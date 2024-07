Lionel Scaloni y la confesión del utilero: "Le como la boca"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AFAestudio/status/1810141576657555854&partner=&hide_thread=false La palabra que todo un país estaba esperando: MARITO en AFA Estudio.



Después del EFUSIVO festejo con Scaloni, cuenta su verdad. pic.twitter.com/QAe9wEEjMl — AFAestudio (@AFAestudio) July 8, 2024

La versión de Lionel Scaloni sobre el beso del utilero

En conferencia de prensa, Scaloni comentó sobre el beso: “A Marito lo conozco de toda la vida y me vino a saludar... y bueno, es lo que hay. No vi la foto, pero es un amigo, es una persona entrañable y estaba muy contento”.

Añadió, entre risas: “No me di cuenta dónde me dio el beso, pero son cosas que pasan cuando estás alegre... pero no fue consentido”.

Con un Emiliano Martínez heroico, Argentina avanzó a las semifinales y eliminó a Ecuador en los penales

Argentina, de la mano de Emiliano “Dibu” Martínez, venció desde los doce pasos a Ecuador por 4 a 2 tras igualar 1 a 1 en los 90’ reglamentarios, con dos penales atajados, para clasificar a las semifinales de la Copa América de Estados Unidos 2024. Ahora, el conjunto de Lionel Scaloni enfrentara en las semis a Canadá este martes (09/07).

En el partido disputado en el NRG stadium de Texas, el defensor Lisandro Martínez marcó el gol argentino a los 35’ del primer tiempo y, a los 46’ del complemento, Kevin Rodríguez lo empató para Ecuador.

En la tanda de penales, Lionel Messi empezó malogrando su oportunidad tirando el balón por encima del travesaño, pero Emiliano Martínez le contuvo el remate a Ángel Mena. Luego, Julián Álvarez convirtió el suyo y otra vez Martínez le atajó el disparo a Alan Minda.

En el tercer remate, Alexis MacAllister marcó el suyo y Jhon Yeboah anotó el primero para Ecuador. Gonzalo Montiel metió el cuarto de argentina, Jordy Caicedo convirtió para Ecuador y Nicolás Otamendi definió la serie al marcar el quinto penal.

Con este resultado, el equipo de Lionel Scaloni avanzó a las semifinales del certamen por quinta vez consecutiva y este martes (09/07), en Nueva Jersey, enfrentará a Canadá.

Por su parte, los del español Félix Sánchez Bas quedan eliminados del torneo en esta instancia por segunda edición consecutiva y no logran llegar a jugar los seis partidos posibles desde cuando fueron anfitriones en 1993.

