El repudiable posteo de Chilavert y el demoledor archivo de Menotti

El cruce entre ambos protagonistas se produjo luego de que José Luis Chilavert acusara a Menotti de no trabajar y el “Flaco” le retrucó días más tarde.

“El me dice que tengo que trabajar y la verdad es que tiene razón. Yo le digo a mis jugadores: hay que trabajar, no vaya a ser que se vengan gordos como Chilavert”, sentenció Menotti en una de las peleas históricas del fútbol argentino.

Chilavert contra Marcelo Gallardo

“¿La guardia alta de Gallardo fue para sacar ventaja?”, le preguntaron al histórico ex arquero paraguayo. “Creo que la guardia alta no la tuvieron en la final contra Flamengo. Debió estar respirándole la nuca en los últimos minutos. Ahí creo que estuvo el error, el no aplicarse, porque esa final contra Flamengo River hubiera sido campeón tranquilamente”, retrucó.

“Por qué no le voy a creer a Gallardo, es un hombre exitoso que ganó todo con River”, reconoció, aunque sobre si el Millonario ya curó la herida por el descenso, afirmó: “Habría que preguntarle a los hinchas de River, pero eso no se borra”.

José Luis Félix Chilavert publicó un repudiable posteo tras conocerse la muerte de César Luis Menotti pero el demoledor archivo del exDT lo dejó expuesto.

Las frases de Chilavert sobre la pelea entre Maxi López y Mauro Icardi

Dentro de un mano a mano con Damián Iribarren en Fútbol 910 (Radio La Red), dejó su mirada sobre la mediática pelea entre Maxi López y Mauro Icardi por Wanda Nara.

“¿Por qué no lo voy a invitar a Mauro Icardi a mi casa a comer un asado, es una figura, una leyenda que tenemos del fútbol. Lo fundamental es que si uno tiene confianza en su esposa ¿por qué no se lo va a invitar?”.



Chilavert negó una traición de Lionel Scaloni a Jorge Sampaoli

Chilavert negó que Scaloni haya traicionado a Sampaoli por haberse quedado con el puesto de entrenador de la Selección luego de haber sido su ayudante de campo.

“Al contrario, es un técnico joven, al que le dieron la confianza de estar al frente de la selección argentina y ha demostrado su capacidad. Es interesante el liderazgo, la comunicación y la llegada que tenga con los jugadores. Me parece perfecto que le hayan dado esa confianza y es una elección, el que fracasó fue Sampaoli, no Scaloni”.

Chilavert eligió a Bilardo antes que a Menotti

“Sin ninguna duda”, Chilavert eligió a Bilardo antes que a Menotti y dio detalles de su frustrado pase a River.

“Porque no se llegó a un acuerdo con un empresario que manejaba en ese momento a River y que era más importante que el presidente (Alfredo) Davicce. ¿Si alguien se quiso quedar con algo en el camino? Eso corre por tu cuenta, yo llegué a un acuerdo con el presidente de River y cuando llego a mi casa me llama el empresario y me dice que si no llegaba de la mano de él no podría jugar en River. Fue así, yo prefiero quedarme con lo que he pedido y que he llegado a un acuerdo con el presidente de River y no puede ser que exista un empresario que sea más importante que el propio presidente”.



La propuesta de jugar en Boca

“¿Te hubiera gustado jugar en Boca?”, le preguntaron al histórico arquero paraguayo.

“Es al revés. A la gente de Boca le hubiera gustado que juegue en su equipo. Mauricio Macri (por entonces presidente del club) me ofreció y no llegamos a un acuerdo también en la parte económica, por eso no jugué en Boca”, indicó.

¿Qué fue lo que dijo sobre Marcelo Bielsa?

En otro orden, Chilavert se refirió a Marcelo Bielsa y si bien reconoció que “no es un DT difícil de tratar”, sí contó cuál es su parte negativa que lo llevó a una pelea en el vestuario de Vélez.

