Escándalo en Brasil: John Textor (Botafogo) vs. ANAF

Y añade la entidad: "Si John Textor no demuestra lo que dice, ¡debería ser excluido del fútbol brasileño! No hay otra manera, y teniendo en cuenta lo que dijo, las instituciones deben actuar".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/futbrasileirao_/status/1766086624121684322&partner=&hide_thread=false ANAF diz que acusações de John Textor, do Botafogo, sobre árbitros são "irresponsáveis e levianas"



Em nota oficial, associação dos árbitros pediu que americano seja banido do futebol brasileiro se não apresentar provas.



O dono da SAF do Botafogo afirmou ter áudios gravados… pic.twitter.com/FyqHvGhOgN — Fut Brasileirão. (@futbrasileirao_) March 8, 2024

Más de la ANAF

"La Asociación Nacional de Árbitros de Fútbol repudia con vehemencia las acusaciones infundadas y completamente irrazonables formuladas por el empresario John Textor, propietario de SAF do Botafogo, quien quién sabe por qué hoy abrió una 'guerra' contra el arbitraje brasileño", deslizó el ente en su misiva.

Quien a su vez destacó: "¡El arbitraje brasileño está formado por hombres y mujeres de bien! Y John Textor debería, en lugar de atacarlo, trabajar y exigir a la CBF su profesionalización. Esto es mejor que decir tonterías, sin pruebas, en la prensa".

image.png John Textor.

Distintos medios revelan que las acusaciones del estadounidense comenzaron el año pasado, sobre el final del Campeonato Brasileño, en medio del tambaleo del Botafogo, que pasó de aspirante al título de liga a rascar una quinta posición.

No obstante; luego del encuentro ante Bragantino, en la fase preliminar de la Libertadores, el multimillonario tomó una postura más determinante, asegurando que podría probar las graves acusaciones presentadas.

image.png Textor.

"En el último partido del año pasado, el odio era tan fuerte que nos puso las cosas muy difíciles. No puede ser así, así no ganaremos el campeonato. Y los aficionados lo descubrirán en el partido final. Los próximos 30 días, lo que realmente sucede en el campeonato. Saben lo que siento al respecto, pero no lo voy a publicar en los medios, es una irresponsabilidad", afirmó John Textor.

Decir que no hay corrupción en Brasil, aunque tengo grabaciones de jueces quejándose de que no se les pagaron los sobornos… Quizás la CBF no debería demandarme Decir que no hay corrupción en Brasil, aunque tengo grabaciones de jueces quejándose de que no se les pagaron los sobornos… Quizás la CBF no debería demandarme

El origen del enojo de John Textor

El acionista inició su lucha contra el sistema arbitral después de la derrota por 3-4 a manos del Palmeiras, enfrentamiento directo por el título del Brasileirão disputado en noviembre del 2023.

En su momento se habló de 'robo' e incluso Textor pidió la renuncia de Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), quien fue acusado de difamarlo. Sin embargo, este jueves (7/3), el dirigente aclaró el no haber insinuado que la corrupción tuviera algo que ver con Ednaldo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SportsCenterBR/status/1766089400981557637&partner=&hide_thread=false A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (Anaf) emitiu uma nota oficial após John Textor afirmar que possui evidências em áudio de árbitros reclamando de não receberem as propinas prometidas.#FutebolNaESPN pic.twitter.com/NiSx5Y5CFZ — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) March 8, 2024

"Yo no acusé a Ednaldo, nunca dije nada de él. No es corrupto, es una persona que dirige una organización que probablemente necesita gestionar mejor la corrupción externa, porque se trata de una lucha contra factores externos. Esta es una batalla que es y es. aquí. Hubo manipulación y errores en 2021, 2022, 2023 y tenemos pruebas de ello", indicó.

En diciembre, Botafogo envió una carta al Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) exigiendo acciones del organismo respecto de un informe elaborado a solicitud del club por una empresa que analiza el comportamiento de los árbitros.

---------------

Seguí leyendo en Golazo24

Guerra de barras de Gimnasia y Estudiantes, pero pelean por la UOCRA

Javier Milei va por la última caja del kirchnerismo, la AFA del Chiqui Tapia

Doping confirmado para Papu Gómez (y lo festeja la Selección Argentina)

Gabriella Gáspár podría quitarle el pasaporte a Neymar Jr.