Martín Arévalo y Leo Gentilli se pelearon al aire por Boca

El comentario de Arévalo que derivó en la pelea con Gentilli

“Se le vence el contrato pronto. El chico se quiere quedar y continuar esta historia que comenzó hace 10 días en cancha de San Lorenzo y que siguió el otro día con un muy buen partido en cancha de Tigre. Y que le van a mejorar el contrato, porque si yo les digo cuánto cobra Benítez se ríen. Porque estamos hablando de un chico de primera división de Boca que cobra un contrato muy de juvenil. Y eso es a lo que hay que estar en alerta”, indicó Arévalo. Pero ahí generó la respuesta de su compañero, Leo Gentili.

“Tiene contrato de juvenil porque recién ahora debutó con primera y seguramente le van a hacer una oferta para renovarlo. No empecemos con cada jugador una novela”, se quejó el relator, quien tuvo ya varios cruces con Arévalo por otras situaciones, como la del Colo Barco, en la que Gentili cuestionó al representante del Colo y asoció a Arévalo con la oposición en Boca.

“Por hacer esto perdieron 65 a 35, no les dio resultado”, disparó picante el relator.

La larga pelea de Arévalo y Gentilli

“¿De quién hablás? No hagas política de todo”, lo cruzó Arévalo. Pero Gentili insistió.

“Vos estás haciendo política. Me extraña, Martín. Lo hacés solapadamente. Que digas ojo con lo que gana. Cobra lo que cobra cualquier jugador amateur que recién debuta en primera. Ahora le van a mejorar el contrato”, declaró Gentili.

“¿Terminaste? Ahora voy a hablar yo. No hablo solapadamente nada, así que ojo con lo que decís”, le retrucó Arévalo ante las interrupciones de su compañero.

“Dejame terminar. Porque ya es cansador con vos. ¿Me vas a dejar hablar?”, le dijo Arévalo. “Pero no te refieras a mí si hablás”, señaló Gentili.

“Vos hablaste de mí. No te equivoqués conmigo”, insistió Martín Arévalo.

“Si te referís a mí te voy a contestar”, retrucó Gentili, mientras el conductor Gustavo López intentaba poner paños fríos a la discusión. “Si lo hacen personal no me gusta”.

“No hago personal nada. Dije que Boca está cerca de la renovación de Benítez, que el chico se quiere quedar y hay buena predisposición. Lo que digo es que un chico se cansa cuando cobra muy poco. Está muy bien que Boca le quiera mejorar el contrato porque no puede cobrar tan poco. No va para nadie en particular. Y yo no hago política como hacés vos, Leo”, disparó Arévalo.

Allí, el relator se defendió y acusó. “No soy amigo de ningún dirigente y no voy a la presentación de ningún vino”, en dirección a Arévalo.

“No te equivoques”, remarcó, cuando López intervino y puso fin a la discusión.