“Es un técnico muy obsesivo y para él el sistema está por encima del jugador, pero realmente es un hombre al que hay que respetar. Fundamentalmente tiene un sistema de trabajo diferente a los técnicos comunes, pero yo creo que es una virtud de una persona que le encanta el trabajo. A su vez tiene una parte negativa, que es que quiere que el jugador no falle y somos humanos”.

Sobre su discusión con el Loco, detalló: “Fue a mitad de torneo y solo tuvimos una discusión cuando le faltó el respeto a un compañero mío y yo salí en defensa de mi compañero. Eso solo fue el inconveniente que hubo. Después sin ningún drama salimos campeones”.

Su pelea con Roberto Carlos

El histórico ex arquero paraguayo hizo un repaso de su carrera y recordó la pelea con el brasileño Roberto Carlos.

“Durante el partido, me hacía gestos de que no podía convertir ningún gol y cuando terminó el juego que Brasil ganó se me acercó y me dijo: ‘Indio, les ganamos 2-0’. Yo me siento orgulloso de ser un indio, lo interesante que a veces en el mundo del fútbol la gente nos sabe como uno puede reaccionar y digitan todo. Te cortan la imagen que a uno le conviene pasar y esa vez solamente pasaron la imagen de cuando yo lo estoy escupiendo. ¿Si me arrepiento?, son situaciones límites que hay que vivirlas en el momento”.

Otras frases de Chilavert:

“Sí, me siento querido en el fútbol argentino. Gané todo. Soy el arquero más goleador y tres veces reconocido por FIFA. No existe arquero argentino que haya logrado mis éxitos”.

“Como socio e hincha de Vélez, es imposible que Zárate vuelva en algún momento. Es un problema de él, que ya pasó. Hay cosas más importantes que en Vélez como el gran equipo y los jugadores excelentes. Sin lugar a dudas pasó desapercibida su salida”.

“¿Maradona o Messi?, Messi, el mejor de todos, el mejor de la historia. No tomaría un café con Maradona, es imposible, somos el agua y el aceite. Él apoya a los dictadores asesinos, llámese los Castro, en su momento Chávez y hoy Maduro. Yo pienso totalmente diferente, soy capitalista”.

“¿Gallardo o Banchi? En Argentina siempre juzgan a las personas dependiendo lo que ganan. Gallardo ganó todo a nivel clubes de la región, la Libertadores. Bianchi ganó todo también pero el plus es que salió campeón de la Intercontinental con Vélez, cuando le ganamos al poderoso Milan, y también lo hizo con Boca contra el Real Madrid”.

“Nunca descartó nada en la vida, pero ser DT de Vélez no lo creo, sería muy difícil. Estoy más cerca de meterme en la política para ser presidente de mi país que para presidente de Vélez”.

Su fuerte comentario sobre Vinicius Jr.

Luego de que el delantero de la Selección brasileña y el Real Madrid, Vinícius Junior, llorara en una rueda de prensa a raíz de los hostigamientos racistas que frecuentemente recibe y denuncia, Chilavert lo increpó en redes sociales: “Pan y circo. El primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el fútbol es para hombres”, escribió.

Muchos repudiaron el lamentable comentario, pero no menos lo avalaron: tuvo 5.000 retweets y 19.000 “me gusta”.

Chilavert contra Américo Gallego

Chilavert llegaba al Monumental como capitán e ícono de Vélez. Américo Rubén Gallego estaba sentado en el banco de suplentes contrario, como el entrenador de River Plate. El paraguayo sacó varias pelotas de gol para evitar el triunfo millonario, pero finalmente, sobre la hora, llegó el gol que sentenciaría el resultado a favor de River por 2-1.

El Tolo, según aseguraría después Chilavert, le gritó el gol al arquero, y este lo fue a buscar para iniciar una pelea que no se llegó a concretar. Tras el incidente, Chilavert fue amonestado y regresó a la cancha. Cuando el partido concluyó, solo unos pocos minutos más tarde, volvió a ir a la carga por Gallego y tuvieron que frenarlo.

