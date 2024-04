Romário vuelve a entrenar a los 58 para jugar con su hijo en el America FC

Embed - BARÇA GOALS | Romário de Souza (1993-1995)

América FC

América FC jugará su 1er. partido de liga el 18/05. Romario asumió la presidencia en 2023, con el objetivo de que el club regrese a la 1ra. división del fútbol carioca, y juege contra los gigantes locales Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama y Botafogo.

América FC jugará en la temporada 2024 el campeonato de 2da. división del estado de Río. En su plantel está Romarinho, uno de los hijos del ex astro del Barcelona FC. Por ese motivo él volvió a entrenar.

“Mi mayor objetivo aquí es tener la oportunidad de jugar con mi hijo”, dijo Romario a los periodistas después del entrenamiento. “Muchos deportistas tienen ese objetivo. LeBron James quiere jugar con su hijo el año que viene (en la NBA). Rivaldo también tuvo esa oportunidad. Yo quiero eso."

También famoso por su lengua afilada, que tuvo entre sus víctimas a Pelé, Zico y Mario Zagallo, Romario se eligió esta vez a sí mismo como objetivo.

"Estoy muy cansado. Pronto necesitaré una camilla para que me recoja. Para un hombre que no ha entrenado durante 16 años, en general, logré correr un poco. Pero quiero dejar una cosa muy clara: no jugaré todo el campeonato. Mi idea es jugar unos minutos en algunos partidos. Lo que más importa en esta competencia es USA”.

Embed - Copa 94: Todos os Gols de Romário

Los años dorados

Romário comenzó jugando en el Vasco Da Gama, en Europa aterrizó en el PSV Eindhoven, de Países Bajos, y en 5 temporadas fue 3 veces campeón de la Eredivisie, con 165 goles en 167 partidos.

En 1993 se lo llevó Johan Cruyff, quien entrenaba al FC Barcelona, para integrar una delantera con Hristo Stoichkov. En su 1ra. temporada ganó La Liga y fue el máximo goleador con 30 goles en 33 partidos.

Cuando volvió a Brasil, estuvo en el CR Flamengo pero volvió a España (Valencia CF), para volver a Brasil y alzar 3 veces la copa con CR Vasco da Gama y 3 veces máximo goleador, antes de pasar por el Fluminense FC, Qatar, USA y Australia.

En su regreso a los entrenamientos, él marcó 2 goles durante un 'picado' en un terreno más reducido del campo de juego convencional y ambos fueron remates desde el punto penal.

Romario aprovechó para bromear:

