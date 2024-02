Momento Bover: el encuentro de dos campeones de América en Olimpia de Paraguay

Lucas Pratto fue campeón de la Libertadores con River en el 2018 (ganándole la final a Boca), mientras que Palermo tiene 2 Copas con Boca.

Olimpia en 2024

El 2023 no fue bueno para el Decano de Paraguay y no logró clasificar a la Conmebol Libertadores 2024. Si pudo hacerlo a la Sudamericana, copa que hasta el momento no pudo ganar (en la Libertadores campeonó en 3 ocasiones).

En la segunda Copa en importancia a nivel continental, los dirigidos por el flamante entrenador Martín Palermo, enfrentarán a Sportivo Ameliano en la ronda 1.

En lo que respecta al torneo local, el arranque no es el mejor. Solamente pudo triunfar en la segunda fecha ante Tacuary y además de dicho partido empató 3 y perdió 1.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/VarskySports/status/1757513080169201925&partner=&hide_thread=false OFICIAL! Martín Palermo es el nuevo DT de Olimpia . Será su primera experiencia como entrenador en ese país y la cuarta en el exterior. pic.twitter.com/XsSl049K5w — VarskySports (@VarskySports) February 13, 2024

El gran objetivo para Olimpia es volver a ganar una competición, cosa que no pudo hacer en 2023 y de no encaminar el rumbo en 2024, la necesidad de campeonar empezará a urgir.

