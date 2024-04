Pep Guardiola, ácido: "Trato de hacerles sentir a los jugadores lo malos que son"

image.png Parte alta de la tabla de la Premier League. (Foto: Captura Promiedos.com).

Respecto al próximo partido de los cityzens, que será en el día de la fecha frente al siempre complicado Aston Villa, Pep mencionó: "El Aston Villa de Emery es excelente, como la forma en la que juegan. Unai [Emery] tiene una regularidad cada temporada. Han estado impresionantes y no es una sorpresa, por su calidad, la del cuerpo técnico y la del equipo".

En este sentido, profundizó: "No he visto todos sus partidos, pero creo que mantendrán el mismo sistemas y sus ideas. Son muy buenos en las jugadas de pelota parada y en las transiciones, con dos jugadores muy rápidos arriba. Tienen una gran línea de atrás y un excepcional portero. Por eso están donde están".

image.png Pep Guardiola, entrenador de Manchester City.

Pep Guardiola defendió a Haaland de Roy Keane

El histórico exmediocampista de Manchester United, devenido en entrenador y hoy comentarista de TV, criticó sin reparo al noruego Erling Haaland, destacando su frialdad para la definición pero cuestionando duramente su habilidad con la pelota cuando se encuentra fuera del área.

"Frente al arco es el mejor del mundo", comenzó diciendo el irlandés en uno de sus análisis. No obstante, disparó: "Pero su juego en general, para ser un jugador así, es muy pobre. No sólo hoy. Tiene que mejorarlo".

Es casi un jugador de League Two (la tercera división inglesa), así es como yo lo veo. Su juego en general tiene que mejorar. Lo hará en los próximos años. Es un delantero brillante, pero tiene que mejorar su juego en general Es casi un jugador de League Two (la tercera división inglesa), así es como yo lo veo. Su juego en general tiene que mejorar. Lo hará en los próximos años. Es un delantero brillante, pero tiene que mejorar su juego en general

image.png Roy Keane.

Este martes 2 de abril llegó la defensa de Pep Guardiola para uno de sus jugadores fetiche. "No estoy de acuerdo con él, en absoluto. Es como si dijera que es entrenador de segunda o tercera división".

Asimismo, el director técnico reforzó sus ideales sobre Haaland:

"Erling es el mejor delantero del mundo y nos ayudó a ganar lo que ganamos la pasada temporada. Me sorprende cuando las críticas vienen de ex jugadores... No soy un tipo que vaya a criticar a mis compañeros cuando me retire", afirmó Guardiola.

image.png Haaland anotó un gol en sus últimos seis partidos.

Esta no es la primera vez que Keane dirige críticas hacia Haaland. Anteriormente, en 2023, después de una victoria del Manchester City ante el United por 3-0, con dos goles de Erling, Keane ya había expresado su descontento con el noruego. "Puedes hablar de ello en el vestuario. ¿Cuál es realmente el problema? Fue un bonito cabezazo de Haaland, sí, pero no hace falta hablar de ello en el campo durante cinco minutos. Baja por el túnel de vestuarios y celebra tu victoria con tu jugador allí", dijo.

