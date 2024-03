River y Martín Demichelis buscan comenzar a asegurar su clasificación

El entrenador Millonario piensa en no guardar nada debido a que es un enfrentamiento sumamente importante en pos de clasificar entre los mejores 4 de la zona. El hecho de que la Conmebol Libertadores comience el próximo martes para los de Núñez podía hacer pensar que Micho podía guardarse algunos jugadores, cosa que finalmente no pasará. Los de Frank Kudelka no están teniendo el mejor de los torneos y vencer a un equipo como River podría ser un gran envión anímico de cara a las últimas dos fechas