“Lo fui a buscar y se escapó como una rata en el túnel”, diría luego. Pese a que el DT de River negó haberlo provocado o “canchereado”, José Luis se mostró convencido de haber sido, no solo burlado, sino insultado.

Y dejó una frase que al día de hoy se recuerda con nitidez: “Si no fuera por Pasarella, Gallego hoy tendría que estar tirado en un zanjón, porque era un alcohólico y gracias a Pasarella se recuperó”.

Con Trotta, el “cornudo”

Chilavert y Roberto Trotta ganaron juntos los títulos más importantes en la historia de Vélez. El defensor, de hecho, fue el capitán que alzó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental, en 1994, bajo la conducción de Carlos Bianchi. Pero cuando pasó a River, los hinchas del Fortín no lo perdonaron; y Chila tampoco.

“Trotta traidor”, decían las banderas. Luego del mencionado conflicto entre Gallego y el arquero, un periodista le preguntó al paraguayo si con Trotta también había discutido: “Yo con cornudos no hablo”, fue la contundente respuesta de Chilavert.

Evidentemente, el buen vínculo parecía haber concluido. En el 2000, se enfrentaron: Chilavert, en el arco de Vélez; Trotta, en la zaga Millonaria. Y el número 2 le anotó al arquero de penal “picándola” luego de repetir la ejecución por invasión y, según él mismo confesó, fue el que más gritó en su carrera. “Me dio placer porque muchos querían que me fuera mal”.

Con Ruggeri, la más recordada

Óscar Ruggeri y José Luis Chilavert fueron compañeros en Vélez, a principios de la década del 90. Pero tras la llegada de Carlos Bianchi el vestuario se dividió y el defensor, líder en aquel equipo, terminó siendo vendido a Italia, mientras que el arquero llevó adelante una nueva conducción: “Ahora quedamos los que tenemos hambre de gloria. Ruggeri ganó mucho afuera, pero en Vélez no pudo levantar ni una copita. Ya no se logran cosas sólo con el nombre…”, declaró el arquero.

Era el principio de una relación plagada de rispideces. Poco después de levantar la Copa Intercontinental, redobló: “Después de su salida, nosotros ganamos todo en Vélez. No es casualidad”.

Tuvieron cruces en partidos con sus respectivas selecciones, donde se negaron el saludo, y en enfrentamientos entre Vélez y San Lorenzo. En 1995 se fueron expulsados los dos luego de casi irse a las piñas; debieron ser frenados por sus compañeros tras una jugada sin importancia, pero que ellos encontraron como excusa para pelearse.

Al año siguiente, posiblemente, el auge de este conflicto: Vélez le ganó 4-1 a San Lorenzo, pero el resultado fue secundario. En un córner, Ruggeri acusó un escupitajo del arquero, pero lo curioso fue que le pidió por favor al árbitro del encuentro que no expulsara a su rival; quería hacer justicia por mano propia.

Más tarde, Chilavert tenía la pelota en sus pies y el campeón del mundo en 1986 saltó con las dos piernas a sus rodillas. El paraguayo saltó y zafó de una lesión que lo hubiese alejado del fútbol meses, o años. “Lo hubiese quebrado, olvidate. Cero arrepentimiento. Me tire a quebrarle las dos rodillas”, confesaría luego el ex River.

Las chicanas y los insultos trascendieron y perduraron años, mucho más allá del deporte. “Payaso mediático de Fox”, “no tiene valores”, “te invito a pelear cinco rounds”, son algunas de las frases de Chilavert hacia el zaguero. “Te llevó tres mundiales”, “tú no has ganado nada”, y “sumo”, otras del Cabezón para el arquero. Ruggeri-Chilavert, una pelea sin fin.

