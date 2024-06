Messi reveló su peor momento en la Selección: "Me putearon en todos los colores"

En la entrevista con el programa de su sobrino, Messi fue consultado sobre el insulto más ingenioso que recibió y el crack de la Selección Argentina recordó: “Ninguno en especial, pero sí me acuerdo que en la Copa América 2011 en Argentina, cuando jugamos en Santa Fe, me dijeron de todo a mí y a toda la Selección. Fue bastante duro. No sé si ingenioso o no, pero me puteaban de todos los colores”.