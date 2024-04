Marcelo Gallardo: Otro fracaso en Al-Ittihad con escándalos incluídos

Es la quinta Supercopa de Arabia que logra Al Hilal y se acrecenta la crisis de Gallardo, que aún no pudo ganar nada en Al Ittihad. No solo esto, sino que se reflotó un viejo conflicto con Karim Benzema ya que el hermano del francés publicó una historia a su Instagram sumamente polémica: “¿Ahora juegas con Karim por la izquierda? ¡Esto es un crimen! No tiene sentido. El fútbol necesita ser respetado”. Es lo que dijo Gressy.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AtaqueFutbolero/status/1778523818912579996&partner=&hide_thread=false “¿Ahora juegas con Karim por la izquierda? ¡Esto es un crimen! No tiene sentido. El fútbol necesita ser respetado”.



El mensaje que publicó Gressy Benzema, hermano de Karim, sobre el esquema de Marcelo Gallardo, después de que Al-Ittihad PIERDA la Supercopa de Arabia Saudita.… pic.twitter.com/1cgF4deUFh — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 11, 2024

Escándalo en la final de Supercopa de Arabia

Dentro del campo de juego se produjo una situación totalmente insólita y violenta. Luego de que finalizara el encuentro, un hincha de Al Ittihad, comenzó a insultar a Abderrazak Hamdallah (quien convirtió el gol en el equipo del Gallardo).

El delantero se acercó pidiendo explicaciones y le tiró agua al simpatizante que le estaba recriminando las actuaciones. Quien estaba en la tribuna, respondió con ¡LATIGAZOS! Y por ese motivo tuvo que ser serpado el delantero. Una locura.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Barras_LATAM/status/1778516364077990359&partner=&hide_thread=false Un hincha de Al-Ittihad le pegó LATIGAZOS al futbolista Abderrazak Hamdallah .



Esto sucedio después de la derrota del equipo de Gallardo 4-1 ante Al-Hilal por la Supercopa Saudí pic.twitter.com/uv30RounRt — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) April 11, 2024

Más contenidos de Golazo24

Una 'Maravilla': Racing Club volvió a ganar en Copa Sudamericana

San Lorenzo no tuvo chances frente a Independiente del Valle y cayó 2 a 0

A 1 año del pase récord, Enzo Fernández no llega al nivel de Qatar 2022

El duro relato de la mujer que denunció a Gonzalo Montiel por abuso sexual

Inter Miami de Messi no tuvo rebeldía, fue goleado y quedó afuera