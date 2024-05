El popular sitio web que utilizó Miguel Simón para la final de la Europa League

Lo curioso fue la aplicación que estaba en uso. Nada menos que... ¡Promiedos! Miguel Simón y Marcelo Espina estaban utilizando Promiedos, un sitio web histórico que ya tiene muchos años en el mercado, y que representa un lugar que todo "futbolero de ley" visita.

image.png Promiedos

El sitio es rudimentario, no presenta mayores complejidades. A lo largo de los años casi no ha variado su estética o interfaz. Eso sí: no es complejo, pero es completo. Justamente, las razones de su multitudinario uso es lo práctico y efectivo que resulta. Tiene información de los resultados de las principales ligas del mundo minuto a minuto, y el fixture de los encuentros que se jugarán a lo largo de la jornada y en los próximos días. Además, ofrece las tablas de posiciones, tanto de las competencias locales como internacionales.

Un sitio web argentino, al alcance de la mano. Su sencillez hubiera dado a pensar que era usado solo por el "ciudadano de a pie". Quien esté permanentemente al tanto de lo que sucede en el mundo del fútbol, usa Promiedos. Miguel Simón y Marcelo Espina también.

Más contenido en Golazo24

Star+ se une a Disney+: Cuánto costará a partir de junio

Telefé, TyC Sports y DSports: relatores y comentaristas para la Copa América

Juan Musso, el arquero campeón con Atalanta sin lugar en la Selección Argentina

Cuánto dinero embolsó Atalanta por salir campeón de la Europa League