Frases para todos

“La envidia es el impuesto al éxito. Gatti siempre fue un arquero mediocre que odia a Messi”, declaró Chilavert sobre el ex arquero de Boca luego de que este subestimara el rol del 10 en la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Y sobre Kylian Mbappé, cuando el francés se refirió a la supuesta menor exigencia del fútbol sudamericano, soltó: “Me encantaría verlo correr en la altura de La Paz o Quito. Acá sería un jugador normalito, es predecible. Obviamente saca ventaja con la velocidad que tiene, pero teniendo a un defensor respirándole en la nuca lo podemos controlar tranquilo”.

La polémica frase de Chilavert en un homenaje

En 2019, Vélez celebró los 25 años de la obtención de la Copa Intercontinental, en la que venció 2-0 al Milan de Italia en una final disputada en Japón.

Aquel encuentro se jugó el 1 de diciembre de 1994, cuando venció en la final a Milan con goles de Roberto Trotta y Omar Asad.

“Este equipo catapultó a Vélez al mundo”, destacó José Luis Chilavert, acompañado por el resto de los futbolistas que superaron al Milan. Pero el exarquero paraguayo fue más lejos y cargó con todo contra la Conmebol. “Hemos catapultado a Vélez a nivel mundial. Y lo logramos con méritos propios, sin ayuda de ningún diurético ni de la Corrupbol. Orgullo del mundo”.

Como es sabido, Chilavert está enfrentado desde hace un largo rato con la entidad liderada por su compatriota Alejandro Domínguez. Y el domingo 01/12/2019, sobre el césped del José Amalfitani, no dejó pasar la ocasión de disparar otra severa crítica con su sello.

Chilavert defendió a Ramón Díaz y a Germán Burgos

Hay que mencionar que el “Mono” Burgos estuvo involucrado en una enorme polémica tras una declaración sobre Lamine Yamal: “Si no le va bien, puede terminar en un semáforo” había expresado.

Por su parte, Ramón Díaz estuvo envuelto en un gran problema tras declarar en contra del VAR, pero... con una picante frase. “Que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece que es bastante complicado” expresó tras la derrota del Vasco da Gama ante Grêmio.

Ante esto, Chilavert tomó su postura y lanzó una fuerte declaración: “Me solidarizo con el 'Mono' Burgos y con Ramón Díaz. Lo que está pasando en el fútbol es que todos se victimizan, es culpa del progresismo, de la Agenda 2030” argumentó en una entrevista con Radio La Red.

Murió César Luis Menotti, el técnico campeón del mundo con la Selección Argentina en 1978

El director de Selecciones Nacionales y ex entrenador campeón del Mundo en Argentina 1978, César Luis Menotti, falleció en la tarde de este último domingo 05/05, a los 85 años, según confirmó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“La Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y ex técnico Campeón del Mundo de @Argentina. ¡Hasta siempre, Flaco querido!”, escribió la AFA en sus redes sociales.

Menotti padecía un delicado estado de salud y había permanecido internado durante 12 días, hace poco más de un mes, debido a una “anemia severa”, por lo que había sido sometido a una intervención quirúrgica, la cuál superó exitosamente, y luego recibió el alta médica para regresar a su domicilio.

La situación del emblemático DT se había complicado debido a una tromboflebitis, mientras que su debilidad física prolongó su estadía en el hospital hasta el 12 de abril último.

El “Flaco” ya había tenido un percance de salud en agosto del año pasado, cuando sufrió una hemorragia interna como resultado de una caída en su domicilio, lo que también requirió un período de hospitalización antes de su recuperación.

La AFA confirmó en la tarde de este último domingo 05/05 su fallecimiento en medio de la final de la Copa de la Liga entre Estudiantes de La Plata y Vélez, y dispuso la realización de un minuto de silencio en el entretiempo del partido disputado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

César Luis Menotti fue una de las principales figuras del fútbol argentino por ser el técnico de la primera consagración en un Mundial, pero también por haber sido el máximo exponente de uno de los estilos que marcaron un antes y un después en la historia albiceleste.

