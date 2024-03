El Turco García se peleó con un invitado en vivo

Una vez que el dueño del local de camisetas se levantó, el ex atacante de la Selección Argentina lo apuntó con la mano y le lanzó un golpe de puño. La otra persona intentó responder pero fue interceptada por un integrante del programa. Rápidamente, se cortó la transmisión que estaban realizando en vivo por Instagram, pero un aficionado llegó a capturar la grabación de ese tumultuoso final y la viralizó en redes.

La versión de “Coscu” y Luquitas Rodríguez de la bronca del “Turco” García

Ante la magnitud que tomó este violento suceso, Luquitas Rodríguez decidió realizar una transmisión desde su canal de Twitch horas después de la grabación para relatar lo ocurrido. “(El Turco) Tira un vaso y a Martín (Coscu) lo empapa. Tenía pomelo. Tira un vaso lleno de pomelo que a Martín le mancha en su totalidad el conjunto Nike. Y ahí hay una meseta. La mesa se dio cuenta que un límite se había cruzado, la mesa lo percibe. Esto no estaba dentro de los márgenes”, detalló sobre el inicio de la parte más violenta.

“Y creo que camisetas Nani vuelve a hacer un comentario y el Turco toma la decisión de arrojar el vaso vacío. Y Camisetas Nani dice bueno… no dice la frase pero lo dice su cuerpo, su actitud, y se levanta tipo ‘bueno, lo voy a buscar’ y el Turco se para. Y yo me doy cuenta que esto es una situación de piñas”, contó Rodríguez.

En medio de la transmisión de Rodríguez, Coscu envió un mensaje de audio para contar su versión de los hechos: “Creo que ahí ya le rompió las pelotas porque se estaba medio pasando y el chabón le tira mi vaso, que tenía pomelo. Casi la mitad del vaso lleno de pomelo. Se lo tira y me rebota todo a mí. Ahí, instantáneamente, se da cuenta, vos te reís y el Turco me dice: ‘Perdoná, perdoná, pero este se está re zarpando’. Y el otro no dice nada, se queda tipo se enojó posta. Y el Tuco redobla la apuesta y le tira un vaso vacío que me pasa también por al lado. Ahí pienso: ‘Pará, esto es una banda le está tirando un vaso vacío de vidrio’. Y ahí yo entendí que no había límites”.

Acto seguido, Rodríguez reveló cómo comenzó la pelea. “El Turco lo empujó como empiezan las peleas en los colegios y ahí, ya estaba. Nani se la bancó. Fue al frente. Y ahí es donde yo percibo la violencia, sobrevuela la violencia y mi situación es así: percibo la violencia y hago así…”, explicó en su transmisión en vivo y salió corriendo de su estudio.

Dentro de la escena, la imagen del streamer en medio de la gresca se hizo viral porque apenas tomó noción de la agresión física, se levantó y salió casi corriendo mientras los protagonistas de la pelea eran separados por otras personas. “Yo ya me doy cuenta que estoy ante una situación de piñas. Pero no quería levantarme e irme antes que las piñas se consumen. Soy muy cagón, pero no podía ser tan cagón. No podés irte antes que alguien tire un tiro. Atino a hacer la de Xavi, miro a Nani, se para, va a buscar. Miro al Turco, se para. Nunca lo vi así en mi vida, viendo en rojo. No esperaba por nadie. No había chance de un llamado a la reflexión. Un ‘che y si lo pensamos’ Fue una bomba nuclear”, aclaró Luquitas.

Por su parte, Coscu también dio detalles de lo sucedido en su cuenta de X (antes Twitter): “Pinchó el programa… a los que dudan les puedo decir, que fue real y que volaban vasos, por un momento temí por mi vida. Ni saludar pude”. Además de eso, el famoso streamer comenzó a hacer bromas después de lo sucedido y confirmó que este miércoles visitará el programa Paren la mano en Vorterix y “contará todo” junto a Rodríguez. “Será histórico”, declaró.

Claudio “El Turco” García

García es un exfutbolista que tuvo un recordado paso por Racing y también por Huracán, entre otros clubes. Jugó, además, varios años en la Selección, donde integró los planteles campeones de América de 1991 y 1993. Sin ser titular, era un delantero de recambio que tenía buenas actuaciones.

Después de dejar el fútbol y tras vencer una tortuosa adicción a la cocaína, según él mismo contó en reiteradas oportunidades, comenzó a ser una figura conocida en la televisión y, con su nuevo proyecto, en el mundo del stream. En su programa invita a diversas personalidades a su casa y se generan conversaciones divertidas y entretenidas, no sin ser, por momentos, bizarras. En uno de los episodios los invitados fueron, entre otros, el líder piquetero Fernando Esteche, el exfutbolista Daniel Osvaldo, y músico y líder de Jóvenes Pordioseros, Cristian “Toti” Iglesias. A pesar de los disimiles personajes, no había habido inconvenientes. Hasta este martes.