport) April 18, 2024

El defensor de 25 años se había manifestado en sus redes sociales post eliminación ante el París Saint-Germain:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RonaldAraujo_4/status/1780591349588214054?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false El fútbol que tantas alegrías me dio, ahora me golpea duro. Agradezco a todos aquellos que están incondicionalmente a mi lado, a mis compañeros que dejaron todo en el campo, y a la hinchada que creyó en este equipo hasta el final. Siento mucho no darles esta alegría.



Lo… pic.twitter.com/nzh9ALxrL3 — Ronald Araujo (@RonaldAraujo_4) April 17, 2024

El futuro (inmediato)

Acerca de su porvenir como futbolista profesional, Araújo fue claro al decir: "Siempre se habla del futuro, de todas las propuestas, pero estoy muy contento en Barcelona, estoy feliz. Las ganas, la energía, el querer ayudar, que el equipo y el club crezcan siempre está dentro de mí".

No obstante, cabe la pregunta: ¿pueden convivir Araújo y Gundogan luego de todo lo que pasó? Es difícil imaginárselo. Se nota un vestuario tensionado, sin paz ni armonía.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GxlDePaulinho/status/1780937770506018980&partner=&hide_thread=false Xavi dando día libre porque los jugadores están tristes y hay “tensión”. Araujo saliendo a hablar de que él tiene unos valores y códigos como persona que no tiene Gündogan. 3 días para jugar el Clásico eh. Después de toda la ilusión montada. Mola pila esto — Manu. (@GxlDePaulinho) April 18, 2024

El contrato del uruguayo tiene vigencia hasta el 30/6/2026. El vínculo del alemán expira en la misma fecha pero un año antes. ¿Se piensa en una renovación para ambos o ya está todo escrito?

Los caminos se irán desandando. Será tarea para el presidente blaugrana Joan Laporta y para el sucesor de Xavi Hernández (dejaría el banquillo del Barça una vez finalizada la temporada).

