La Conmebol Libertadores comenzará la fase 2 y Jorge Almirón se enfrentará a Godoy Cruz

Puerto Cabello vs. Nacional (vuelta 28 de febrero)

(vuelta 28 de febrero) Nacional vs Atlético Nacional (vuelta 28 de febrero)

(vuelta 28 de febrero) Aurora vs. Botafogo (vuelta 28 de febrero)

JUEVES 22 de febrero

Sportivo Trinidense vs. El Nacional (vuelta 29 de febrero)

(vuelta 29 de febrero) Godoy Cruz vs. Colo Colo (vuelta 29 de febrero)

Nacional vs Atlético Nacional, por la grandeza de cada uno en su país, Águilas Doradas vs Bragantino por ser dos equipos que pueden sorprender y Godoy Cruz vs Colo Colo, son a priori los encuentros más atractivos de ver. Jorge Almirón volverá a enfrentar a su ex equipo, El Tomba mendocino

Arranque Jorge Almirón en Colo Colo

Luego de quedarse en las puertas de ganar la Conmebol Libertadores con Boca Juniors, Jorge Almirón recaló en Colo Colo en busca de hacer una buena campaña en el equipo chileno.

Su debut por Liga fue sumamente positivo debido a que venció 3 a 0 a Unión Española como visitante por la Liga de Chile. Con Arturo Vidal como valuarte dentro del campo de juego, el equipo de Almirón se hizo de la pelota y de las situaciones de gol. Por el lado del conjunto local, se fue expulsado un jugador que fue dirigido por el entrenador argentino en Boca, Diego "Pulpo" González.

La prueba de fuego para el ex DT Lanús y Atlético Nacional (entre otros) será ante Godoy Cruz el próximo jueves 22 de febrero. Carlos Palacios (pretendido por Boca en este mercado de pases) y Damián Pizarro están en duda y fueron preservados en el partido ante Unión Española para que lleguen en condiciones.

Actualidad de Godoy Cruz

El Tomba, dirigido por Daniel Oldrá, viene teniendo un rendimiento muy bueno en la Copa de la Liga de Argentina. Clasificado a la Conmebol Libertadores por un muy buen puntaje anual en el 2023, en el 2024 sigue por el mismo rumbo y por el momento es el equipo sensación del campeonato.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/BarryLyndonista/status/1758995488014020658&partner=&hide_thread=false Ahora mismo Godoy Cruz no estaría siendo menos que el City pic.twitter.com/SqM4G2CSsr — BarryLyndonista (@BarryLyndonista) February 17, 2024

Viene de ganarle a Racing Club de visitante y va puntero de la zona B con 16 puntos sobre 18 jugados. Más allá de lo meramente resultadista, parecía que Godoy Cruz iba a ser un amor de verano pero está empezando a demostrar lo contrario con un gran funcionamiento. Jugadores determinantes como Tomás Badaloni y Tomás Conechny, sumado a buenos rendimientos de la defensa y en particular, del arquero Franco Petroli, hacen que los del "Gato" Oldrá se posicionen en lo más alto de su zona.